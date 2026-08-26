Você tem 24 anos ou mais?

Ajude-nos a verificar sua idade respondendo com sinceridade. Este site contém publicidade relacionada a jogos de azar destinada a maiores de 24 anos.

Conteúdo com restrição de idade

Você não tem idade suficiente para visualizar conteúdo relacionado a apostas. Você será redirecionado para a página inicial.

alt
Goal.com
Ao VivoIngressos
+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento
Tudo sobre apostas na GOAL
FC Barcelona v Al Ahly SC - Joan Gamper TrophyGetty Images Sport
Adhe Makayasa

Traduzido por

Barcelona inscreve a joia egípcia Hamza Abdelkarim no elenco principal após pré-temporada impressionante

H. Abdelkarim
H. Flick
Barcelona
La Liga

A joia egípcia Hamza Abdelkarim foi oficialmente integrada ao elenco principal do Barcelona para a campanha de La Liga de 2026-27. O atacante de 18 anos causou impacto imediato em Hansi Flick com quatro gols na pré-temporada e ficou com a camisa 29 apenas seis meses depois de chegar à Catalunha vindo do gigante do Cairo Al Ahly, em janeiro.

  • Barcelona promove talento egípcio

    O Barcelona registrou oficialmente Abdelkarim em seu elenco principal para La Liga, entregando a ele a camisa 29 após uma pré-temporada prolífica. O atacante de 18 anos convenceu Flick de seu potencial depois de marcar quatro gols em amistosos de verão. Posteriormente, ele foi relacionado para o banco de reservas na vitória contundente do Barcelona por 5 a 0 sobre o Elche na partida de abertura.

    • Publicidade
  • FC Barcelona v Al Ahly SC - Joan Gamper TrophyGetty Images Sport

    Abdelkarim expressa sincera gratidão

    Após a confirmação de sua promoção, o atacante egípcio usou as redes sociais para reconhecer o marco e agradecer ao treinador alemão. Em sua conta oficial no X, Abdelkarim publicou: "Louvado seja Deus, fui oficialmente inscrito no elenco principal para a atual temporada da La Liga. Obrigado, técnico Hansi Flick, pela sua confiança."

  • Ascensão rápida reflete a promessa

    A decisão de acelerar a integração de Abdelkarim ao time principal acontece apenas seis meses após sua transferência do Al Ahly. O adolescente já tem uma valiosa experiência em torneios, tendo participado da campanha do Egito até as oitavas de final da Copa do Mundo de 2026, antes da eliminação para a Argentina. Flick agora pode lapidar a pressão sem a bola do atacante, seu jogo associativo e sua adaptação física diretamente no grupo principal.

    • GOSTOU DESTA HISTÓRIA?

    Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.

    Siga a GOAL no Google
  • imago-sport-1081852687.jpgZUMA Press Wire

    Flick integra opção de ataque

    O Barcelona buscará dar sequência ao seu início dominante na liga, ao mesmo tempo em que integra gradualmente promessas emergentes à rotação. Abdelkarim precisa manter a consistência nos treinamentos para conquistar sua estreia competitiva pela equipe principal nas próximas semanas. A profundidade já existente no setor ofensivo dá à comissão técnica a paciência necessária para administrar seu desenvolvimento sem colocar pressão imediata sobre o adolescente.

La Liga
Barcelona crest
Barcelona
BAR
Athletic Bilbao crest
Athletic Bilbao
ATH