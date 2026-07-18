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cm grafica perin juventus 2025 26Calciomercato
Gianluca Minchiotti

Traduzido por

Basileia x Juventus 0 a 0: lesão de Ekhator, pênalti defendido por Perin e oportunidade para todos no primeiro teste da temporada

Juventus
Campeonato Italiano

Em Basileia, a Juventus empata sem gols no primeiro amistoso da pré-temporada

Após cinco dias de pré-temporada, já é hora dos jogos para a Juventus: os bianconeri de Luciano Spalletti empataram em 0 a 0 na casa do Basileia, comandado pelo ex-jogador da Juve Stephan Lichtsteiner, no primeiro amistoso desta pré-temporada, no estádio onde, em 1984, a Juventus derrotou o Porto por 2 a 1 na final da Taça das Taças, troféu levantado ao final da partida pelo capitão Gaetano Scirea. Hoje, a Juventus enfrentou um time muito mais adiantado na preparação, que já no próximo sábado, 25 de julho, estreará na primeira rodada da Superliga suíça contra o Servette. A partida de hoje foi a oportunidade de ver em ação a nova contratação Jeff Ekhator, que saiu de campo aos 28' devido a uma lesão muscular — esse foi o ponto negativo do dia —, enquanto o outro novo reforço da Juve até o momento, o turco Zeki Celik, ex-Roma que chegou como jogador sem valor de transferência, ainda não fazia parte da lista de convocados.Ausentes, assim como Celik, também estavam os jogadores da Juve que voltaram da Copa do Mundo (ou ainda estavam participando do torneio, como Nico Gonzalez): Gleison Bremer, Jonathan David, Teun Koopmeiners, Francisco Conceição, Kenan Yildiz e Weston McKennie.


No primeiro tempo, Spalletti escalou um 4-2-3-1 com Ekhator como centroavante, apoiado pelo trio formado por Boga, Adzic e Zhegrova. No segundo tempo, a Juventus passou por uma revolução completa com a entrada de vários jogadores da Nex Gen que se juntaram ao time principal. Entre todos os jogadores que entraram em campo, também tiveram espaço os tão comentados brasileiros Douglas Luiz e Arthur, que voltaram de empréstimo e devem deixar a Juve novamente. As chances mais importantes para a Juventus foram de Miretti, que perdeu de forma espetacular sozinho diante do goleiro, e do jovem Oboavwoduo, em que o goleiro do Basileia, Salvi, fez uma boa defesa; Salvi acabou sendo expulso por uma falta fora da área em Openda, que avançava em contra-ataque. Para os donos da casa, por outro lado, uma chance enorme em um pênalti, causado por uma falta de Arthur em Otele, que o próprio Otele vê ser defendido por Perin (que entrou no segundo tempo no lugar de Di Gregorio, titular hoje após as polêmicas desencadeadas por seu agente nos últimos dias).



BASILEA x JUVENTUS 0 x 0

ARTILHEIROS: -


  • GOLS E MOMENTOS DESTAQUE

    84' – Openda em destaque: primeiro na área da Juve, com um suposto toque de mão, e depois, lançado em contra-ataque, é derrubado logo fora da área do Basileia pelo goleiro Salvi, que é expulso

    82' – Mais uma vez Oboavwoduo, com um chute de direita com efeito que, desta vez, sai pela linha de fundo

    68' – Perin defende um chute cruzado de esquerda de Celar

    65' – Cabeçada de Rugani e a bola sai pela linha de fundo, não muito longe das traves do gol suíço

    64' – Oboavwoduo chuta bem e obriga o goleiro do Basileia, Salvi, a fazer uma bela defesa, desviando para escanteio

    59' – Milik tenta de cabeça, mas sem acertar o gol

    62' – Um chute à queima-roupa de Celar sai por muito pouco

    58' – Falta de Arthur du Otele e pênalti para o Basileia, que Perin defende contra o próprio Otele

    54' – Openda tenta, com um chute fraco que não dá em nada

    51' – Oportunidade para João Mário, com um chute de esquerda com efeito defendido pelo goleiro do Basileia

    48' – Erro gritante de Miretti, que aproveita um erro do Basileia na construção da jogada e, sozinho diante do goleiro, vê seu chute ser defendido

    46' - No segundo tempo, revolução quase total para Spalletti, que substitui 10 dos 11 jogadores (todos, exceto Openda, que havia entrado no lugar de Ekhator). Entram Perin, João Mário, Rugani, Cabal, Rouhi, Arthur, Miretti, Licina, Milik e Oboavwoduo; apenas Openda permanece em campo.


    45' – Uma cobrança de falta de Shaqiri é bem defendida por Di Gregorio

    40' – Um belo chute de esquerda de Cambiaso, de 25 metros, passa um pouco ao lado

    34' – Tentativa de Douglas Luiz, com um toque raso à queima-roupa, defendida pelo goleiro do Basileia

    28' – Lesão de Ekhator, que, após uma disputa, cai no chão, reclamando do que parece ser uma dor no joelho devido ao impacto sofrido. O ex-jogador do Genoa se levanta e parece pronto para continuar, mas Spalletti o substitui por Openda. No intervalo, a Sky informa sobre um possível problema muscular na coxa.

    23' – Chute de Boga, defendido mais uma vez por Omlin

    21' – Uma falta de Locatelli em Metinho provoca protestos do banco do Basileia e algumas tensões entre os dois bancos, com Spalletti dirigindo-se a Lichtsteiner: “Não dissemos nada”, talvez referindo-se a uma falta anterior da equipe suíça.

    20' – Adzic tenta a sorte com um chute forte de direita à queima-roupa: o goleiro do Basileia defende

    18' – O primeiro chute é de Metinho, um chute fraco de pé direito da entrada da área, defendido com facilidade por Di Gregorio

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  • BASILEA X JUVENTUS, O RELATÓRIO DA PARTIDA

    BASILEA x JUVENTUS 0 a 0

    GOLS: -


    BASILEA (4-2-3-1): Omlin (46' Salvi); Tsunemoto (79' Omeragic), Daniliuc, Victory, Cissé (80' Louis); Thorell (67' Leroy), Metinho (79' Vouilloz); Olaigbe (68' Bacanin), Shaqiri (46' Sow), Otele (66' Salah); Ajeti (46' Celar, 86' Widmer D'Autilia). Técnico: Lichtsteiner.


    JUVENTUS (4-2-3-1): Di Gregorio (46' Perin); Kalulu (46' João Mário), Gatti (46' Rugani), Kelly (46' Cabal), Cambiaso (46' Rouhi); Locatelli (46' Miretti), Douglas Luiz (46' Arthur); Zhegrova (46' Oboavwoduo), Adzic (46' Licina), Boga (46' Milik, 78' Owusu); Ekhator (29' Openda). Técnico: Spalletti.


    Avisados: Cambiaso (J), João Mário (J)


    Expulsos: Salvi (B)


    Notas: 58' Perin defende pênalti de Otele

  • BASILEA X JUVENTUS, OS CONVOCADOS

    A seguir, os jogadores convocados por Spalletti, com seus respectivos números de camisa:

    1 Perin, 4 Gatti, 5 Locatelli, 6 Kelly, 11 Zhegrova, 13 Boga, 14 Milik, 15 Kalulu, 16 Di Gregorio, 17 Adzic, 18 Ekhator, 20 Openda, 21 Miretti, 23 Pinsoglio, 24 Rugani, 25 João Mário, 26 Douglas Luiz, 27 Cambiaso, 29 Arthur, 32 Cabal, 40 Rouhi, 41 Owusu, 43 Gil Puche, 45 Oboavwoduo, 46 Licina, 47 Durmisi, 49 Van Aarle.

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