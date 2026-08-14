Não se espera que o interesse do Barcelona diminua apesar deste mais recente revés, já que o clube vê um novo general do meio-campo como uma exigência inegociável para a próxima temporada. A urgência aumentou por causa dos problemas físicos contínuos em torno de Frenkie de Jong, que pode precisar de cirurgia para uma lesão persistente.

Com a janela de transferências entrando em uma fase crítica, a bola está claramente de volta com o Barcelona. O City mostrou que está preparado para endurecer as negociações e, embora raramente tenha dificultado no passado a saída de jogadores que desejavam partir, não está disposto a deixar o espanhol sair por nada menos do que sua avaliação específica.

O Barcelona agora precisa encontrar uma forma de diminuir a diferença ou corre o risco de perder seu alvo principal. O desejo do jogador de atuar no Spotify Camp Nou é a carta mais forte que o clube tem para jogar, mas, sem um aumento significativo de fundos, a transferência continua em risco