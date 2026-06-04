Bastaram-lhe apenas seis minutos! Treinador explica a surpreendente convocação para a Copa do Mundo de um jogador azarado da Bundesliga

O técnico de 74 anos, que é o mais velho treinador da seleção checa da história, explicou: “Ainda antes da convocação, assisti aos seis minutos dele, incluindo a prorrogação, da partida em que vencemos por 1 a 0 contra o Bremen, em maio. Ele teve quatro situações de jogo e resolveu todas elas com perfeição. E isso me surpreendeu. Fisicamente, ele parecia estar em excelente forma. Além disso, um clube alemão não coloca em campo nenhum jogador que não esteja em plena forma física.”

Hlozek retribuiu prontamente a confiança na vitória por 2 a 0 no amistoso do último domingo contra o Kosovo. Hlozek deu a assistência para o gol de abertura de Tomas Ladra (12’) e depois marcou ele mesmo o segundo (32’) – marcando assim em sua primeira partida pela seleção em quase um ano.