Na justificativa da indicação, também é mencionado o episódio ocorrido durante a partida entre Inter e Juventus, em 14 de fevereiro, que envolveu Bastoni e o zagueiro da Juventus, Pierre Kalulu. O jogador da Inter havia sido criticado e vaiado nas partidas fora de casa contra Lecce, Como e Milan, por ter simulado um contato com Kalulu — que foi expulso por receber dois cartões amarelos justamente por causa da simulação de Bastoni — e por ter comemorado por ter causado a expulsão do adversário. Segundo Federico Romani, Bastoni soube “reconhecer publicamente seu erro, assumindo a responsabilidade”, um gesto definido como “não óbvio e incomum, que demonstra respeito pelo jogo, pelos adversários e pelos torcedores”.

Romani e Bussolati observam ainda que episódios semelhantes ocorrem frequentemente no futebol sem o mesmo alvoroço da mídia, ressaltando que “a reação de Bastoni representou um exemplo positivo de como é possível transformar um erro em uma oportunidade de responsabilidade e crescimento”.