Barcelona mira estrela surpresa do Arsenal enquanto Hansi Flick busca substituto após Ferran Torres se juntar ao PSG

Com as outras opções esgotadas, o atacante do Arsenal Gyokeres surgiu como uma solução em potencial para os campeões espanhóis, de acordo com o El Chiringuito. O atacante sueco chegou ao Emirates com grandes expectativas após uma passagem prolífica pelo Sporting CP, mas tem enfrentado dificuldades para manter um papel consistente entre os titulares sob o comando de Mikel Arteta.

Gyokeres conseguiu balançar as redes 20 vezes na última temporada, mas perdeu seu lugar no time titular na reta final da disputa pelo título, à medida que Kai Havertz se tornou o ponto de referência preferido do Arsenal. Essa falta de minutos garantidos ficou evidente novamente durante a vitória sobre o Manchester City na Community Shield, quando Gyokeres foi limitado a uma participação de 15 minutos saindo do banco.

Fabrizio Romano acrescenta que as especulações em torno da transferência podem se intensificar nas próximas duas semanas, apesar da atual falta de contato oficial entre os dois clubes.



