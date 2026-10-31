Você tem 24 anos ou mais?

Ajude-nos a verificar sua idade respondendo com sinceridade. Este site contém publicidade relacionada a jogos de azar destinada a maiores de 24 anos.

Conteúdo com restrição de idade

Você não tem idade suficiente para visualizar conteúdo relacionado a apostas. Você será redirecionado para a página inicial.

alt
Ao VivoIngressos
Esta página tem links afiliados. Quando você compra um serviço ou um produto por meio desses links, nós podemos ganhar uma comissão.
FC Barcelona v Deportivo Alaves - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport
Traduzido por

Barcelona, que show: 6 a 1 sobre o Alavés e liderança da tabela. A equipe de Flick tem 46 gols em 11 jogos

Barcelona x Deportivo Alaves
Barcelona
Deportivo Alaves
La Liga
Futebol Grátis
Caze TV

CazéTV

✅ Possui o pacote principal de direitos da LaLiga no Brasil até 2032, garantindo transmissões ao vivo de todos os grandes jogos, incluindo o El Clásico entre Real Madrid e Barcelona.

✅ Não exige operadora de TV ou assinatura de streaming; basta abrir o aplicativo do YouTube em qualquer Smart TV, celular, tablet ou console de videogame.

✅ Complementa a transmissão ao vivo com uma forte presença nas redes sociais, oferecendo resumos, cortes e interações diretas com os torcedores brasileiros.

Preço inicialR$ 0,00 por mês
Alternativa Linear
SportyNet Logo

SportyNet

✅ Através de um sublicenciamento, transmite dois jogos ao vivo por rodada (totalizando 76 partidas na temporada), cobrindo times como Atlético de Madrid, Sevilla e Villarreal.

✅ Garante que o público tradicional ainda possa sintonizar o campeonato espanhol diretamente pelo decodificador linear da sua operadora.

✅ Além do canal de TV fechada, disponibiliza as partidas simultaneamente de forma gratuita no YouTube e em seu próprio aplicativo de streaming.

Preço inicialR$ 0,00
Próximas partidas
ANF

ANF

Copa do Rei

03 de nov. de 2026

ALA

ALA

BAR

BAR

Liga dos Campeões

03 de nov. de 2026

AVL

AVL

O Barcelona não teve dificuldades para deixar para trás as derrotas para Paris Saint-Germain e Real Madrid: venceu o Alavés. O time de Flick goleou os bascos por 6 a 1 e decidiu a partida ainda no primeiro tempo. Raphinha abriu o placar aos 8 minutos, após passe de Fermín López. Aos 23, o próprio Fermín marcou o segundo, após passe de Lamine Yamal. Aos 41, Raphinha fez seu segundo gol, novamente após passe de Fermín, e, nos acréscimos do primeiro tempo, Lamine Yamal marcou o quarto, após passe de Cancelo. Na etapa final, o talento espanhol também marcou o quinto gol, aos 64 minutos, após passe de Gabriel Jesus. Aos 81, Gordon fez o sexto, após passe de Rodri. O Alavés marcou o gol de honra aos 84 minutos, com Díaz

  • RECORDE DE GOLS

    Assim, o Barcelona volta à liderança de La Liga, com dois pontos de vantagem sobre o Atlético de Madrid e seis sobre o Real Madrid. O número de gols marcados impressiona: 46 em 11 partidas. Uma verdadeira máquina de fazer gols.

    • GOSTOU DESTA HISTÓRIA?

    Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.

    Siga GOAL no Google
Próximas partidas
ANF

ANF

Copa do Rei

03 de nov. de 2026

ALA

ALA

BAR

BAR

Liga dos Campeões

03 de nov. de 2026

AVL

AVL