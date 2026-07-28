A maioria dos grandes clubes tenta fechar novas contratações neste verão por uma questão de luxo e para aumentar a força em posições específicas, como o Paris Saint-Germain, que não sofrerá absolutamente nada após o fracasso da negociação por Diomande, e mesmo que não contrate Ferran Torres nos últimos dias do mercado, porque os nomes titulares e reservas à disposição de Luis Enrique lhe permitem disputar os títulos do Campeonato Francês e da Liga dos Campeões da Europa.

O mesmo se aplica quando olhamos para a ligação de Rodri a uma transferência para o Real Madrid, pois, apesar do enorme valor que o astro do Manchester City agregaria, o clube merengue conta com Tchouaméni, que pode desempenhar a mesma função, além da possibilidade de utilizar também Eduardo Camavinga em papéis semelhantes.

Já o Arsenal, que disputa com o Barcelona a contratação de Álvarez, tem Viktor Gyökeres, Kai Havertz e Gabriel Jesus, os nomes que levaram os Gunners ao título do Campeonato Inglês e à final da Liga dos Campeões da Europa.

Quanto ao Barcelona, ele busca uma peça fundamental sem a qual não pode iniciar a nova temporada para seguir na disputa do Campeonato Espanhol e realizar o sonho ausente na Liga dos Campeões da Europa. Além disso, o Barça não tem o luxo financeiro que o torne capaz de arrematar uma contratação diante de um clube do Campeonato Inglês.

Os relatos indicam que Álvarez é o único nome no mercado do Barcelona que garantirá sua vaga como titular no Spotify Camp Nou, enquanto Asllani e Kroupi terão que conquistar a confiança após vestir a camisa do Barça, sobretudo porque ambos não brilharam com um grande clube ou seleção.