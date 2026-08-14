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Rodri Manchester City 2025-26Getty
Muhammad Zaki

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Barcelona rejeitado DE NOVO! Segunda proposta do Barcelona por Rodri é recusada, e o Manchester City mantém posição firme sobre valor de transferência

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A ambiciosa investida do Barcelona pelo volante Rodri, do Manchester City, esbarrou em mais um obstáculo significativo. O gigante catalão viu uma segunda abordagem ser rejeitada pela equipe de Enzo Maresca, que segue firme em suas exigências financeiras, apesar da clara preferência do jogador por uma transferência para o Spotify Camp Nou.

  • City se mantém firme diante de investida do Barcelona

    O Barcelona voltou a se frustrar depois que o Manchester City rejeitou a segunda oferta do clube pelo internacional espanhol Rodri. O Barcelona voltou à mesa de negociações com uma proposta melhorada de aproximadamente € 60 milhões, de acordo com o The Times, na tentativa de reduzir a diferença depois que sua proposta inicial de € 45 milhões mais € 15 milhões em bônus foi ridicularizada pela cúpula do Etihad.

    Segundo as informações, o clube de Manchester está pedindo um pacote total de £ 70 milhões, o que equivale a cerca de € 81 milhões, além de outros bônus relacionados a desempenho. Embora o jogador esteja entrando nos 12 meses finais de seu contrato atual, o City não está tratando a situação como motivo para conceder um desconto.


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  • RodriGetty Images

    Intervenção de Flick alimenta desejo de Rodri

    Apesar do impasse entre os dois clubes, o Barcelona segue otimista por causa da própria posição do jogador em relação à transferência. A investida acelerou rapidamente após uma intervenção direta de Hansi Flick, com relatos sugerindo que o técnico alemão teve uma conversa por telefone com o meio-campista para apresentar seu projeto. Esse toque pessoal parece ter funcionado, já que o jogador teria dado sua aprovação definitiva à mudança, depois de anteriormente alimentar preocupações sobre o interesse do Real Madrid.

    Na verdade, o representante do meio-campista tem sido vocal sobre o desejo de seu cliente de se transferir para o Barcelona, confirmando que a decisão já foi comunicada aos dirigentes no Bernabéu. Em entrevista à rádio espanhola El Larguero, o agente de Rodri, Pablo Barquero, afirmou: "Por respeito ao Madrid, já que eles foram exemplares, Rodri os informou de que sua decisão é se juntar ao Barça."


  • Em busca de um sucessor tático

    A urgência por trás da postura financeira firme do City pode estar ligada à dificuldade de encontrar um substituto adequado para um jogador que define o meio-campo da equipe há anos. O técnico do Manchester City, Enzo Maresca, definiu Enzo Fernandez como seu principal alvo para suceder o espanhol.

    No entanto, tirar Fernandez de Stamford Bridge seria uma operação ainda mais cara do que a investida do Barcelona por Rodri. O Chelsea atualmente tem o vencedor da Copa do Mundo de 2022 sob contrato até 2032 e, segundo informações, pediu £ 120 milhões pelo argentino.


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    O que acontece a seguir nessa saga?

    Não se espera que o interesse do Barcelona diminua apesar deste mais recente revés, já que o clube vê um novo general do meio-campo como uma exigência inegociável para a próxima temporada. A urgência aumentou por causa dos problemas físicos contínuos em torno de Frenkie de Jong, que pode precisar de cirurgia para uma lesão persistente.

    Com a janela de transferências entrando em uma fase crítica, a bola está claramente de volta com o Barcelona. O City mostrou que está preparado para endurecer as negociações e, embora raramente tenha dificultado no passado a saída de jogadores que desejavam partir, não está disposto a deixar o espanhol sair por nada menos do que sua avaliação específica.

    O Barcelona agora precisa encontrar uma forma de diminuir a diferença ou corre o risco de perder seu alvo principal. O desejo do jogador de atuar no Spotify Camp Nou é a carta mais forte que o clube tem para jogar, mas, sem um aumento significativo de fundos, a transferência continua em risco

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