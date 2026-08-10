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Barcelona surpreende o PSG com pedida GIGANTESCA por Ferran Torres, enquanto herói da Copa do Mundo da Espanha exige transferência no verão
Barcelona exige valor elevado por Torres
O Barcelona está pronto para endurecer nas negociações com o PSG sobre o futuro de Torres, com o gigante catalão exigindo no mínimo € 65 milhões para autorizar uma venda, segundo o SPORT. Embora o Barça inicialmente relutasse em liberar o versátil atacante antes de garantir um substituto, o desejo explícito do jogador de se transferir forçou uma mudança de postura no Camp Nou.
O aumento na avaliação é atribuído em grande parte à contribuição decisiva de Torres pela Espanha, quando marcou o gol da vitória na final da Copa do Mundo contra a Argentina. Dirigentes na Catalunha entendem que um jogador do calibre dele e com fama de decidir deve render uma quantia que permita ao clube reinvestir em seu setor ofensivo.
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PSG mira pechincha após Torres acertar termos pessoais
Apesar da postura firme do Barcelona, o PSG não tem intenção de atender de imediato ao valor de € 65 milhões e espera usar a situação contratual do jogador como trunfo. O campeão europeu sabe muito bem que Torres está entrando na reta final de seu contrato, que atualmente vai até junho de 2027. O clube acredita que um valor mais próximo de € 55 milhões, a mesma quantia que o Barça pagou para contratá-lo do Manchester City em 2021, seria um reflexo justo de seu valor.
Embora relatos sugiram que Torres já tenha chegado a um acordo em termos pessoais com o PSG, as negociações devem ser intensas. No entanto, a excelente relação entre Deco e Luis Campos pode facilitar o processo.
Flick segue cauteloso ao falar sobre transferências
O técnico do Barcelona, Hansi Flick, tentou minimizar o barulho em torno do futuro do jogador de 26 anos durante a preparação de pré-temporada do clube. Falando após um amistoso em Udine, o treinador alemão evitou entrar em detalhes sobre as negociações em andamento com os gigantes franceses. Flick disse: "Respeito as férias dos jogadores e não tenho informação."
A postura cautelosa do treinador vem em um momento em que o elenco do Barcelona passa por uma reformulação significativa, incluindo a saída de figuras importantes como Ronald Araujo. Flick reconheceu as dificuldades de comandar um elenco durante uma janela de transferências e acrescentou: "Sempre falamos sobre melhorar e incluir jogadores de que precisamos, mas temos de manter a calma. Muitos jogadores estão chegando esta semana; é uma pré-temporada atípica e estranha. Temos de respeitar as férias dos jogadores."
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Impacto da saída do herói da Copa do Mundo
A saída de Torres marcaria o fim de uma passagem produtiva pela Catalunha, onde ele fez com sucesso a transição de jogador de lado para uma ameaça confiável pelo centro. Sua versatilidade se mostrou crucial, já que atuou regularmente em todo o setor ofensivo, complementando Robert Lewandowski e também oferecendo uma ameaça confiável de gols. Na última temporada, ele marcou 21 gols em 49 partidas, contribuindo para um total de 65 gols durante suas cinco temporadas no gigante espanhol.
No entanto, a transferência daria ao Barcelona a tão necessária flexibilidade financeira, já que uma grande parte de sua taxa de transferência já foi amortizada. Tirar seu salário da folha permitiria ao clube buscar outros alvos prioritários, potencialmente incluindo Julian Alvarez, do Atletico Madrid.
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