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Barcelona supera a barreira de € 1 bilhão enquanto diretoria anuncia resultados financeiros recordes para a temporada 2025-26
Barcelona anuncia Assembleia Geral histórica
A Diretoria do Barcelona agendou oficialmente uma Assembleia Geral Ordinária para os sócios no sábado, 19 de setembro. A reunião virtual, que será transmitida do Auditori 1899, nas instalações do Spotify Camp Nou, detalhará os resultados financeiros do clube e as principais conquistas institucionais ao longo do ano fiscal de 2025-26.
A diretoria finalizou esses preparativos durante uma reunião ordinária realizada em 3 de setembro. As notificações oficiais com a pauta completa serão distribuídas em breve, e o clube se comprometeu a fornecer aos sócios dados financeiros abrangentes nos próximos dias para garantir total transparência.
- AFP
Ultrapassando a barreira de um bilhão de euros
O destaque indiscutível da revisão financeira do Barcelona de 2025-26 é uma explosão sem precedentes na receita do clube. Pela primeira vez em sua história, o gigante catalão conseguiu ultrapassar a marca de € 1 bilhão em receitas em uma única temporada.
Esse faturamento recorde garante que o Barcelona apresentará resultados ordinários positivos pelo terceiro ano consecutivo. Em seu comunicado oficial, o clube enfatizou que esse marco atinge seu objetivo há muito declarado de "estabilidade financeira", servindo como um enorme triunfo operacional em meio a um período de transição altamente complexo para a instituição.
"A reunião de hoje foi para apresentar as contas anuais da temporada 25/26, que mostram resultados ordinários positivos pela terceira temporada consecutiva, cumprindo assim a meta de estabilidade financeira em uma temporada marcada por considerações operacionais e de capacidade significativas", diz o comunicado oficial do clube.
Desafiando rígidas restrições de capacidade do estádio
De forma notável, o Barcelona atingiu esses patamares financeiros impressionantes enquanto lidava com severas restrições operacionais em relação ao público nos dias de jogo. Durante o primeiro semestre, o time principal foi obrigado a dividir seus jogos em casa entre o Estadi Johan Cruyff e o Estadi Olímpic para acomodar as obras em andamento.
Mesmo depois de retornar ao Camp Nou, o público foi rigidamente limitado a uma capacidade de apenas 42 mil espectadores. No entanto, o clube confirmou com orgulho que seu orçamento anual ainda foi praticamente alcançado, apesar de as projeções originais dependerem fortemente de um estádio com capacidade para 60 mil pessoas desde o início da campanha.
- Getty Images Sport
Um futuro lucrativo espera no Camp Nou
Esses robustos resultados financeiros destacam de forma enfática o imenso potencial de receita do Camp Nou quando a instalação estiver plenamente operacional. Quando a construção for concluída, espera-se que o estádio funcione como um impulsionador financeiro sem precedentes, afastando ainda mais o clube de suas recentes dificuldades econômicas.
Além da renda de dias de jogo, os números recordes do Barcelona foram fortemente impulsionados por um aumento contínuo em acordos de patrocínio lucrativos. Além disso, o clube informou um faturamento recorde com vendas oficiais de merchandising por meio de sua empresa subsidiária, a BLM, garantindo que a diretoria do Barcelona chegue à assembleia de 19 de setembro em uma posição extremamente forte.
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