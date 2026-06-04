Quando questionado se a convocação do atacante de 23 anos não seria um risco, o técnico da seleção nacional, Miroslav Koubek, respondeu à revista *kicker*: "Não, porque nós o conhecemos, sabemos que tipo de jogador ele é e como ele pode nos ajudar."
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Bastaram-lhe apenas seis minutos! Treinador explica a surpreendente convocação para a Copa do Mundo de um jogador azarado da Bundesliga
O técnico de 74 anos, que é o mais velho treinador da seleção checa da história, explicou: “Ainda antes da convocação, assisti aos seis minutos dele, incluindo a prorrogação, da partida em que vencemos por 1 a 0 contra o Bremen, em maio. Ele teve quatro situações de jogo e resolveu todas elas com perfeição. E isso me surpreendeu. Fisicamente, ele parecia estar em excelente forma. Além disso, um clube alemão não coloca em campo nenhum jogador que não esteja em plena forma física.”
Hlozek retribuiu prontamente a confiança na vitória por 2 a 0 no amistoso do último domingo contra o Kosovo. Hlozek deu a assistência para o gol de abertura de Tomas Ladra (12’) e depois marcou ele mesmo o segundo (32’) – marcando assim em sua primeira partida pela seleção em quase um ano.
Hlozek é a contratação mais cara da história do Hoffenheim
Hlozek, que com uma taxa de transferência de 18 milhões de euros continua sendo até hoje a contratação mais cara do Hoffenheim, passou recentemente por um período marcado por inúmeras lesões. Ele disputou apenas cinco partidas na última temporada, todas como reserva. No final de abril, ele também teve a oportunidade de jogar 31 minutos na 3.ª Liga pela segunda equipe do Hoffenheim.
“Ele teve um bom desempenho, participou dos dois gols, mas isso não é o mais importante. Ele é exatamente o tipo de jogador de que precisamos”, disse Koubek. “Ele provou que pode ser uma mais-valia. Talvez não durante todo o tempo de jogo, mas certamente por uma parte significativa. Estamos satisfeitos com ele, por isso ele vai conosco.”
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Hlozek veio do Leverkusen para o TSG
Hlozek, que o Kraichgau contratou do Leverkusen em 2024, disputou até agora 42 partidas pela seleção da República Tcheca. Nelas, marcou cinco gols. Pelo TSG, ele soma 42 partidas oficiais, onze gols e três assistências.
“Ainda vai demorar um pouco até que ele esteja 100% em forma. Ele vai ter tempo de jogo no último amistoso, nesta quinta-feira, em Nova Jersey, contra a Guatemala, o que também vai ajudar. Além disso, ainda temos alguns treinos agendados em Dallas”, disse Koubek.