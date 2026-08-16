Você tem 24 anos ou mais?

Ajude-nos a verificar sua idade respondendo com sinceridade. Este site contém publicidade relacionada a jogos de azar destinada a maiores de 24 anos.

Age-restricted content

You’re not old enough to view betting content. You’ll be redirected to the homepage.

Goal.com
Ao VivoIngressos
+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento
Tudo sobre apostas na GOAL
West Ham United v Manchester City - Premier LeagueGetty Images Sport
Moataz Elgammal

Traduzido por

Barcelona fecha acordo impressionante de £ 65 milhões para contratar o meio-campista do Manchester City Rodri

Mercado da bola
Rodri
Manchester City
Barcelona

O Barcelona chegou a um grande acordo para contratar o meio-campista estrela Rodri, do Manchester City, em um contrato de quatro anos. O gigante espanhol pagará uma quantia significativa para garantir o recente vencedor da Bola de Ouro, encerrando sua passagem de sete anos de grande sucesso na Inglaterra. Enquanto isso, Enzo Maresca já está planejando substituí-lo ao mirar o destaque do Chelsea, Enzo Fernandez.

  • Rodri acerta transferência para o Barcelona

    O Barcelona acertou um acordo de £ 65 milhões para contratar Rodri, do Manchester City. De acordo com a BBC Sport, a transferência fará com que Rodri assine um contrato de quatro anos com os campeões espanhóis, e a mudança deve ser concluída nos próximos dias.

    Rodri deixa o Manchester City depois de incríveis sete temporadas, tendo chegado originalmente do Atlético de Madrid em 2019 por £ 62,8 milhões. Durante sua passagem pelo Manchester City, Rodri conquistou 12 títulos importantes, incluindo quatro títulos da Premier League, duas FA Cups, três Copas da Liga Inglesa e a Champions League. Apesar de ter perdido grande parte da última temporada devido a uma grave lesão no joelho, Rodri se recuperou de forma brilhante neste verão para liderar a Espanha ao título da Copa do Mundo.

    • Publicidade
  • Bournemouth v Manchester City - Premier LeagueGetty Images Sport

    Manchester City mira Fernández

    Com a saída de Rodri, o Manchester City quer contratar Enzo Fernandez como substituto. O Chelsea exigiu impressionantes £120 milhões por Fernandez e informou aos interessados que eles tinham até sexta-feira para apresentar uma oferta oficial. O Chelsea não recebeu nenhuma proposta antes de o prazo se encerrar, o que significa que Xabi Alonso e sua comissão técnica esperam manter seu vice-capitão.

    No entanto, o Manchester City não acredita que a investida esteja completamente encerrada, já que ainda entende que o Chelsea está aberto a negociar uma transferência. Se o Manchester City decidir igualar o valor pedido de £120 milhões, a negociação se tornará a quarta maior transferência da história do futebol. A cúpula do Manchester City está avaliando cuidadosamente suas opções enquanto busca reconstruir o meio-campo.

  • Maresca planeja mudança tática

    O técnico do Manchester City, Enzo Maresca, continua sendo um grande admirador de Fernandez, depois de já tê-lo comandado em Stamford Bridge. Durante sua passagem pelo Chelsea, Maresca nomeou Fernandez como capitão quando Reece James sofreu uma lesão e o escalou em 79 de seus 92 jogos no comando.

    Embora Fernandez atue principalmente como volante, Maresca o adiantou em diversas ocasiões na última temporada para suprir a ausência do lesionado Cole Palmer. Esse ajuste tático fez com que Fernandez marcasse 15 gols, o melhor número de sua carreira. Com Elliot Anderson também se juntando ao Manchester City vindo do Nottingham Forest neste verão, Maresca terá uma flexibilidade tática incrível, já que Anderson e Fernandez poderiam facilmente atuar juntos na mesma equipe titular.

    • GOSTOU DESTA HISTÓRIA?

    Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.

    Siga a GOAL no Google
  • Spain v Argentina: Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    O que vem a seguir para os clubes?

    O Barcelona vai se concentrar em apresentar oficialmente Rodri nos próximos dias enquanto se prepara para a nova temporada. Enquanto isso, o Manchester City precisa decidir rapidamente se fará uma proposta formal por Fernandez ou se buscará opções alternativas para o meio-campo. Resta saber se o Chelsea manterá sua avaliação de £ 120 milhões ou se acabará cedendo para concluir a transferência.

Amistosos de clubes
Barcelona crest
Barcelona
BAR
Al Ahly crest
Al Ahly
AHL
Premier League
Manchester City crest
Manchester City
MCI
Bournemouth crest
Bournemouth
BOU