Rodri, astro do Manchester City, esteve perto de reforçar o Real Madrid, antes de o Barcelona intervir de forma surpreendente, mudando o rumo do jogador para a fortaleza do Camp Nou.

Um dos aspectos que mais surpreendem no negócio de Rodri não é a transferência em si, mas o sigilo com que as negociações foram conduzidas do início ao fim.

E, embora tudo pareça ter sido resolvido em questão de horas, por trás disso houve um longo trabalho para, ao final, convencer o jogador, com um acordo que ainda não foi fechado de forma definitiva até hoje.

O jornal "Sport" noticiou que o Barcelona conseguiu virar a situação a seu favor, praticamente sem nenhum vazamento e em meio a total discrição.

O jornal revelou uma série de detalhes exclusivos do negócio, depois de as negociações estarem a caminho de um desfecho quase definitivo.

Para entender como as coisas se desenrolaram, é preciso voltar ao dia 30 de julho passado. Depois de Deco, o diretor esportivo do Barça, ter aproveitado alguns dias de descanso na Croácia, ele tinha a possibilidade de viajar diretamente para Birmingham para se juntar à concentração do Barcelona, mas tomou outra decisão: voltou primeiro para Barcelona e permaneceu lá por pouco mais de um dia, antes de viajar com o restante da delegação do time.