Os bastidores da decisão que manteve Neymar entre os convocados para a Copa do Mundo

Quarta-feira, fim de tarde, Teresópolis. Neymar deixou a Granja Comary em direção a uma clínica da cidade acompanhado pelo médico Rodrigo Lasmar. O trajeto era curto, mas carregava uma enorme carga de tensão. A expectativa era entender a real gravidade da lesão na panturrilha direita e, principalmente, descobrir se sua presença na Copa do Mundo corria risco.

Menos de dois dias depois, o cenário já era completamente diferente.

Se na volta dos exames o atacante demonstrava preocupação com o diagnóstico recebido, na sexta-feira Neymar já circulava pela concentração mais leve, respaldado pela confiança de Carlo Ancelotti, da comissão técnica e da direção da CBF. O que parecia o início de uma discussão sobre corte se transformou em um plano de recuperação com o camisa 10 mantido como peça central da seleção para o Mundial.

O episódio reforçou uma das principais características de Ancelotti ao longo da carreira: a proteção aos jogadores considerados fundamentais dentro do grupo.

A convocação de Neymar já havia dividido opiniões antes mesmo da apresentação. A confirmação de uma lesão muscular de grau 2 aumentou o debate. Internamente, porém, o treinador italiano nunca demonstrou disposição para abrir mão do principal artilheiro da história da seleção.