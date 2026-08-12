Garantir a contratação de Porro, sem dúvida, será incrivelmente difícil para o Barcelona. O internacional espanhol só recentemente assinou um novo contrato lucrativo e de longo prazo em junho, o que o mantém vinculado ao Tottenham até 2031. O técnico do Spurs, Roberto De Zerbi, vê o lateral como uma peça fundamental de seu sistema tático.

"Pedro é um jogador muito importante para nós, que tem demonstrado de forma consistente sua capacidade de influenciar partidas tanto em situações defensivas quanto ofensivas", afirmou o italiano após a renovação de Porro.

"Além da sua qualidade técnica, também adoro sua mentalidade. Todos os dias ele quer trabalhar, aprender e melhorar, e essas são as características que ajudam os jogadores a alcançar o mais alto nível."