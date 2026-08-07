O futuro de longo prazo de Casado no Barcelona segue incerto à medida que a janela de transferências de verão avança. O Al-Hilal, da Saudi Pro League, se apresentou oficialmente para garantir a contratação do meio-campista de 22 anos. De acordo com o Mundo Deportivo, o gigante catalão rejeitou uma oferta inicial do Al-Hilal em julho.

Desde que essa proposta inicial foi recusada, as negociações entre os dois clubes esfriaram consideravelmente. A transferência proposta atualmente está longe de ser concluída. As duas partes agora precisam trabalhar para encontrar um denominador comum caso o jovem espanhol vá deixar o clube neste verão.