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Barcelona fecha acordo surpreendente de £ 8,6 milhões por Gabriel Jesus, do Arsenal, e deixa o Napoli furioso
Barcelona fecha acordo a preço reduzido por Jesus
Em um dos desdobramentos mais surpreendentes da janela de transferências de verão, o Barcelona chegou a um acordo em princípio com o Arsenal para contratar Jesus. De acordo com o Sky Sports, o acordo pelo atacante de 29 anos vale aproximadamente £8,6 milhões (€10 milhões), valor que reflete sua atual situação contratual no norte de Londres. Com o centroavante entrando no último ano de seu contrato no Emirates, o time de Mikel Arteta optou por lucrar com a venda em vez de correr o risco de perdê-lo de graça no próximo verão. Os dois clubes agora trabalham na documentação final para garantir que a transferência seja concluída antes do prazo. O acordo representa um golpe significativo para o time de Hansi Flick, que vinha buscando reforços versáteis para o ataque.
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Napoli fica frustrado enquanto o Barcelona ataca
A notícia será um duro golpe para o Napoli e seu técnico, Massimiliano Allegri. O gigante italiano vinha sendo fortemente ligado a uma investida por Jesus ao longo de todo o verão enquanto buscava reforçar suas opções ofensivas. As especulações sobre uma transferência para o Stadio Diego Armando Maradona aumentaram quando o agente do jogador, que também representa Allegri, teria sido visto no período de pré-temporada do Partenopei. Embora o agente tenha afirmado inicialmente que estava lá apenas para se encontrar com Allegri, entende-se que o Napoli estava muito firme na disputa pelo ex-jogador do Manchester City.
Com o Barcelona conseguindo atravessar o negócio, o Napoli agora precisa buscar outras opções para dar suporte a Rasmus Hojlund. O time italiano estaria voltando sua atenção para outros alvos da Premier League enquanto corre contra o tempo por uma alternativa de última hora. Segundo relatos, o atacante do Chelsea Marc Guiu e Nick Woltemade, do Newcastle United, estão entre os nomes avaliados pela diretoria do Napoli.
Limpeza no elenco do Arsenal continua com saída de Fabio Vieira
A saída de Jesus não é o único negócio sendo conduzido no Emirates Stadium à medida que a janela se aproxima do fim. O Arsenal também chegou a um acordo para vender o meio-campista português Fabio Vieira ao Hamburgo, da Bundesliga. O ex-jogador do Porto teve dificuldades para garantir uma vaga regular entre os titulares sob o comando de Arteta e agora está pronto para um recomeço na Alemanha. O acordo pelo jogador de 26 anos vale cerca de £ 7,7 milhões, representando outra saída significativa do elenco principal do Arsenal, enquanto o clube busca equilibrar as contas e refinar suas opções. Vieira já está a caminho da Alemanha para finalizar a transferência para o Hamburgo, com o Arsenal satisfeito por recuperar parte da quantia que pagou por ele em 2022.
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Os planos ofensivos do Barcelona seguem ambiciosos
A capacidade de Jesus de atuar em todas as três posições do ataque é vista como um trunfo vital para Flick, que valoriza a flexibilidade tática. Embora a contratação de Jesus seja um grande impulso para o Barcelona, entende-se que a chegada dele não sinaliza o fim dos gastos do clube nesta janela de verão. Apesar de suas bem documentadas restrições financeiras, o clube catalão segue em busca de outros alvos de peso para completar seu elenco. Especificamente, fontes da Sky Sports esclareceram que o acordo por Jesus é totalmente separado da busca em andamento por Julian Alvarez.
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