Torres se despediu oficialmente do Barcelona e da torcida, encerrando sua passagem de quatro anos e meio pelo clube após assinar um contrato de cinco anos com o PSG, que o mantém no clube até 2031. O atacante compartilhou um vídeo emocionante de despedida no Instagram, relembrando alguns de seus melhores momentos com a camisa do Barcelona. O vídeo foi acompanhado por uma narração em que Torres refletiu sobre sua trajetória no clube e o impacto que seu período na Catalunha teve sobre ele.

Em sua mensagem comovente, o ex-jogador do Manchester City expressou profunda gratidão pelo tempo que passou vestindo as cores do Barcelona. Ele declarou: "Antes de mais nada, quero agradecer a todos por tudo. Foi uma honra vestir estas cores. O que vivi no Barça nesses quatro anos e meio me tornou um jogador melhor e uma pessoa melhor."







