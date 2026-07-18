84' – Openda em destaque: primeiro na área da Juve, com um suposto toque de mão, e depois, lançado em contra-ataque, é derrubado logo fora da área do Basileia pelo goleiro Salvi, que é expulso

82' – Mais uma vez Oboavwoduo, com um chute de direita com efeito que, desta vez, sai pela linha de fundo

68' – Perin defende um chute cruzado de esquerda de Celar

65' – Cabeçada de Rugani e a bola sai pela linha de fundo, não muito longe das traves do gol suíço

64' – Oboavwoduo chuta bem e obriga o goleiro do Basileia, Salvi, a fazer uma bela defesa, desviando para escanteio

59' – Milik tenta de cabeça, mas sem acertar o gol

62' – Um chute à queima-roupa de Celar sai por muito pouco

58' – Falta de Arthur du Otele e pênalti para o Basileia, que Perin defende contra o próprio Otele

54' – Openda tenta, com um chute fraco que não dá em nada

51' – Oportunidade para João Mário, com um chute de esquerda com efeito defendido pelo goleiro do Basileia

48' – Erro gritante de Miretti, que aproveita um erro do Basileia na construção da jogada e, sozinho diante do goleiro, vê seu chute ser defendido

46' - No segundo tempo, revolução quase total para Spalletti, que substitui 10 dos 11 jogadores (todos, exceto Openda, que havia entrado no lugar de Ekhator). Entram Perin, João Mário, Rugani, Cabal, Rouhi, Arthur, Miretti, Licina, Milik e Oboavwoduo; apenas Openda permanece em campo.





45' – Uma cobrança de falta de Shaqiri é bem defendida por Di Gregorio

40' – Um belo chute de esquerda de Cambiaso, de 25 metros, passa um pouco ao lado

34' – Tentativa de Douglas Luiz, com um toque raso à queima-roupa, defendida pelo goleiro do Basileia

28' – Lesão de Ekhator, que, após uma disputa, cai no chão, reclamando do que parece ser uma dor no joelho devido ao impacto sofrido. O ex-jogador do Genoa se levanta e parece pronto para continuar, mas Spalletti o substitui por Openda. No intervalo, a Sky informa sobre um possível problema muscular na coxa.

23' – Chute de Boga, defendido mais uma vez por Omlin

21' – Uma falta de Locatelli em Metinho provoca protestos do banco do Basileia e algumas tensões entre os dois bancos, com Spalletti dirigindo-se a Lichtsteiner: “Não dissemos nada”, talvez referindo-se a uma falta anterior da equipe suíça.

20' – Adzic tenta a sorte com um chute forte de direita à queima-roupa: o goleiro do Basileia defende

18' – O primeiro chute é de Metinho, um chute fraco de pé direito da entrada da área, defendido com facilidade por Di Gregorio