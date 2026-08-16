O Barcelona acertou um acordo de £65 milhões para contratar Rodri, do Manchester City. De acordo com a BBC Sport, a transferência fará com que Rodri assine um contrato de quatro anos com os campeões espanhóis, e a mudança deve ser concluída nos próximos dias.

Rodri deixa o Manchester City após incríveis sete temporadas, tendo chegado originalmente do Atletico Madrid em 2019 por £62,8 milhões. Durante seu período no Manchester City, Rodri conquistou 12 títulos importantes, incluindo quatro títulos da Premier League, duas Copas da Inglaterra, três Copas da Liga Inglesa e a Champions League. Apesar de ter perdido grande parte da última temporada devido a uma grave lesão no joelho, Rodri se recuperou de forma brilhante neste verão para liderar a Espanha ao título da Copa do Mundo.