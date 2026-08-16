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'Barcelona foi a minha casa' - Ferran Torres envia mensagem emocionante de despedida aos torcedores após transferência de € 50 milhões para o PSG
Torres se despede dos torcedores do Barcelona com emoção
Torres se despediu oficialmente do Barcelona e da torcida, encerrando sua passagem de quatro anos e meio pelo clube após assinar um contrato de cinco anos com o PSG, que o mantém no clube até 2031. O atacante compartilhou um vídeo emocionante de despedida no Instagram, relembrando alguns de seus melhores momentos com a camisa do Barcelona. O vídeo foi acompanhado por uma narração em que Torres refletiu sobre sua trajetória no clube e o impacto que seu período na Catalunha teve sobre ele.
Em sua mensagem comovente, o ex-jogador do Manchester City expressou profunda gratidão pelo tempo que passou vestindo as cores do Barcelona. Ele declarou: "Antes de mais nada, quero agradecer a todos por tudo. Foi uma honra vestir estas cores. O que vivi no Barça nesses quatro anos e meio me tornou um jogador melhor e uma pessoa melhor."
- Getty Images Sport
Uma jornada de crescimento e títulos na Catalunha
Em sua mensagem, Torres deixou claro que o Barcelona se tornou muito mais do que simplesmente outro clube durante sua carreira. O atacante falou sobre a conexão que construiu com o clube e seu compromisso de dar tudo pela camisa desde o momento em que chegou, na janela de transferências de inverno de 2022. Durante sua passagem pelo clube, ele conquistou três títulos de La Liga, três Supercopas da Espanha e uma Copa do Rei.
"Durante esse período, o Barcelona foi a minha casa. Cheguei prometendo dar tudo de mim, e foi por isso que trabalhei, sempre com o objetivo de ajudar a equipe e levar o Barça para onde ele merece estar: no topo", explicou Torres.
Palavras finais para companheiros de equipe e amigos
Torres encerrou sua despedida agradecendo às pessoas que fizeram parte de sua trajetória, tanto dentro do vestiário quanto fora de campo. Sua mensagem transmitiu um sentimento de encerramento e gratidão pelo ambiente que o clube proporcionou durante seu desenvolvimento. Ele sai não apenas como um atleta bem-sucedido, mas como uma figura respeitada entre seus companheiros no vestiário.
Ele concluiu sua declaração dizendo: "Estou deixando este clube com amigos dentro e fora do vestiário, e muitas pessoas que nos tornaram todos melhores. Juntos, fomos campeões com o Barça, e muitos de nós também fomos campeões com a seleção. Obrigado, e Força Barça."
- AFP
Barcelona garante importante reforço financeiro
Embora os detalhes de sua transferência não tenham sido divulgados, sua saída deve ter um impacto financeiro significativo para o Barcelona. O gigante catalão receberá € 50 milhões pelo internacional espanhol, uma quantia considerável diante de sua situação contratual. Essa injeção de capital deve dar ao Barcelona a tão necessária flexibilidade no mercado de transferências, enquanto o clube busca reformular seu elenco para a próxima temporada.
Para o PSG, a contratação de Torres traz um vencedor comprovado, que brilhou tanto em La Liga quanto no cenário internacional. O campeão francês está garantindo um jogador que entra em seus anos de auge, já tendo conquistado sucesso em duas das cinco principais ligas da Europa. Para Torres, a mudança para o Parc des Princes oferece um recomeço e a oportunidade de disputar a Champions League sob um novo projeto.
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