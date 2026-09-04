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Barcelona se recusa a correr qualquer risco! O gigante catalão abre conversas para melhorar os contratos de Abdelkarim, Espart e Farinas após avanços surpreendentes
Protegendo a próxima geração no Camp Nou
Com a atividade frenética da janela de transferências de verão já no passado, o diretor esportivo do Barcelona, Deco, e sua equipe técnica não perderam tempo para voltar o foco para questões internas. O objetivo é claro: o clube precisa atualizar os contratos de seus jovens mais promissores que passaram das categorias de base para o elenco principal de Hansi Flick. Os acordos atuais desses jogadores são considerados defasados, já que foram assinados originalmente durante o período em que estavam nas equipes de base ou no time B.
Segundo o SPORT, a cúpula da Ciutat Esportiva Joan Gamper está determinada a evitar qualquer possibilidade de perder seus talentos mais brilhantes por conta de cláusulas de rescisão administráveis. As negociações com os representantes de Abdelkarim, Espart e Farinas começaram aproximadamente há duas semanas, e há um sentimento compartilhado de otimismo em relação a uma resolução rápida.
O Barcelona espera ter toda a documentação assinada e finalizada até o fim do mês, garantindo que o trio siga como parte integrante do projeto de longo prazo do clube, ao mesmo tempo em que afasta rivais europeus que já começaram a se movimentar.
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Espart: a revelação versátil
Espart tem sido, sem dúvida, a grande história do início de temporada na Catalunha. O versátil adolescente já conquistou a confiança de Flick, sendo titular nos três primeiros jogos do Barcelona nesta edição de La Liga.
Sua capacidade de atuar com maturidade em várias posições impressionou a comissão técnica, o que o levou a receber a camisa 12. No entanto, sua atual multa rescisória é de apenas € 20 milhões, valor definido durante seus anos de formação na base e que já não representa seu valor de mercado.
Em resposta à sua rápida ascensão, o clube pretende usar uma estratégia semelhante à adotada com Lamine Yamal e Pau Cubarsi. Isso envolve estabelecer uma multa rescisória gigantesca, de caráter dissuasório, que reflita a total confiança do clube em sua projeção.
A ascensão meteórica de Abdelkarim no Al Ahly
A situação envolvendo Abdelkarim é talvez a mais urgente para a diretoria do Barcelona. O atacante egípcio chegou ao clube vindo do Al Ahly, e sua atual cláusula de rescisão está fixada em modestos € 15 milhões. Essa avaliação ficou ultrapassada depois de um verão em que ele brilhou na Copa do Mundo sub-20 e fez sua estreia competitiva pela equipe principal. Flick vê o atacante como uma peça-chave de seus planos táticos, e o clube está preparado para tomar medidas drásticas para proteger seu registro.
Segundo relatos, a nova proposta do Barcelona para o jogador de 18 anos envolve um aumento impressionante de dez vezes em sua multa rescisória. O plano é elevar a cláusula para € 150 milhões, acabando efetivamente com qualquer esperança de outros clubes conseguirem uma pechincha. A relação entre o clube e o estafe do jogador é excelente, e a proposta deve ser aceita sem atritos significativos.
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A influência de Flick sobre Brian Farinas
Farinas é outro jovem cuja trajetória na carreira foi alterada pela chegada do treinador alemão. Apesar de ter estado perto de uma transferência para o Girona durante o verão, Flick interveio pessoalmente para travar a negociação, insistindo que o meio-campista tinha um papel a desempenhar na rotação do time principal.
Desde então, Farinas foi recompensado com a camisa 4, usada anteriormente por Ronald Araujo, e agora é visto como um integrante pleno do elenco principal. Como seus companheiros, sua atual cláusula de € 20 milhões é vista como uma vulnerabilidade que precisa ser resolvida imediatamente.
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