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frenkie-de-jong(C)Getty Images
Donny Afroni

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Barcelona fica cada vez mais frustrado com Frenkie de Jong, já que o meio-campista continua a rejeitar cirurgia para lesão no pé

F. de Jong
Barcelona
La Liga

O Barcelona teria chegado a um ponto de ruptura com Frenkie de Jong, já que o meio-campista holandês continua resistindo às recomendações médicas em relação a uma lesão persistente no pé. O ex-astro do Ajax não atua pelo Barcelona desde a reta final da última temporada e agora enfrenta um longo período afastado, que pode chegar a até seis meses.

  • Aumenta a tensão sobre a gestão da lesão

    Segundo o SPORT, a cúpula do clube catalão está cada vez mais frustrada com o internacional holandês, que não deu sinais de melhora física desde que sofreu a pancada. A lesão se tornou um grande ponto de atrito entre o jogador e o departamento médico do clube, especialmente depois que De Jong voltou à Catalunha após a eliminação da Holanda da Copa do Mundo.

    A situação representa um golpe significativo para o planejamento tático de Hansi Flick enquanto ele se prepara para sua temporada de estreia no comando do Barcelona. A equipe médica do clube deixou clara sua preferência por uma cirurgia, por acreditar que essa é a única forma definitiva de resolver o problema subjacente. No entanto, a preferência de De Jong por uma abordagem não invasiva deve mantê-lo fora de ação por pelo menos quatro meses, com algumas estimativas indicando que ele pode desfalcar a equipe por até meio ano, dependendo da resposta do seu corpo ao tratamento.

    • Publicidade
  • Frenkie de JongGetty

    Frustração com as prioridades da Copa do Mundo

    Além do atual impasse médico, há um sentimento persistente de ressentimento dentro do clube em relação às prioridades atribuídas a De Jong nos últimos 12 meses. Relatos sugerem que muitos nos escritórios do Camp Nou sentem que o jogador de 29 anos não deu seu máximo absoluto na reta final da temporada 2025-26, com seu foco principal aparentemente voltado para chegar em forma à Copa do Mundo com a Holanda.

    Durante suas ausências frequentes, De Jong viu sua vaga garantida como titular ficar ameaçada tanto por talentos emergentes quanto por estrelas já estabelecidas. A ascensão de Marc Bernal e o retorno de Gavi fizeram com que De Jong deixasse de ser o ponto focal indiscutível da transição da defesa para o ataque. Na verdade, ele não participou dos dois últimos jogos da temporada nacional antes de se apresentar imediatamente à seleção de Ronald Koeman.

  • O fator Rodri e as implicações financeiras

    O momento desta crise de lesões é particularmente delicado, diante da busca em andamento do Barcelona pelo astro do Manchester City, Rodri. O internacional espanhol é amplamente considerado a principal prioridade do clube para dar solidez à função de volante, e sua possível chegada alteraria drasticamente a posição de De Jong no elenco. Se o Barcelona conseguir contornar suas restrições de Fair Play Financeiro para contratar Rodri, o meio-campo enfrentará uma situação de "superlotação".

    A chegada esperada de Rodri, após relatos de que ele já acertou termos pessoais com o gigante catalão, traz concorrência direta para De Jong de uma forma que o clube não vê há anos. O capitão da Espanha não apenas assumiria a vaga de titular, como também é visto como o mentor ideal para a sensação adolescente Marc Bernal.

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  • FC Barcelona v Real Oviedo - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

    Um futuro incerto no Camp Nou

    À medida que a nova temporada se aproxima, o consenso geral na Ciutat Esportiva é que esta muito bem pode ser a última temporada de Frenkie de Jong como jogador do Barcelona. Embora o clube não possa negociá-lo enquanto ele estiver lesionado, a quebra de confiança em relação ao tratamento de sua lesão acelerou as discussões sobre seu futuro a longo prazo. Se estivesse totalmente em forma, fontes sugerem que ele talvez já tivesse sido colocado na lista de transferências ao lado de outros meio-campistas, como Marc Casado e Tommy Marques, cujas saídas foram descritas como iminentes. No fim das contas, o impasse entre o desejo do jogador por um tratamento conservador e a exigência do clube por cirurgia definirá os próximos seis meses de sua carreira.

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