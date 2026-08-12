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Tottenham Hotspur v Leeds United - Premier LeagueGetty Images Sport
Yosua Arya

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Barcelona procura o defensor do Tottenham Pedro Porro em meio ao interesse do Arsenal em Jules Kounde

Mercado da bola
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P. Porro
Tottenham
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Premier League
J. Kounde

O Barcelona fez uma abordagem inicial para contratar o lateral-direito do Tottenham Hotspur, Pedro Porro, enquanto se prepara para possíveis mudanças na defesa. O clube catalão está sondando ativamente o estafe do vencedor da Copa do Mundo em meio ao crescente interesse do Arsenal em seu próprio defensor, Jules Kounde.

  • Barcelona monitora campeão da Copa do Mundo

    O Barcelona fez uma abordagem formal para contratar o lateral-direito do Tottenham, Porro, segundo relatos na Espanha (via Metro). O gigante catalão se prepara ativamente para a possível saída de seu atual defensor, Kounde. Porro recentemente teve um verão fenomenal no cenário internacional. O jogador de 26 anos foi titular em todos os jogos, menos um, na campanha que garantiu à Espanha um glorioso título da Copa do Mundo na América do Norte.

    Ele passou quatro temporadas impressionantes na Premier League desde que chegou inicialmente ao Tottenham por empréstimo do Sporting CP em janeiro de 2023. Suas atuações consistentes em Londres agora chamaram a atenção de um dos pesos-pesados de La Liga.

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  • Tottenham Hotspur v Leeds United - Premier LeagueGetty Images Sport

    Interesse do Arsenal provoca reformulação na defesa

    O interesse do Barcelona em Porro decorre diretamente da crescente incerteza em torno do futuro de Kounde. O técnico do Arsenal, Mikel Arteta, está extremamente interessado em contratar o internacional francês antes do fechamento da janela de transferências de verão. Falando ao Jijantes, o jornalista espanhol Gerard Romero confirmou que o Barcelona está se planejando ativamente para o futuro.

    "Houve contato nos últimos dias com Pedro Porro, com o entorno do lateral", revelou Romero. "Ele é um dos jogadores mais bem pagos do Tottenham, renovou muito recentemente, mas o Barcelona sondou o entorno dele no caso de Jules Kounde sair. Kounde tem muitas ofertas da Premier League, até agora o jogador não deu nenhum sinal de que quer sair, mas é um caso que está meio em aberto, então qualquer coisa pode acontecer."

  • De Zerbi elogia estrela do Tottenham

    Garantir a contratação de Porro, sem dúvida, será incrivelmente difícil para o Barcelona. O internacional espanhol só recentemente assinou um novo contrato lucrativo e de longo prazo em junho, o que o mantém vinculado ao Tottenham até 2031. O técnico do Spurs, Roberto De Zerbi, vê o lateral como uma peça fundamental de seu sistema tático.

    "Pedro é um jogador muito importante para nós, que tem demonstrado de forma consistente sua capacidade de influenciar partidas tanto em situações defensivas quanto ofensivas", afirmou o italiano após a renovação de Porro.

    "Além da sua qualidade técnica, também adoro sua mentalidade. Todos os dias ele quer trabalhar, aprender e melhorar, e essas são as características que ajudam os jogadores a alcançar o mais alto nível."

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  • Aston Villa v Tottenham Hotspur - Premier LeagueGetty Images Sport

    Uma grande decisão sobre transferência está por vir

    O Barcelona agora precisa decidir se vai esperar o Arsenal fazer uma investida decisiva por Kounde. Se o francês acabar indo para o norte de Londres, o clube catalão será forçado a testar rapidamente a firme resistência do Tottenham em relação a Porro.