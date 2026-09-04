O destaque indiscutível da revisão financeira do Barcelona de 2025-26 é uma explosão sem precedentes na receita do clube. Pela primeira vez em sua história, o gigante catalão conseguiu ultrapassar a marca de € 1 bilhão em receitas em uma única temporada.

Esse faturamento recorde garante que o Barcelona apresentará resultados ordinários positivos pelo terceiro ano consecutivo. Em seu comunicado oficial, o clube enfatizou que esse marco atinge seu objetivo há muito declarado de "estabilidade financeira", servindo como um enorme triunfo operacional em meio a um período de transição altamente complexo para a instituição.

"A reunião de hoje foi para apresentar as contas anuais da temporada 25/26, que mostram resultados ordinários positivos pela terceira temporada consecutiva, cumprindo assim a meta de estabilidade financeira em uma temporada marcada por considerações operacionais e de capacidade significativas", diz o comunicado oficial do clube.