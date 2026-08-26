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Barcelona inscreve a joia egípcia Hamza Abdelkarim no elenco principal após pré-temporada impressionante
Barcelona promove talento egípcio
O Barcelona registrou oficialmente Abdelkarim em seu elenco principal para La Liga, entregando a ele a camisa 29 após uma pré-temporada prolífica. O atacante de 18 anos convenceu Flick de seu potencial depois de marcar quatro gols em amistosos de verão. Posteriormente, ele foi relacionado para o banco de reservas na vitória contundente do Barcelona por 5 a 0 sobre o Elche na partida de abertura.
- Getty Images Sport
Abdelkarim expressa sincera gratidão
Após a confirmação de sua promoção, o atacante egípcio usou as redes sociais para reconhecer o marco e agradecer ao treinador alemão. Em sua conta oficial no X, Abdelkarim publicou: "Louvado seja Deus, fui oficialmente inscrito no elenco principal para a atual temporada da La Liga. Obrigado, técnico Hansi Flick, pela sua confiança."
Ascensão rápida reflete a promessa
A decisão de acelerar a integração de Abdelkarim ao time principal acontece apenas seis meses após sua transferência do Al Ahly. O adolescente já tem uma valiosa experiência em torneios, tendo participado da campanha do Egito até as oitavas de final da Copa do Mundo de 2026, antes da eliminação para a Argentina. Flick agora pode lapidar a pressão sem a bola do atacante, seu jogo associativo e sua adaptação física diretamente no grupo principal.
- ZUMA Press Wire
Flick integra opção de ataque
O Barcelona buscará dar sequência ao seu início dominante na liga, ao mesmo tempo em que integra gradualmente promessas emergentes à rotação. Abdelkarim precisa manter a consistência nos treinamentos para conquistar sua estreia competitiva pela equipe principal nas próximas semanas. A profundidade já existente no setor ofensivo dá à comissão técnica a paciência necessária para administrar seu desenvolvimento sem colocar pressão imediata sobre o adolescente.
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