A notícia será um duro golpe para o Napoli e seu técnico, Massimiliano Allegri. O gigante italiano vinha sendo fortemente ligado a uma investida por Jesus ao longo de todo o verão enquanto buscava reforçar suas opções ofensivas. As especulações sobre uma transferência para o Stadio Diego Armando Maradona aumentaram quando o agente do jogador, que também representa Allegri, teria sido visto no período de pré-temporada do Partenopei. Embora o agente tenha afirmado inicialmente que estava lá apenas para se encontrar com Allegri, entende-se que o Napoli estava muito firme na disputa pelo ex-jogador do Manchester City.

Com o Barcelona conseguindo atravessar o negócio, o Napoli agora precisa buscar outras opções para dar suporte a Rasmus Hojlund. O time italiano estaria voltando sua atenção para outros alvos da Premier League enquanto corre contra o tempo por uma alternativa de última hora. Segundo relatos, o atacante do Chelsea Marc Guiu e Nick Woltemade, do Newcastle United, estão entre os nomes avaliados pela diretoria do Napoli.