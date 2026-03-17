Barcelona ou Real Madrid? Estrela holandesa revela sonho de jogar na La Liga, enquanto os dois gigantes do Clássico acompanham o meio-campista avaliado em € 50 milhões

Smit expressou abertamente sua preferência por uma transferência para a Espanha, citando tanto a cultura futebolística quanto o clima como fatores importantes em seu processo de decisão. Embora os clubes da Premier League tenham demonstrado grande interesse em contratá-lo, o meio-campista parece decidido a se transferir para a Espanha assim que sua passagem pelo Alkmaar chegar ao fim.

“La Liga. Jogar lá seria ótimo. Adoro o sol, estou cansado de jogar com tanto frio e chuva, então gostaria de ir jogar na Espanha”, disse Smit no programa Matchday with Broederliefde quando questionado sobre para onde gostaria de ir em seguida.

O Real Madrid estaria a considerá-lo um alvo-chave para renovar o seu meio-campo durante a próxima janela de transferências de verão, embora o Barcelona também tenha sido associado ao jogador. Por outro lado, gigantes da Premier League como o Chelsea e o Manchester United têm acompanhado o seu progresso.