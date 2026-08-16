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Barcelona fecha acordo surpreendente de £ 65 milhões para contratar o meio-campista do Manchester City Rodri
Rodri acerta transferência para o Barcelona
O Barcelona acertou um acordo de £65 milhões para contratar Rodri, do Manchester City. De acordo com a BBC Sport, a transferência fará com que Rodri assine um contrato de quatro anos com os campeões espanhóis, e a mudança deve ser concluída nos próximos dias.
Rodri deixa o Manchester City após incríveis sete temporadas, tendo chegado originalmente do Atletico Madrid em 2019 por £62,8 milhões. Durante seu período no Manchester City, Rodri conquistou 12 títulos importantes, incluindo quatro títulos da Premier League, duas Copas da Inglaterra, três Copas da Liga Inglesa e a Champions League. Apesar de ter perdido grande parte da última temporada devido a uma grave lesão no joelho, Rodri se recuperou de forma brilhante neste verão para liderar a Espanha ao título da Copa do Mundo.
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Manchester City mira Fernández
Com a saída de Rodri, o Manchester City quer contratar Enzo Fernandez como substituto. O Chelsea exigiu impressionantes £120m por Fernandez e informou aos interessados que tinham até sexta-feira para apresentar uma proposta oficial. O Chelsea não recebeu nenhuma oferta antes de o prazo se encerrar, o que significa que Xabi Alonso e sua comissão técnica esperam manter seu vice-capitão.
No entanto, o Manchester City não acredita que a investida esteja completamente encerrada, já que ainda considera que o Chelsea está aberto a negociar uma transferência. Se o Manchester City decidir igualar o valor pedido de £120m, essa se tornará a quarta maior transferência da história do futebol. A diretoria do Manchester City está avaliando cuidadosamente suas opções enquanto busca reformular o meio-campo.
Maresca planeja mudança tática
O técnico do Manchester City, Enzo Maresca, segue sendo um grande admirador de Fernandez, com quem já havia trabalhado anteriormente em Stamford Bridge. Durante sua passagem pelo Chelsea, Maresca nomeou Fernandez como capitão quando Reece James sofreu uma lesão, e o escalou em 79 de seus 92 jogos no comando.
Embora Fernandez atue principalmente como volante, Maresca o adiantou em diversas ocasiões na última temporada para suprir a ausência do lesionado Cole Palmer. Esse ajuste tático fez com que Fernandez marcasse os melhores 15 gols de sua carreira. Com Elliot Anderson também chegando ao Manchester City vindo do Nottingham Forest neste verão, Maresca terá uma incrível flexibilidade tática, já que Anderson e Fernandez poderiam atuar juntos com facilidade na mesma formação titular.
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O que vem a seguir para os clubes?
O Barcelona vai se concentrar em anunciar oficialmente Rodri nos próximos dias enquanto se prepara para a nova temporada. Enquanto isso, o Manchester City precisa decidir rapidamente se vai apresentar uma proposta formal por Fernandez ou explorar opções alternativas para o meio-campo. Resta saber se o Chelsea vai manter sua avaliação de £ 120 milhões ou se acabará cedendo para concluir a transferência.
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