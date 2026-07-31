Baresi nos deixou, Gerry Cardinale: "Sempre ao lado do Milan, ele nos lembrou em silêncio o que significa representar o Milan"

Há também a mensagem de Gerry Cardinale, proprietário do Milan, que relembra assim Franco Baresi: "Hoje, a família do Milan lamenta a morte do grande Franco Baresi. Por gerações, Franco encarnou os valores, o caráter e a excelência que definem este clube. Mesmo no último ano, enquanto enfrentava o seu maior desafio, ele sempre esteve ao lado do Milan, lembrando-nos em silêncio o que significa representar este clube. O legado de Franco é profundo e durará para sempre. Nosso pensamento está com sua família e com todos aqueles em cuja vida ele deixou sua marca"



