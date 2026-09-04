Com a atividade frenética da janela de transferências de verão já no passado, o diretor esportivo do Barcelona, Deco, e sua equipe técnica não perderam tempo para voltar o foco para questões internas. O objetivo é claro: o clube precisa atualizar os contratos de seus jovens mais promissores que passaram das categorias de base para o elenco principal de Hansi Flick. Os acordos atuais desses jogadores são considerados defasados, já que foram assinados originalmente durante o período em que estavam nas equipes de base ou no time B.

Segundo o SPORT, a cúpula da Ciutat Esportiva Joan Gamper está determinada a evitar qualquer possibilidade de perder seus talentos mais brilhantes por conta de cláusulas de rescisão administráveis. As negociações com os representantes de Abdelkarim, Espart e Farinas começaram aproximadamente há duas semanas, e há um sentimento compartilhado de otimismo em relação a uma resolução rápida.

O Barcelona espera ter toda a documentação assinada e finalizada até o fim do mês, garantindo que o trio siga como parte integrante do projeto de longo prazo do clube, ao mesmo tempo em que afasta rivais europeus que já começaram a se movimentar.