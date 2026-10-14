Apesar da sequência notável, Flick procurou manter seu elenco com os pés no chão. "O futebol pode mudar muito rápido", afirmou Flick na entrevista coletiva após a partida. "Estamos orgulhosos desta situação. Estamos felizes e temos não apenas confiança, mas também convicção no nosso estilo, na forma como queremos jogar.

"Mas nossas ambições vão além; queremos conquistar títulos. Não podemos conquistar nada agora. É em maio e junho que se conquistam os grandes títulos. Trabalhamos todos os dias para isso."

O técnico alemão também destacou que não se surpreende com a alta produção ofensiva de sua equipe, mesmo depois que as saídas de Robert Lewandowski e Ferran Torres, no verão, a deixaram sem um centroavante titular de ofício. "Quando vejo a qualidade nos treinos, que é o que importa, não fico surpreso", acrescentou. "Conheço a equipe. Estou 100% convencido da capacidade da minha equipe, da forma como ela pode jogar.

"É incrível ver como controlamos o jogo. É a Champions League e fizemos uma grande atuação.

"Também gostei muito do que vi no primeiro tempo. As decisões no terço final do campo e as transições não foram as melhores, mas sabemos que o [Galatasaray] é muito bom, especialmente neste ambiente.

"Fizemos alguns ajustes no intervalo e o segundo tempo foi ótimo. A atuação foi inacreditável."



