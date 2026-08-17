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Barcelona mira estrela surpresa do Arsenal enquanto Hansi Flick busca substituto após Ferran Torres se juntar ao PSG
Flick busca reforços ofensivos
A busca do Barcelona por um novo camisa 9 tomou um rumo surpreendente em direção ao norte de Londres, enquanto o clube atravessa um verão de transição significativa. Após a saída de Robert Lewandowski e a transferência de Torres para o PSG, Flick tem sido enfático sobre a necessidade de mais profundidade no elenco.
O treinador alemão foi forçado a buscar alvos alternativos depois que uma investida por Julian Alvarez, prioridade de longa data, chegou a um beco sem saída. Apesar de o internacional argentino anteriormente estar aberto à mudança, a cúpula do Atlético de Madrid manteve-se firme em sua posição de não vender para um rival doméstico.
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Gyokeres surge como alvo surpreendente
Com as outras opções esgotadas, o atacante do Arsenal Gyokeres surgiu como uma solução em potencial para os campeões espanhóis, de acordo com o El Chiringuito. O atacante sueco chegou ao Emirates com grandes expectativas após uma passagem prolífica pelo Sporting CP, mas tem enfrentado dificuldades para manter um papel consistente entre os titulares sob o comando de Mikel Arteta.
Gyokeres conseguiu balançar as redes 20 vezes na última temporada, mas perdeu seu lugar no time titular na reta final da disputa pelo título, à medida que Kai Havertz se tornou o ponto de referência preferido do Arsenal. Essa falta de minutos garantidos ficou evidente novamente durante a vitória sobre o Manchester City na Community Shield, quando Gyokeres foi limitado a uma participação de 15 minutos saindo do banco.
Fabrizio Romano acrescenta que as especulações em torno da transferência podem se intensificar nas próximas duas semanas, apesar da atual falta de contato oficial entre os dois clubes.
Arsenal pronto para uma reformulação no elenco
A possível saída de Gyokeres acontece em um momento em que o Arsenal busca ativamente enxugar um elenco inchado. Vários jogadores com papel periférico estão atualmente na mira de corte, enquanto Arteta prepara sua equipe para mais uma disputa pelo título. Reiss Nelson está atualmente em negociações com o West Ham, enquanto Fabio Vieira deve retornar ao Hamburg.
Também cresceram as especulações sobre os futuros de Ethan Nwaneri e Gabriel Martinelli depois que ambos foram deixados fora da lista de relacionados para a vitória no Principality Stadium. Ao abordar as decisões difíceis sobre sua seleção, Arteta expressou sua frustração à TNT Sports: "É realmente muito triste não contar com a disponibilidade deles. Tenho lutado com a Premier League para ampliar e acomodar mais jogadores no elenco porque eles merecem estar no elenco, não há dúvida sobre isso."
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Decisões cruciais se aproximam
À medida que o prazo final se aproxima, os holofotes seguem voltados para Gyokeres e para saber se o Barcelona consegue financiar um negócio que atenda à avaliação do Arsenal. Embora o Arsenal esteja aberto a enxugar o elenco, perder uma opção principal para o ataque tão tarde na janela de transferências provavelmente exigiria que o clube encontrasse um substituto próprio.
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