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Barcelona planeja vender Marc-Andre ter Stegen no verão com o interesse da Premier League se intensificando após a retomada do Ajax
Recuperando a forma em Amsterdã
O Barcelona está muito satisfeito com a forma como o empréstimo de Ter Stegen ao Ajax está se desenrolando. O acordo inicial gerou algumas dúvidas internas devido à economia salarial mínima, mas os resultados esportivos têm sido inegavelmente positivos para os planos de transferências de longo prazo do Barça.
O principal objetivo de todas as partes era encontrar um projeto no qual o goleiro alemão pudesse recuperar sua confiança. Depois de passar por vários anos marcados por lesões, Ter Stegen precisava desesperadamente voltar a jogar regularmente no mais alto nível para reconstruir seu valor de mercado, que estava fragilizado.
Ele conseguiu consolidar sua posição como goleiro titular absoluto na Holanda. Mais importante ainda, sua impressionante forma no clube lhe rendeu uma convocação muito aguardada para a seleção alemã, algo que o Barcelona vê como um passo crucial para garantir uma transferência definitiva lucrativa, de acordo com SPORT.
- Getty Images
Deixando o Barcelona para trás
Apesar de ter contrato com o Camp Nou até 2028, Ter Stegen aceitou que seu tempo na Catalunha estava, na prática, encerrado. Ele entendeu desde cedo que não faria parte dos planos de Hansi Flick para o time principal e optou por assumir o controle do próprio futuro.
O experiente goleiro priorizou a oferta do Ajax, garantindo um empréstimo sem opção de compra. O gigante holandês simplesmente não pôde igualar seu lucrativo salário no Barcelona em uma base de longo prazo, o que significava que uma transferência temporária era a única solução financeiramente viável.
O Barcelona aceitou esse compromisso para garantir que seu jogador voltasse à melhor condição física. O clube catalão sabe que um Ter Stegen totalmente recuperado segue sendo um jogador de nível mundial, capaz de atrair propostas de transferência substanciais das principais ligas da Europa.
O efeito Klopp e Michel
Dois técnicos tiveram um papel absolutamente vital na notável recuperação de Ter Stegen. Míchel assumiu um risco calculado com o goleiro, insistindo muito em sua contratação primeiro para o Girona antes de levá-lo para o Ajax, apesar de seu complicado histórico recente de lesões.
Enquanto isso, o recém-nomeado técnico da Alemanha Jurgen Klopp demonstrou enorme confiança no experiente arqueiro. Klopp deu total respaldo a Ter Stegen para ser o goleiro titular da seleção neste novo ciclo internacional.
Essa demonstração dupla de confiança ofereceu a plataforma perfeita para Ter Stegen lembrar o mercado de sua enorme qualidade. De acordo com o SPORT, vários clubes da Premier League agora monitoram de perto seu progresso, o que garante que não faltarão interessados no próximo verão.
- Ajax Media
Uma nova era para o Barcelona
O Barça deixou abundantemente claro que o ciclo lendário de Ter Stegen no clube está completamente encerrado. A hierarquia blaugrana já olhou para o futuro ao reestruturar por completo seu departamento de goleiros.
O gigante espanhol garantiu a contratação de Dominik Livakovic, que será o reserva de longo prazo do atual número 1, Joan Garcia. Quando o contrato de Wojciech Szczesny expirar e ele deixar o clube, Garcia e Livakovic formarão oficialmente a nova dupla de goleiros para a próxima temporada.
Quando o empréstimo de Ter Stegen ao Ajax terminar em 30 de junho, ele retornará à Catalunha apenas para finalizar sua saída em definitivo. O Barça espera se livrar de seu enorme salário restante e garantir uma taxa de transferência bastante respeitável no processo.
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