A decisão de acelerar a integração de Abdelkarim ao time principal acontece apenas seis meses após sua transferência do Al Ahly. O adolescente já tem uma valiosa experiência em torneios, tendo participado da campanha do Egito até as oitavas de final da Copa do Mundo de 2026, antes da eliminação para a Argentina. Flick agora pode lapidar a pressão sem a bola do atacante, seu jogo associativo e sua adaptação física diretamente no grupo principal.