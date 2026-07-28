Goal.com
Ao VivoIngressos
+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento
Tudo sobre apostas na GOAL
هانز فليكAFP
Hussein Hamdy

Traduzido por

Barcelona sob cerco: a briga dos grandes da Europa destrói os sonhos de Flick no mercado

Mercado da bola
J. Alvarez
Vinicius Junior
Y. Diomande
F. Torres
F. Asllani
Real Madrid
Barcelona
Manchester United
Atlético de Madrid
PSG
La Liga
Premier League
Liga dos Campeões
Argentina
Brasil
Costa do Marfim
Espanha
Kosovo
England
França

O terremoto das transferências

Os grandes clubes da Europa vivem um mercado de verão complexo por causa do conflito de interesses entre eles em um grande número de negociações, e isso não se limita à disputa financeira para conseguir a assinatura do jogador desejado, mas se estende ao "efeito dominó", que faz com que outros clubes sejam fortemente afetados pela conclusão ou pelo fracasso de negociações que estão fora do círculo dos seus alvos.

Esse embate envolve, principalmente, os seguintes clubes: Real Madrid, Barcelona, Atlético de Madrid, RB Leipzig, Manchester United, Arsenal e Paris Saint-Germain. Já no âmbito dos jogadores, a disputa se acirra em torno de Vinícius Júnior, Julián Álvarez, Rodri, Yan Diomande, Vesnik Aslani, Aurélien Tchouaméni, Bradley Barcola, Junior Kroupi e Ferran Torres.

  • Gols do Barcelona

    Se decidirmos analisar os nomes anteriores, veremos que o Barcelona está diretamente ligado a apenas 4 jogadores. São eles: Julián Álvarez, principal alvo do técnico Hansi Flick nesta janela de transferências para compensar a saída de Robert Lewandowski, embora o Barça enfrente forte resistência por parte do Atlético de Madrid quanto à concretização do negócio.

    A lista de alvos do Barça também inclui Vesnik Aslani, a segunda opção à qual o Barcelona pode recorrer caso o negócio por Álvarez fracasse, mas trata-se de um jogador procurado pelo RB Leipzig, do Campeonato Alemão, o que faz com que a missão do Barcelona na disputa financeira não seja nada fácil.

    Junior Kroupi é a opção menos provável para o Barcelona por causa de uma divisão na diretoria a respeito de sua contratação, mas ele conta com a aprovação de Flick até o momento.

    Já o último nome é Ferran Torres, que ainda não renovou seu contrato com o Barcelona, apesar de entrar em seu último ano no Spotify Camp Nou, e seu futuro pode depender do sucesso do Barça especificamente na contratação de Álvarez.

    • Publicidade

  • Por que o Barcelona é o mais prejudicado pelo efeito dominó?

    A maioria dos grandes clubes tenta fechar novas contratações neste verão por uma questão de luxo e para aumentar a força em posições específicas, como o Paris Saint-Germain, que não sofrerá absolutamente nada após o fracasso da negociação por Diomande, e mesmo que não contrate Ferran Torres nos últimos dias do mercado, porque os nomes titulares e reservas à disposição de Luis Enrique lhe permitem disputar os títulos do Campeonato Francês e da Liga dos Campeões da Europa.

    O mesmo se aplica quando olhamos para a ligação de Rodri a uma transferência para o Real Madrid, pois, apesar do enorme valor que o astro do Manchester City agregaria, o clube merengue conta com Tchouaméni, que pode desempenhar a mesma função, além da possibilidade de utilizar também Eduardo Camavinga em papéis semelhantes.

    Já o Arsenal, que disputa com o Barcelona a contratação de Álvarez, tem Viktor Gyökeres, Kai Havertz e Gabriel Jesus, os nomes que levaram os Gunners ao título do Campeonato Inglês e à final da Liga dos Campeões da Europa.

    Quanto ao Barcelona, ele busca uma peça fundamental sem a qual não pode iniciar a nova temporada para seguir na disputa do Campeonato Espanhol e realizar o sonho ausente na Liga dos Campeões da Europa. Além disso, o Barça não tem o luxo financeiro que o torne capaz de arrematar uma contratação diante de um clube do Campeonato Inglês.

    Os relatos indicam que Álvarez é o único nome no mercado do Barcelona que garantirá sua vaga como titular no Spotify Camp Nou, enquanto Asllani e Kroupi terão que conquistar a confiança após vestir a camisa do Barça, sobretudo porque ambos não brilharam com um grande clube ou seleção.

  • Armadilha do Real Madrid

    O Real Madrid representa um obstáculo no mercado de transferências do Barcelona não menos difícil que o Atlético de Madrid na disputa pela contratação de Álvarez, situação que surgiu depois que o Real complicou a vida de seu rival histórico ao enviar uma proposta de 150 milhões de euros pelo atacante argentino.

    Florentino Pérez, presidente do Real Madrid, sabia que a oferta seria recusada, mas, com isso, fechou para o Atlético a porta para aceitar qualquer outra proposta do Barcelona que fosse inferior a 150 milhões de euros.

    Além disso, o "efeito dominó" no mercado de transferências liga as negociações de Álvarez à saída de Vinícius Júnior do Real Madrid, pois a transferência do ponta brasileiro para o Arsenal faria com que os Gunners desistissem de disputar com o Barça.

    Mas é difícil imaginar que o Real Madrid permita a saída de Vinícius Júnior neste verão, algo que levaria o Arsenal a apertar o cerco sobre o Barcelona na disputa financeira pela contratação de Álvarez.

    • GOSTOU DESTA HISTÓRIA?

    Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.

    Siga a GOAL no Google

  • Memórias assustadoras

    O Barcelona carrega lembranças assustadoras a respeito das contratações que o Saint-Germain consegue fechar de suas fileiras, com o pesadelo de Neymar da Silva ainda vivo na memória, além de Ousmane Dembélé, cuja transferência para o Parque dos Príncipes representou um grande ponto de virada em sua carreira.

    E como o Barcelona não vai arriscar perder Ferran Torres de graça em janeiro próximo, é possível que o vejamos concordando com sua transferência para o Saint-Germain, sobretudo por conta da boa relação que liga o atacante a Luis Enrique, aliada ao receio do jogador de se tornar uma opção marginalizada na nova temporada.

    E tudo isso significa que, até este momento, o Barcelona não tem garantido entrar na nova temporada com um atacante de altíssimo nível como Álvarez, nem sequer arriscar com uma opção de menor qualidade como Ferran Torres.