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Bournemouth v Manchester City - Premier LeagueGetty Images Sport

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Bastidores do engano ao Real: reunião secreta que levou Rodri ao Barcelona

Especiais e Opinião
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Deco
Rodri
Espanha

Como o Barcelona superou o Real Madrid na negociação por Rodri?

Rodri, astro do Manchester City, esteve perto de reforçar o Real Madrid, antes de o Barcelona intervir de forma surpreendente, mudando o rumo do jogador para a fortaleza do Camp Nou.

Um dos aspectos que mais surpreendem no negócio de Rodri não é a transferência em si, mas o sigilo com que as negociações foram conduzidas do início ao fim. 

E, embora tudo pareça ter sido resolvido em questão de horas, por trás disso houve um longo trabalho para, ao final, convencer o jogador, com um acordo que ainda não foi fechado de forma definitiva até hoje. 

O jornal "Sport" noticiou que o Barcelona conseguiu virar a situação a seu favor, praticamente sem nenhum vazamento e em meio a total discrição.

O jornal revelou uma série de detalhes exclusivos do negócio, depois de as negociações estarem a caminho de um desfecho quase definitivo.

Para entender como as coisas se desenrolaram, é preciso voltar ao dia 30 de julho passado. Depois de Deco, o diretor esportivo do Barça, ter aproveitado alguns dias de descanso na Croácia, ele tinha a possibilidade de viajar diretamente para Birmingham para se juntar à concentração do Barcelona, mas tomou outra decisão: voltou primeiro para Barcelona e permaneceu lá por pouco mais de um dia, antes de viajar com o restante da delegação do time.

  • decogetty

    O Barcelona engana a todos

    Naquele momento, poucos compreenderam o motivo. Enquanto o técnico Hansi Flick e os jogadores do time já trabalhavam na Inglaterra na preparação para o próximo amistoso durante o período de pré-temporada, o diretor esportivo ainda estava em Barcelona. 

    Mas aquela parada não foi por acaso, pois Deco havia reservado aquele momento porque tinha pela frente uma reunião que poderia representar um ponto de virada no mercado de transferências do Barcelona.

    E, sem que ninguém soubesse, Deco já havia mantido diversas conversas telefônicas com o entorno de Rodri, e, após realizar as consultas iniciais sobre as condições financeiras do negócio, o Barcelona decidiu dar um passo adicional: a reunião com o jogador.

    A direção esportiva exigiu o máximo grau de sigilo de todas as partes. No Barcelona, transmitiam publicamente havia semanas uma postura cautelosa a respeito do negócio, mas a realidade internamente era completamente diferente. Por isso, ninguém queria uma foto daquele encontro, um vazamento ou um movimento em falso que pudesse colocar em risco negociações tão delicadas e estratégicas dessa dimensão, algo difícil em uma cidade tão peculiar como Barcelona, onde parece que até as paredes veem e ouvem.

    • Publicidade
  • RodriGetty Images

    A reunião que mudou tudo

    Rodri estava na Catalunha naqueles dias do fim de julho, depois de comparecer, na Costa Brava, ao casamento de uma pessoa que acabou se revelando peça fundamental nas negociações.

    Assim, aproveitando essa circunstância, o meio-campista aceitou reunir-se com Deco para ouvir diretamente o projeto esportivo do Barcelona. A reunião ocorreu num quarto de um dos famosos hotéis cinco estrelas e durou cerca de duas horas e meia.

    Ali, o próprio diretor esportivo explicou o projeto, o papel que Rodri desempenharia dentro do time e a importância que Flick lhe atribui em suas ideias e em seu estilo de jogo, sendo que o Barcelona queria transformá-lo em peça-chave no novo projeto.

    Aquele encontro mudou completamente a visão do internacional espanhol. Até aquele momento, o Real Madrid era o clube que havia avançado mais nos contatos, e Rodri havia escutado a proposta do clube e conversado com ele, mas nunca deu seu aval definitivo.

    Após a reunião com Deco, os sentimentos mudaram de forma evidente, e o Barcelona saiu do encontro muito satisfeito, ainda que também estivesse ciente de que uma única reunião não bastava para fechar um negócio dessa magnitude.

    A partir daquele momento, começou outro trabalho, muito menos visível: Deco manteve contato permanente com o jogador, enquanto Flick desempenhou um papel decisivo. O treinador alemão falou pessoalmente com Rodri em diversas ocasiões para lhe explicar o que esperava dele e o papel que exerceria dentro do time.

    Esse detalhe reflete de maneira notável a grande sintonia existente entre o diretor esportivo do Barcelona e o treinador alemão, que trabalham em total harmonia para concretizar sua contratação.

    Além disso, não é comum que um treinador entre em contato diretamente com um jogador que também era acompanhado de perto pelo rival tradicional, mas o Barcelona entendeu que havia chegado a hora de se envolver ao máximo possível no processo.

  • Dani Cudina: outro grande aliado

    Havia outra figura que passou despercebida pelo grande público, mas que, segundo fontes a par das negociações, desempenhou um papel importante ao longo de todo o processo: Dani Codina.

    Embora muitos torcedores mal conheçam a natureza do seu trabalho, o responsável pelo cuidado dos jogadores é um elemento muito valorizado dentro do Barcelona. A sua função consiste em facilitar o dia a dia dos atletas, para que não tenham de se preocupar com nada além do futebol.

    Desde os deslocamentos até os locais de hospedagem ou quaisquer outras necessidades logísticas, a sua missão é tornar o processo de adaptação do jogador e a sua vida cotidiana muito mais simples, além de manter uma ligação estreita com a direção esportiva.

    Por que ele foi importante nesta negociação? Porque Codina chegou ao Barcelona vindo do Manchester City, onde trabalhou durante anos e coincidiu com Rodri, construindo uma excelente relação com o internacional espanhol.

    Essa confiança também desempenhou um papel durante as negociações. Segundo apurou o "Sport", Codina contribuiu para organizar a reunião que ocorreu no hotel e colaborou em vários momentos decisivos do processo, transmitindo ao jogador uma sensação de tranquilidade e proximidade.

    Aliás, várias das pessoas que estiveram no casamento de Codina, realizado poucos dias antes da cúpula, brincaram com Rodri e pediram que ele se juntasse ao Barcelona.

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  • FC Barcelona v Rayo Vallecano - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

    Uma jornada repleta de surpresas

    Ainda assim, faltava um último empurrão. Na última terça-feira, Deco viajou a Madri por diversos motivos ligados ao mercado de transferências e aproveitou a viagem para dar continuidade ao avanço da negociação.

    O diretor esportivo queria transmitir pessoalmente ao entorno de Rodri a convicção absoluta que existe dentro do Barcelona sobre a necessidade de concretizar a contratação. A mensagem era clara: o clube está determinado a fazer tudo o que for possível para transformá-lo no novo camisa dez do meio-campo do Barcelona.

    Esse novo contato ajudou a reforçar sentimentos que já eram positivos e deixou as negociações prontas para receber o aval esperado do jogador.

    A viagem de Deco a Madri, revelada anteriormente pelo "Sport" e depois confirmada por outros veículos de imprensa, havia causado um impacto inesperado.

    O diretor esportivo percebeu que sua presença na capital despertou um interesse enorme. A partir daquele momento, passou a existir apenas uma orientação: "sigilo máximo".

    Os encontros e movimentos seguintes foram preparados com a maior discrição possível, para evitar novos vazamentos e proteger negociações que o Barcelona considerava extremamente estratégicas.

  • RodriGetty Images

    O telefonema que todos esperavam

    E enquanto tudo isso acontecia em silêncio, as negociações seguiram avançando, embora as dúvidas começassem a aumentar gradualmente dentro das principais redações esportivas do país.

    As conversas prosseguiram nos dias seguintes, e o contato entre as partes se manteve. Por fim, veio a resposta que o Barcelona esperava havia muito tempo.

    Por volta das três da tarde da última quinta-feira, o entorno do meio-campista recebeu uma ligação confirmando que o projeto apresentado por Deco e Flick havia convencido o jogador, e que a negociação dera um passo decisivo à frente.

    Foi assim que se armaram negociações que quase não deixaram qualquer rastro ao longo de vários dias. Vários telefonemas, uma reunião secreta em um hotel, o papel de Flick e a influência discreta de Deco foram fatores que acabaram inclinando a balança.

    Com os últimos detalhes ainda por serem resolvidos, o Barcelona sente que está perto de contratar um dos melhores volantes de contenção do mundo e, ao mesmo tempo, conseguiu frustrar os planos do Real Madrid, que trabalhava havia muito tempo para concluir essa contratação.