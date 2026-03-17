IMAGO / NurPhoto
Traduzido por
Barcelona ou Real Madrid? Estrela holandesa revela sonho de jogar na La Liga, enquanto os dois gigantes do Clássico acompanham o meio-campista avaliado em € 50 milhões
A transição da La Liga está prestes a acontecer
Smit expressou abertamente sua preferência por uma transferência para a Espanha, citando tanto a cultura futebolística quanto o clima como fatores importantes em seu processo de decisão. Embora os clubes da Premier League tenham demonstrado grande interesse em contratá-lo, o meio-campista parece decidido a se transferir para a Espanha assim que sua passagem pelo Alkmaar chegar ao fim.
“La Liga. Jogar lá seria ótimo. Adoro o sol, estou cansado de jogar com tanto frio e chuva, então gostaria de ir jogar na Espanha”, disse Smit no programa Matchday with Broederliefde quando questionado sobre para onde gostaria de ir em seguida.
O Real Madrid estaria a considerá-lo um alvo-chave para renovar o seu meio-campo durante a próxima janela de transferências de verão, embora o Barcelona também tenha sido associado ao jogador. Por outro lado, gigantes da Premier League como o Chelsea e o Manchester United têm acompanhado o seu progresso.
- AFP
Ídolos do Barcelona e laços históricos
A ligação com a Espanha não se resume apenas ao clima; Smit cresceu admirando a maestria técnica demonstrada pelo Barcelona durante sua era de ouro. Para um jogador com o seu perfil, a chance de seguir os passos de seus ídolos do futebol é um grande atrativo que pode influenciar sua escolha final entre os dois rivais do Clássico.
“Eu gostava muito de assistir ao Barça. Cresci vendo Andrés Iniesta e Lionel Messi jogarem, e os considero dois dos meus modelos”, disse o meio-campista.
A trajetória profissional ideal versus a realidade das transferências
Apesar da atração dos maiores clubes do mundo, Smit inicialmente pensava que seguiria um caminho mais tradicional pela primeira divisão holandesa. Muitos jogadores formados no AZ costumam passar por um dos três grandes tradicionais da Eredivisie antes de se transferirem para o exterior, mas o meio-campista acredita que sua rápida ascensão fechou essa porta.
“O ideal seria uma passagem por outro time na Holanda, mas não acho que isso vá acontecer”, explicou ele. “Recebi ofertas, mas considerei que o melhor era continuar crescendo aqui. Para ser sincero, nunca vi os valores que me ofereceram. E ainda bem. Caso contrário, teria começado a duvidar. No fim das contas, estou feliz com minha decisão. No ano passado, especialmente, isso me custou muito fisicamente. Senti que precisava melhorar muito, por isso era melhor continuar crescendo aqui [no AZ].”
- Getty Images Sport
Sonhos de Copa do Mundo e o apoio de Koeman
O desempenho do meio-campista no clube — ele marcou três gols e deu duas assistências pelo AZ, que ocupa um decepcionante sexto lugar na Eredivisie — não passou despercebido pela seleção nacional, com o técnico da Holanda, Ronald Koeman, acompanhando de perto sua evolução. Smit revelou que já conversou com o técnico da Oranje sobre seu futuro na seleção e uma possível vaga no elenco para a próxima Copa do Mundo, que continua sendo seu maior objetivo profissional.
“Para mim, é um sonho poder jogar uma Copa do Mundo. Conversei com ele durante o intervalo da partida contra o PSV, na qual não pude jogar devido a uma suspensão. Ele me deu muito incentivo e disse que, se eu mantivesse meu nível e não sofresse nenhuma lesão, ele contaria comigo. Para mim, isso é uma honra. Espero poder ajudar meu país”, concluiu Smit.
Publicidade