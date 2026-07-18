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cm grafica ekhator juventus ufficiale 2026 16 9Getty Images / Calciomercato
Gianluca Minchiotti

Traduzido por

Basileia x Juventus: primeiro amistoso da temporada dos bianconeri de Luciano Spalletti e do novo reforço Ekhator

Juventus
Campeonato Italiano

Em Basileia, a Juventus enfrenta o primeiro teste amistoso da sua pré-temporada

Após cinco dias de pré-temporada, já é hora de jogos para a Juventus: hoje, os bianconeri de Luciano Spalletti visitam o Basileia, comandado pelo ex-jogador da Juve Stephan Lichtsteiner, no primeiro amistoso desta pré-temporada. O jogo está marcado para as 15h30 no St. Jakob-Park, com cobertura em texto ao vivo aqui no calciomercato.com, diretamente do estádio onde, em 1984, a Juventus derrotou o Porto por 2 a 1 na final da Taça das Taças, troféu levantado ao final da partida pelo capitão Gaetano Scirea.


A partida de hoje é a oportunidade de ver em ação a nova contratação Jeff Ekhator, enquanto o outro novo reforço da Juve até o momento, o turco Zeki Celik, ex-Roma que chegou sem custo, ainda não faz parte da lista de convocados.


Ausentes, assim como Celik, também estão os outros jogadores da Juventus que voltaram da Copa do Mundo (ou ainda estão participando do torneio, como Nico Gonzalez): Gleison Bremer, Jonathan David, Teun Koopmeiners, Francisco Conceição, Kenan Yildiz e Weston McKennie.



BASILEA x JUVENTUS às 15h30

ARTILHEIROS:


  • BASILEA X JUVENTUS, OS CONVOCADOS

    A seguir, os jogadores convocados por Spalletti, com seus respectivos números de camisa:

    1 Perin, 4 Gatti, 5 Locatelli, 6 Kelly, 11 Zhegrova, 13 Boga, 14 Milik, 15 Kalulu, 16 Di Gregorio, 17 Adzic, 18 Ekhator, 20 Openda, 21 Miretti, 23 Pinsoglio, 24 Rugani, 25 João Mário, 26 Douglas Luiz, 27 Cambiaso, 29 Arthur, 32 Cabal, 40 Rouhi, 41 Owusu, 43 Gil Puche, 45 Oboavwoduo, 46 Licina, 47 Durmisi, 49 Van Aarle.

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