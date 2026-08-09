Segundo o SPORT, a cúpula do clube catalão está cada vez mais frustrada com o internacional holandês, que não deu sinais de melhora física desde que sofreu a pancada. A lesão se tornou um grande ponto de atrito entre o jogador e o departamento médico do clube, especialmente depois que De Jong voltou à Catalunha após a eliminação da Holanda da Copa do Mundo.

A situação representa um golpe significativo para o planejamento tático de Hansi Flick enquanto ele se prepara para sua temporada de estreia no comando do Barcelona. A equipe médica do clube deixou clara sua preferência por uma cirurgia, por acreditar que essa é a única forma definitiva de resolver o problema subjacente. No entanto, a preferência de De Jong por uma abordagem não invasiva deve mantê-lo fora de ação por pelo menos quatro meses, com algumas estimativas indicando que ele pode desfalcar a equipe por até meio ano, dependendo da resposta do seu corpo ao tratamento.