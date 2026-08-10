O Barcelona está pronto para endurecer nas negociações com o PSG sobre o futuro de Torres, com o gigante catalão exigindo no mínimo € 65 milhões para autorizar uma venda, segundo o SPORT. Embora o Barça inicialmente relutasse em liberar o versátil atacante antes de garantir um substituto, o desejo explícito do jogador de se transferir forçou uma mudança de postura no Camp Nou.

O aumento na avaliação é atribuído em grande parte à contribuição decisiva de Torres pela Espanha, quando marcou o gol da vitória na final da Copa do Mundo contra a Argentina. Dirigentes na Catalunha entendem que um jogador do calibre dele e com fama de decidir deve render uma quantia que permita ao clube reinvestir em seu setor ofensivo.



