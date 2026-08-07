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Barcelona pede € 40 milhões por estrela do meio-campo em meio ao interesse do Al-Hilal
Oferta saudita é rejeitada pelo Barcelona
O futuro de longo prazo de Casado no Barcelona segue incerto à medida que a janela de transferências de verão avança. O Al-Hilal, da Saudi Pro League, se apresentou oficialmente para garantir a contratação do meio-campista de 22 anos. De acordo com o Mundo Deportivo, o gigante catalão rejeitou uma oferta inicial do Al-Hilal em julho.
Desde que essa proposta inicial foi recusada, as negociações entre os dois clubes esfriaram consideravelmente. A transferência proposta atualmente está longe de ser concluída. As duas partes agora precisam trabalhar para encontrar um denominador comum caso o jovem espanhol vá deixar o clube neste verão.
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Diferença na avaliação interrompe transferência em potencial
O principal obstáculo para que o negócio seja concluído com sucesso é a enorme diferença na avaliação financeira do jogador. O Barcelona segue firme e exige uma taxa fixa superior a € 30 milhões. O gigante espanhol inclusive espera garantir um pacote final mais próximo de € 40 milhões por seu jogador formado na base. No entanto, o Al-Hilal simplesmente não está disposto a igualar essas elevadas exigências financeiras neste momento.
Apesar do atrito em curso entre os dois clubes, as conversas em nível pessoal estão incrivelmente avançadas. Há uma excelente relação e forte sintonia entre Casado e o clube saudita.
Gigantes europeus monitoram situação indefinida
Enquanto as negociações com o Al-Hilal seguem em um frustrante impasse, Casado também vem despertando atenção significativa em toda a Europa. O talentoso meio-campista atraiu interesse concreto de várias das principais ligas.
Clubes da Premier League, da Serie A e da Bundesliga monitoram de perto sua situação incerta na Catalunha. O jovem formado nas categorias de base do Barcelona, segundo relatos, vê com bons olhos uma possível transferência para outra liga europeia. Apesar dessa admiração generalizada, nenhuma oferta formal foi apresentada por pretendentes europeus até o momento. O Al-Hilal é atualmente o único clube a ter feito uma proposta concreta.
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Operação de transferência segue completamente paralisada
À medida que a janela de transferências entra em sua reta final, a proposta do Al-Hilal segue sendo a opção mais sólida sobre a mesa para o jogador. No entanto, o acordo definitivo depende inteiramente de os clubes reduzirem a enorme diferença financeira entre eles. As significativas divergências econômicas com o Barcelona estão, neste momento, mantendo toda a operação em uma frustrante paralisação. O Al-Hilal precisa decidir se aumentará sua oferta inicial para satisfazer o clube catalão. Até que o Barcelona reduza sua pedida de € 40 milhões ou um rival europeu apresente uma proposta formal, o futuro imediato de Casado segue totalmente indefinido.
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