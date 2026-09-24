O Barcelona está muito satisfeito com a forma como o empréstimo de Ter Stegen ao Ajax está se desenrolando. O acordo inicial gerou algumas dúvidas internas devido à economia salarial mínima, mas os resultados esportivos têm sido inegavelmente positivos para os planos de transferências de longo prazo do Barça.

O principal objetivo de todas as partes era encontrar um projeto no qual o goleiro alemão pudesse recuperar sua confiança. Depois de passar por vários anos marcados por lesões, Ter Stegen precisava desesperadamente voltar a jogar regularmente no mais alto nível para reconstruir seu valor de mercado, que estava fragilizado.

Ele conseguiu consolidar sua posição como goleiro titular absoluto na Holanda. Mais importante ainda, sua impressionante forma no clube lhe rendeu uma convocação muito aguardada para a seleção alemã, algo que o Barcelona vê como um passo crucial para garantir uma transferência definitiva lucrativa, de acordo com SPORT.