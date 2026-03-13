O zagueiro do Inter e da Seleção Italiana, Alessandro Bastoni, foi indicado ao Prêmio Rosa Camuna, a maior honraria da Região da Lombardia, pelo seu desempenho esportivo e pela atitude demonstrada dentro e fora de campo.
A proposta foi apresentada pelo presidente do Conselho Regional da Lombardia, Federico Romani (Fratelli d’Italia), e foi apoiada e assinada pelo conselheiro regional Pietro Bussolati (Partido Democrático),presidente do Inter Club de Palazzo Pirelli. Segundo Romani e Bussolati, a candidatura reconhece o papel simbólico do jogador no esporte lombardo e a maturidade demonstrada ao reconhecer publicamente um erro próprio.