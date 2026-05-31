Goal.com
Ao VivoIngressos
+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais
Esta página tem links afiliados. Quando você compra um serviço ou um produto por meio desses links, nós podemos ganhar uma comissão.
FBL-FRIENDLY-BRA-PANAFP
Luis Felipe Gonçalves

Os bastidores da decisão que manteve Neymar entre os convocados para a Copa do Mundo

Neymar
Brasil
Copa do Mundo
C. Ancelotti

Camisa 10 viveu dias de incerteza na seleção após diagnóstico mais grave que o esperado, mas recebeu respaldo total de Carlo Ancelotti, da comissão técnica e da CBF

Quarta-feira, fim de tarde, Teresópolis. Neymar deixou a Granja Comary em direção a uma clínica da cidade acompanhado pelo médico Rodrigo Lasmar. O trajeto era curto, mas carregava uma enorme carga de tensão. A expectativa era entender a real gravidade da lesão na panturrilha direita e, principalmente, descobrir se sua presença na Copa do Mundo corria risco.

Menos de dois dias depois, o cenário já era completamente diferente.

Se na volta dos exames o atacante demonstrava preocupação com o diagnóstico recebido, na sexta-feira Neymar já circulava pela concentração mais leve, respaldado pela confiança de Carlo Ancelotti, da comissão técnica e da direção da CBF. O que parecia o início de uma discussão sobre corte se transformou em um plano de recuperação com o camisa 10 mantido como peça central da seleção para o Mundial.

O episódio reforçou uma das principais características de Ancelotti ao longo da carreira: a proteção aos jogadores considerados fundamentais dentro do grupo.

A convocação de Neymar já havia dividido opiniões antes mesmo da apresentação. A confirmação de uma lesão muscular de grau 2 aumentou o debate. Internamente, porém, o treinador italiano nunca demonstrou disposição para abrir mão do principal artilheiro da história da seleção.

Veja a GOAL direto do Whatsapp, de graçaEntre já!
  • Brazil v Panama - International FriendlyGetty Images Sport

    48 horas decisivas

    As horas seguintes ao exame foram determinantes para o futuro de Neymar na Copa.

    Na noite de quarta-feira, o atacante retornou à Granja Comary ainda assimilando o diagnóstico apresentado por Rodrigo Lasmar. O semblante era de preocupação. Durante o trajeto de volta, chegou a reclinar totalmente o banco da van da CBF enquanto conversava com integrantes da comissão médica.

    Na manhã seguinte, uma reunião envolvendo departamento médico e comissão técnica definiu os próximos passos. Após avaliar o quadro clínico e os prazos de recuperação, a decisão foi manter Neymar no grupo e iniciar imediatamente um protocolo intensivo de tratamento.

    Pouco depois, Rodrigo Lasmar veio a público para informar que a previsão de retorno do jogador seria entre duas e três semanas.

    A posição oficial ajudou a diminuir o clima de pessimismo nos bastidores. Lideranças do elenco, como Casemiro e Matheus Cunha, demonstraram confiança na recuperação do companheiro e reforçaram publicamente a importância de Neymar para o grupo.

    Mesmo sem participar dos trabalhos com bola, o atacante passou a demonstrar maior tranquilidade nos dias seguintes. Participou das atividades abertas na Granja Comary, acompanhou os treinamentos de perto, distribuiu autógrafos, tirou fotos com torcedores e esteve presente em ações sociais promovidas pela CBF.

    A mudança de ambiente também foi percebida por patrocinadores ligados ao jogador e à própria seleção, que acompanhavam com preocupação a possibilidade de um corte às vésperas da Copa.

    Todos os jogos da Copa do Mundo e mais!Inscreva-se!
    • Publicidade
  • Brazil v Panama - International FriendlyGetty Images Sport

    Apoio do presidente

    O respaldo a Neymar não ficou restrito à comissão técnica.

    Presidente da CBF, Samir Xaud reforçou o discurso adotado por Carlo Ancelotti e deixou claro que a entidade não trabalha com a possibilidade de substituir o camisa 10.

    Segundo o dirigente, a decisão sobre Neymar sempre esteve nas mãos da comissão técnica e do departamento médico, que receberam autonomia total para conduzir o caso.

    A confiança da cúpula da confederação acompanha o entendimento de Ancelotti de que Neymar ainda pode ser importante durante a Copa, mesmo que não esteja disponível logo nos primeiros compromissos.

    Além de defender a manutenção do jogador, Samir destacou a confiança no grupo escolhido para o Mundial e afirmou acreditar que a equipe chegará ao torneio em melhores condições físicas e técnicas após o período de preparação.

    A seleção se despede da torcida brasileira diante do Panamá, no Maracanã, antes de embarcar para os Estados Unidos. Já em solo norte-americano, encara o Egito em amistoso no dia 6 de junho e estreia na Copa do Mundo no dia 13, contra Marrocos.

    Enquanto o grupo inicia sua caminhada rumo ao Mundial, Neymar segue em uma corrida contra o tempo. Agora, porém, cercado por confiança e com a certeza de que a seleção está disposta a esperar por ele.

Amistosos
Brasil crest
Brasil
BRA
Egito crest
Egito
EGY