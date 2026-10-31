O Barcelona não teve dificuldades para deixar para trás as derrotas para Paris Saint-Germain e Real Madrid: venceu o Alavés. O time de Flick goleou os bascos por 6 a 1 e decidiu a partida ainda no primeiro tempo. Raphinha abriu o placar aos 8 minutos, após passe de Fermín López. Aos 23, o próprio Fermín marcou o segundo, após passe de Lamine Yamal. Aos 41, Raphinha fez seu segundo gol, novamente após passe de Fermín, e, nos acréscimos do primeiro tempo, Lamine Yamal marcou o quarto, após passe de Cancelo. Na etapa final, o talento espanhol também marcou o quinto gol, aos 64 minutos, após passe de Gabriel Jesus. Aos 81, Gordon fez o sexto, após passe de Rodri. O Alavés marcou o gol de honra aos 84 minutos, com Díaz
Barcelona, que show: 6 a 1 sobre o Alavés e liderança da tabela. A equipe de Flick tem 46 gols em 11 jogos
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RECORDE DE GOLS
Assim, o Barcelona volta à liderança de La Liga, com dois pontos de vantagem sobre o Atlético de Madrid e seis sobre o Real Madrid. O número de gols marcados impressiona: 46 em 11 partidas. Uma verdadeira máquina de fazer gols.
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