Segundo o Sport, Goretzka ofereceu oficialmente seus serviços ao Barcelona. O jogador de 31 anos está atualmente sem clube depois de deixar o Bayern com o fim de seu contrato em 1º de julho. A mesma reportagem afirma que o internacional alemão busca ativamente uma transferência para a Catalunha. Seus representantes entraram em contato com a cúpula blaugrana para propor uma possível mudança no verão.

A proposta chega em um momento conveniente para o Barcelona, que enfrenta uma grave crise de lesões no meio-campo. Os titulares da equipe principal Fermin Lopez e Frenkie de Jong estão atualmente fora de ação com problemas físicos de longo prazo.



