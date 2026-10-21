O jogador da seleção espanhola passará por uma ressonância magnética assim que voltar à Catalunha para determinar se sofreu uma ruptura completa do músculo adutor ou uma distensão muscular menos grave. O departamento médico do Barcelona espera evitar que o campeão mundial fique afastado por um período prolongado, mas as primeiras avaliações feitas na Espanha oferecem poucos motivos de alívio à comissão técnica.

Segundo uma reportagem inicial do Diario AS, os exames preliminares indicam uma ruptura no músculo adutor esquerdo, o que deixaria Olmo fora de ação por cerca de um mês. O diagnóstico gerou grande preocupação na comissão técnica, já que a perda de seu principal articulador no meio-campo tiraria da equipe uma dimensão criativa crucial em um momento decisivo do calendário de outono.