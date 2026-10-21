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Barcelona teme que Dani Olmo fique fora do El Clásico por até cinco semanas após suspeita de ruptura no músculo adutor contra o PSG
Gigantes catalães sofrem dois reveses
Flick viu a campanha até então invicta de sua equipe ser interrompida em Paris, enquanto Olmo precisou sair de campo devido a uma lesão muscular em um momento inoportuno. O meia-atacante sentiu o problema durante um primeiro tempo frenético e deu lugar a Fermin Lopez, antes que gols de Vitinha e Fabian Ruiz no fim decidissem a partida. O goleiro Joan Garcia fez dez defesas espetaculares, mas os visitantes acabaram sofrendo sua primeira derrota na temporada.
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Novos exames determinarão o prazo de recuperação
O jogador da seleção espanhola passará por uma ressonância magnética assim que voltar à Catalunha para determinar se sofreu uma ruptura completa do músculo adutor ou uma distensão muscular menos grave. O departamento médico do Barcelona espera evitar que o campeão mundial fique afastado por um período prolongado, mas as primeiras avaliações feitas na Espanha oferecem poucos motivos de alívio à comissão técnica.
Segundo uma reportagem inicial do Diario AS, os exames preliminares indicam uma ruptura no músculo adutor esquerdo, o que deixaria Olmo fora de ação por cerca de um mês. O diagnóstico gerou grande preocupação na comissão técnica, já que a perda de seu principal articulador no meio-campo tiraria da equipe uma dimensão criativa crucial em um momento decisivo do calendário de outono.
Número crescente de desfalques prejudica o ritmo do elenco
A ausência prolongada de Olmo agrava seriamente a crise crescente de Flick na defesa e no meio-campo, com o meia se juntando a Eric Garcia, Andreas Christensen e Jules Kounde no departamento médico.
A derrota para o time de Paris também pôs fim de forma abrupta ao início avassalador do Barcelona na temporada 2026-27, que até então somava 11 vitórias consecutivas e 50 gols em todas as competições. O ritmo de gols perdeu força em uma partida frenética e aberta, com 40 finalizações e 11 grandes chances. Os campeões franceses obrigaram Garcia a fazer dez defesas no primeiro tempo, o maior número de finalizações no alvo sofridas pelo Barcelona antes do intervalo na competição desde 2003-04.
A vitória memorável também permitiu ao ex-técnico do Barcelona Luis Enrique igualar a sequência recorde do PSG de 13 jogos de invencibilidade em competições europeias.
- PsnewZ
Jogos decisivos põem à prova elenco desfalcado
Olmo dificilmente estará em campo no aguardado El Clásico de domingo contra o arquirrival Real Madrid, no Camp Nou. Se o prazo de cinco semanas de recuperação for confirmado, Flick também ficará sem o meia para os próximos jogos contra Alavés, Aston Villa, Atlético de Madrid, Villarreal e Sabah. Assim, o técnico alemão terá de contar com as demais opções para o meio-campo para preservar a liderança na La Liga e seguir no caminho certo na Europa.
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