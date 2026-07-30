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Barcelona mira contratação gratuita surpreendente de ex-meio-campista do Bayern de Munique, enquanto Hansi Flick busca reencontro em meio às lesões de Frenkie de Jong e Fermin Lopez
Goretzka faz apelo por transferência para o Barcelona
Segundo o Sport, Goretzka ofereceu oficialmente seus serviços ao Barcelona. O jogador de 31 anos está atualmente sem clube depois de deixar o Bayern com o fim de seu contrato em 1º de julho. A mesma reportagem afirma que o internacional alemão busca ativamente uma transferência para a Catalunha. Seus representantes entraram em contato com a cúpula blaugrana para propor uma possível mudança no verão.
A proposta chega em um momento conveniente para o Barcelona, que enfrenta uma grave crise de lesões no meio-campo. Os titulares da equipe principal Fermin Lopez e Frenkie de Jong estão atualmente fora de ação com problemas físicos de longo prazo.
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Crise no meio-campo abre a porta
O Barcelona está desesperadamente sem opções no meio-campo para a nova temporada sob o comando de Flick. Lopez se recupera de uma fratura no metatarso, enquanto De Jong enfrenta uma longa reabilitação por conta de uma ruptura de ligamento no joelho. Além disso, vários dos campeões da Copa do Mundo do clube receberam férias estendidas e retornarão à pré-temporada mais tarde do que o restante do elenco.
Essa falta de opções torna um veterano em forma e disponível como Goretzka uma perspectiva intrigante. Uma mudança para o Camp Nou também facilitaria um reencontro com Flick. A dupla anteriormente desfrutou de um sucesso incrível junta no Bayern, conquistando dois títulos da Bundesliga e a Champions League de 2019-20.
Deco rejeita possível reencontro com Flick
Como agente livre, Goretzka se encaixa perfeitamente nas dificuldades financeiras contínuas do Barcelona. A contratação de um internacional experiente sem taxa de transferência normalmente se enquadra nos rígidos parâmetros econômicos estabelecidos pela diretoria catalã.
No entanto, apesar das ligações óbvias com Flick e dos problemas de lesão do clube, o diretor esportivo do Barcelona, Deco, não tem interesse em contratar o meio-campista. Diz-se que o dirigente português não está convencido da negociação proposta. Em vez de recorrer ao mercado de transferências, Deco planeja promover alguém de dentro para resolver a crise no meio-campo. A hierarquia interna do clube acredita que o promissor Marc Casado, de 22 anos, é mais do que capaz de preencher a lacuna durante a ausência de De Jong.
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Goretzka avalia opções enquanto o Barcelona muda de rumo
Com uma transferência por Goretzka aparentemente fora de cogitação, o Barcelona mudou seu foco principal para o setor ofensivo. Após a transferência de Robert Lewandowski para o Chicago Fire, o gigante espanhol busca com urgência um novo centroavante.
Enquanto isso, Goretzka precisa explorar destinos alternativos pela Europa e além. O jogador de 31 anos já despertou interesse de pesos-pesados da Serie A, como Milan e Juventus, além de possíveis pretendentes na Major League Soccer, como o Chicago. Até que seu futuro seja definido, o experiente meio-campista trabalha de perto com um treinador particular para manter a forma física. Atualmente, ele treina nas instalações de seu clube de infância, o VfL Bochum, enquanto aguarda seu próximo passo na carreira.
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