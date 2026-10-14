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Barcelona imparável? Hansi Flick alerta que time pode “não ganhar nada”, enquanto Lamine Yamal e companhia mantêm o dez de dez com virada sobre o Galatasaray
Virada garante nota 10
O gigante catalão foi ao Rams Park e chegou a ficar em desvantagem quando Aleksey Batrakov abriu o placar para os donos da casa, surpreendendo o Barcelona. No entanto, Joao Cancelo empatou pouco antes do intervalo, abrindo caminho para uma atuação dominante no segundo tempo, na Turquia.
Após o intervalo, gols de Fermin Lopez, Anthony Gordon e Karim Adeyemi garantiram uma vitória convincente por 4 a 1. O resultado mantém o início de campanha perfeito do Barcelona, que chegou à décima vitória consecutiva em todas as competições e elevou a impressionantes 43 gols sua marca na temporada.
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Flick freia expectativas de títulos
Apesar da sequência notável, Flick procurou manter seu elenco com os pés no chão. "O futebol pode mudar muito rápido", afirmou Flick na entrevista coletiva após a partida. "Estamos orgulhosos desta situação. Estamos felizes e temos não apenas confiança, mas também convicção no nosso estilo, na forma como queremos jogar.
"Mas nossas ambições vão além; queremos conquistar títulos. Não podemos conquistar nada agora. É em maio e junho que se conquistam os grandes títulos. Trabalhamos todos os dias para isso."
O técnico alemão também destacou que não se surpreende com a alta produção ofensiva de sua equipe, mesmo depois que as saídas de Robert Lewandowski e Ferran Torres, no verão, a deixaram sem um centroavante titular de ofício. "Quando vejo a qualidade nos treinos, que é o que importa, não fico surpreso", acrescentou. "Conheço a equipe. Estou 100% convencido da capacidade da minha equipe, da forma como ela pode jogar.
"É incrível ver como controlamos o jogo. É a Champions League e fizemos uma grande atuação.
"Também gostei muito do que vi no primeiro tempo. As decisões no terço final do campo e as transições não foram as melhores, mas sabemos que o [Galatasaray] é muito bom, especialmente neste ambiente.
"Fizemos alguns ajustes no intervalo e o segundo tempo foi ótimo. A atuação foi inacreditável."
Yamal dá as cartas
Embora sete jogadores diferentes já tenham marcado mais de um gol nesta temporada, o grande responsável pela mudança no jogo em Istambul foi Lamine Yamal. O adolescente foi eleito o melhor em campo apesar de não ter marcado, após fazer um cruzamento primoroso para Fermin e usar sua habilidade para preparar o gol de Gordon. Ele teve participação decisiva nos quatro gols, chegando a oito gols e nove assistências em apenas 10 partidas na temporada.
Flick elogiou a influência do jovem atacante. “Lamine fez um segundo tempo fantástico”, afirmou o técnico do Barcelona. “É incrível ter um jogador como ele nesse nível. Ele mudou o jogo para nós, e isso foi muito bom.
“Quando você vê Lamine em todos os treinos e vê algumas jogadas criadas nos treinos, é a mesma coisa que acontece aqui. Isso é incrível.
“Estou feliz por ter um jogador como ele no meu time. No segundo tempo, ele foi fantástico pela forma como dominou o jogo, pelo último passe... É inacreditável o que ele está fazendo.”
O brilho de Yamal também rendeu elogios entusiasmados dos adversários. O astro do Galatasaray Rafael Leao apontou o jovem como candidato ao principal prêmio individual do futebol: “Espero que Lamine Yamal conquiste a Bola de Ouro e títulos importantes com o Barcelona. Ele está entre os melhores jogadores do mundo. É alguém por quem tenho enorme consideração.”
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Uma semana decisiva está por vir
A invencibilidade do Barcelona será posta à prova em uma sequência difícil de jogos. No sábado, a equipe volta a campo por La Liga com uma visita complicada ao Real Betis, terceiro colocado.
Logo depois desse desafio no campeonato nacional, o Barcelona enfrenta o Paris Saint-Germain na França, pela Champions League, na próxima terça-feira. Em seguida, a equipe catalã retorna à Espanha para receber o arquirrival Real Madrid no primeiro El Clásico da temporada. A desgastante sequência de três partidas será um verdadeiro teste para o elenco avassalador de Flick.
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