Após cinco dias de pré-temporada, já é hora dos jogos para a Juventus: os bianconeri de Luciano Spalletti empataram em 0 a 0 na casa do Basileia, comandado pelo ex-jogador da Juve Stephan Lichtsteiner, no primeiro amistoso desta pré-temporada, no estádio onde, em 1984, a Juventus derrotou o Porto por 2 a 1 na final da Taça das Taças, troféu levantado ao final da partida pelo capitão Gaetano Scirea. Hoje, a Juventus enfrentou um time muito mais adiantado na preparação, que já no próximo sábado, 25 de julho, estreará na primeira rodada da Superliga suíça contra o Servette. A partida de hoje foi a oportunidade de ver em ação a nova contratação Jeff Ekhator, que saiu de campo aos 28' devido a uma lesão muscular — esse foi o ponto negativo do dia —, enquanto o outro novo reforço da Juve até o momento, o turco Zeki Celik, ex-Roma que chegou como jogador sem valor de transferência, ainda não fazia parte da lista de convocados.Ausentes, assim como Celik, também estavam os jogadores da Juve que voltaram da Copa do Mundo (ou ainda estavam participando do torneio, como Nico Gonzalez): Gleison Bremer, Jonathan David, Teun Koopmeiners, Francisco Conceição, Kenan Yildiz e Weston McKennie.
No primeiro tempo, Spalletti escalou um 4-2-3-1 com Ekhator como centroavante, apoiado pelo trio formado por Boga, Adzic e Zhegrova. No segundo tempo, a Juventus passou por uma revolução completa com a entrada de vários jogadores da Nex Gen que se juntaram ao time principal. Entre todos os jogadores que entraram em campo, também tiveram espaço os tão comentados brasileiros Douglas Luiz e Arthur, que voltaram de empréstimo e devem deixar a Juve novamente. As chances mais importantes para a Juventus foram de Miretti, que perdeu de forma espetacular sozinho diante do goleiro, e do jovem Oboavwoduo, em que o goleiro do Basileia, Salvi, fez uma boa defesa; Salvi acabou sendo expulso por uma falta fora da área em Openda, que avançava em contra-ataque. Para os donos da casa, por outro lado, uma chance enorme em um pênalti, causado por uma falta de Arthur em Otele, que o próprio Otele vê ser defendido por Perin (que entrou no segundo tempo no lugar de Di Gregorio, titular hoje após as polêmicas desencadeadas por seu agente nos últimos dias).
BASILEA x JUVENTUS 0 x 0
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