Após cinco dias de pré-temporada, já é hora de jogos para a Juventus: hoje, os bianconeri de Luciano Spalletti visitam o Basileia, comandado pelo ex-jogador da Juve Stephan Lichtsteiner, no primeiro amistoso desta pré-temporada. O jogo está marcado para as 15h30 no St. Jakob-Park, com cobertura em texto ao vivo aqui no calciomercato.com, diretamente do estádio onde, em 1984, a Juventus derrotou o Porto por 2 a 1 na final da Taça das Taças, troféu levantado ao final da partida pelo capitão Gaetano Scirea.
A partida de hoje é a oportunidade de ver em ação a nova contratação Jeff Ekhator, enquanto o outro novo reforço da Juve até o momento, o turco Zeki Celik, ex-Roma que chegou sem custo, ainda não faz parte da lista de convocados.
Ausentes, assim como Celik, também estão os outros jogadores da Juventus que voltaram da Copa do Mundo (ou ainda estão participando do torneio, como Nico Gonzalez): Gleison Bremer, Jonathan David, Teun Koopmeiners, Francisco Conceição, Kenan Yildiz e Weston McKennie.
BASILEA x JUVENTUS às 15h30
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