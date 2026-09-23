O Barca Femení registrou sua 900ª vitória oficial na história do clube na quarta-feira, 23 de setembro. A equipe de Romeu alcançou a marca monumental durante a rodada de abertura da temporada 2026/27 da Liga dos Campeões Feminina da UEFA.

O gigante espanhol garantiu o triunfo histórico no Estadi Johan Cruyff, ao passar com facilidade pelo time francês Paris FC. A vitória também faz sua campanha europeia começar em grande estilo. Como atual campeão da Europa, o Barca Femení segue invicto nas fases iniciais da atual temporada.