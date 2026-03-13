Goal.com
Ao Vivo
+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais
CM Grafica Inter Bastoni 2026 16 9Getty Images/Calciomercato

Traduzido por

Bastoni, indicado ao Prêmio Rosa Camuna da Região da Lombardia após a simulação na partida entre Inter e Juventus: "Maturidade para reconhecer o erro"

O zagueiro do Inter e da Seleção Nacional, indicado para a maior honraria da Lombardia, destacou o espírito esportivo e a responsabilidade após o jogo entre Inter e Juventus

O zagueiro do Inter e da Seleção Italiana, Alessandro Bastoni, foi indicado ao Prêmio Rosa Camuna, a maior honraria da Região da Lombardia, pelo seu desempenho esportivo e pela atitude demonstrada dentro e fora de campo.

A proposta foi apresentada pelo presidente do Conselho Regional da Lombardia, Federico Romani (Fratelli d’Italia), e foi apoiada e assinada pelo conselheiro regional Pietro Bussolati (Partido Democrático),presidente do Inter Club de Palazzo Pirelli. Segundo Romani e Bussolati, a candidatura reconhece o papel simbólico do jogador no esporte lombardo e a maturidade demonstrada ao reconhecer publicamente um erro próprio.

  • A CANDIDATURA BIPARTIDÁRIA DO CONSELHO REGIONAL

    A candidatura foi formalizada pelo presidente do Conselho Regional, Federico Romani, que indicou Alessandro Bastoni para o Prêmio Rosa Camuna “pelo valor esportivo demonstrado ao longo de sua carreira, pelo papel simbólico que desempenha no futebol lombardo e pela capacidade demonstrada de enfrentar com seriedade e correção até mesmo os momentos mais difíceis”.

    Romani e Bussolati destacam que Bastoni representa “um dos rostos mais influentes e reconhecíveis do futebol lombardo, italiano e europeu”. Segundo os dois representantes regionais, com a camisa do Inter e da Seleção Nacional, o zagueiro demonstrou qualidades técnicas, personalidade e senso de responsabilidade, tornando-se uma referência dentro e fora de campo.

    • Publicidade

  • O CASO BASTONI-KALULU E A SIMULAÇÃO NO INTER X JUVENTUS

    Na justificativa da indicação, também é mencionado o episódio ocorrido durante a partida entre Inter e Juventus, em 14 de fevereiro, que envolveu Bastoni e o zagueiro da Juventus, Pierre Kalulu. O jogador da Inter havia sido criticado e vaiado nas partidas fora de casa contra Lecce, Como e Milan, por ter simulado um contato com Kalulu — que foi expulso por receber dois cartões amarelos justamente por causa da simulação de Bastoni — e por ter comemorado por ter causado a expulsão do adversário. Segundo Federico Romani, Bastoni soube “reconhecer publicamente seu erro, assumindo a responsabilidade”, um gesto definido como “não óbvio e incomum, que demonstra respeito pelo jogo, pelos adversários e pelos torcedores”.

    Romani e Bussolati observam ainda que episódios semelhantes ocorrem frequentemente no futebol sem o mesmo alvoroço da mídia, ressaltando que “a reação de Bastoni representou um exemplo positivo de como é possível transformar um erro em uma oportunidade de responsabilidade e crescimento”.

  • O QUE É O PRÊMIO ROSA CAMUNA

    O Prêmio Rosa Camuna, criado em 1996 pela Região da Lombardia, é o maior reconhecimento regional pela excelência e pelo engajamento cívico. É concedido a pessoas, empresas ou associações que se destacam pela dedicação, criatividade e contribuição para o desenvolvimento econômico, social, cultural ou esportivo da Lombardia.

    Originalmente, era destinado a cinco mulheres engajadas na promoção da condição feminina e da igualdade de oportunidades, mas em 2014 o regulamento foi ampliado para um leque mais vasto de candidatos. Hoje, o prêmio pode ser concedido anualmente a até cinco vencedores. A entrega ocorre no dia 29 de maio, durante a Festa da Lombardia, instituída em 2013 para relembrar a batalha de Legnano de 1176, quando a Liga Lombarda derrotou o exército imperial liderado por Federico Barbarossa.

Campeonato Italiano
Inter de Milão crest
Inter de Milão
INT
Atalanta crest
Atalanta
ATA
0