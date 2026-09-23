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Barcelona Femeni faz história! Barcelona alcança a incrível marca de 900 vitórias com goleada sobre o Paris FC na Liga dos Campeões
Marco histórico alcançado na Europa
O Barca Femení registrou sua 900ª vitória oficial na história do clube na quarta-feira, 23 de setembro. A equipe de Romeu alcançou a marca monumental durante a rodada de abertura da temporada 2026/27 da Liga dos Campeões Feminina da UEFA.
O gigante espanhol garantiu o triunfo histórico no Estadi Johan Cruyff, ao passar com facilidade pelo time francês Paris FC. A vitória também faz sua campanha europeia começar em grande estilo. Como atual campeão da Europa, o Barca Femení segue invicto nas fases iniciais da atual temporada.
- AFP
Atuação de cinco estrelas garante a vitória
O Barcelona Feminino marcou a ocasião com uma retumbante vitória por 5 a 2 sobre o Paris FC. A equipe catalã deu uma aula de ataque para garantir que sua noite recorde terminasse em grande estilo.
Ewa Pajor liderou a artilharia com dois gols, enquanto Kerolin, Clara Serrajordi e Caroline Graham também balançaram as redes para coroar uma atuação dominante. O resultado garantiu que o Barça iniciasse sua defesa do título em grande estilo. A vitória contundente mantém a equipe de Romeu invicta em todas as competições nesta temporada.
Um legado impressionante de domínio
Chegar a 900 vitórias levou o Barcelona Feminino a disputar apenas 1.247 partidas oficiais desde 1988. Isso dá ao clube um índice extraordinário de vitórias de mais de 72% em todos os jogos competitivos de sua história.
Sem surpresa, a maioria desses triunfos veio na Primera División, onde registrou 619 vitórias. Também acumulou 97 vitórias na Segona Division, 82 na Liga dos Campeões Feminina da UEFA, 66 na Copa de la Reina, 24 na Copa Catalunya e 12 na Supercopa d'Espanya.
Esse marco mais recente vem na sequência de outra grande conquista no início deste ano. Em fevereiro de 2026, o clube celebrou ter alcançado 700 vitórias combinadas em ligas nas duas principais divisões da Espanha.
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Meta definida em quatro nomes
Depois de garantir com conforto sua primeira vitória no caminho para defender a coroa europeia, o Barcelona Feminino não dá nenhum sinal de que vai parar. A trajetória atual da equipe indica que a marca histórica de 1.000 vitórias oficiais agora está bem ao alcance. O time de Romeu buscará dar sequência ao início invicto enquanto enfrenta uma agenda cheia entre competições nacionais e continentais.
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