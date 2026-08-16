Getty Images Sport
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Barcelona fecha acordo impressionante de £ 65 milhões para contratar o meio-campista do Manchester City Rodri
Rodri acerta transferência para o Barcelona
O Barcelona acertou um acordo de £ 65 milhões para contratar Rodri, do Manchester City. De acordo com a BBC Sport, a transferência fará com que Rodri assine um contrato de quatro anos com os campeões espanhóis, e a mudança deve ser concluída nos próximos dias.
Rodri deixa o Manchester City depois de incríveis sete temporadas, tendo chegado originalmente do Atlético de Madrid em 2019 por £ 62,8 milhões. Durante sua passagem pelo Manchester City, Rodri conquistou 12 títulos importantes, incluindo quatro títulos da Premier League, duas FA Cups, três Copas da Liga Inglesa e a Champions League. Apesar de ter perdido grande parte da última temporada devido a uma grave lesão no joelho, Rodri se recuperou de forma brilhante neste verão para liderar a Espanha ao título da Copa do Mundo.
- Getty Images Sport
Manchester City mira Fernández
Com a saída de Rodri, o Manchester City quer contratar Enzo Fernandez como substituto. O Chelsea exigiu impressionantes £120 milhões por Fernandez e informou aos interessados que eles tinham até sexta-feira para apresentar uma oferta oficial. O Chelsea não recebeu nenhuma proposta antes de o prazo se encerrar, o que significa que Xabi Alonso e sua comissão técnica esperam manter seu vice-capitão.
No entanto, o Manchester City não acredita que a investida esteja completamente encerrada, já que ainda entende que o Chelsea está aberto a negociar uma transferência. Se o Manchester City decidir igualar o valor pedido de £120 milhões, a negociação se tornará a quarta maior transferência da história do futebol. A cúpula do Manchester City está avaliando cuidadosamente suas opções enquanto busca reconstruir o meio-campo.
Maresca planeja mudança tática
O técnico do Manchester City, Enzo Maresca, continua sendo um grande admirador de Fernandez, depois de já tê-lo comandado em Stamford Bridge. Durante sua passagem pelo Chelsea, Maresca nomeou Fernandez como capitão quando Reece James sofreu uma lesão e o escalou em 79 de seus 92 jogos no comando.
Embora Fernandez atue principalmente como volante, Maresca o adiantou em diversas ocasiões na última temporada para suprir a ausência do lesionado Cole Palmer. Esse ajuste tático fez com que Fernandez marcasse 15 gols, o melhor número de sua carreira. Com Elliot Anderson também se juntando ao Manchester City vindo do Nottingham Forest neste verão, Maresca terá uma flexibilidade tática incrível, já que Anderson e Fernandez poderiam facilmente atuar juntos na mesma equipe titular.
- Getty Images Sport
O que vem a seguir para os clubes?
O Barcelona vai se concentrar em apresentar oficialmente Rodri nos próximos dias enquanto se prepara para a nova temporada. Enquanto isso, o Manchester City precisa decidir rapidamente se fará uma proposta formal por Fernandez ou se buscará opções alternativas para o meio-campo. Resta saber se o Chelsea manterá sua avaliação de £ 120 milhões ou se acabará cedendo para concluir a transferência.
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