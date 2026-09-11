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'Barcelona faz você parecer ruim!' - Cesc Fabregas elogia o time 'assustador' de Hansi Flick antes do reencontro da Liga dos Campeões com o Como
Fàbregas está impressionado com o domínio do Barcelona
Flick transformou o Barcelona em uma máquina implacável, e poucos são mais qualificados para avaliar seu progresso do que o ex-meio-campista Cesc Fabregas. O atual técnico do Como vem acompanhando de perto a trajetória de seu ex-clube, particularmente após a demolição clínica por 5 a 1 sobre o Feyenoord na Liga dos Campeões.
Falando após a própria demolição do RB Leipzig pelo Como, o vencedor da Copa do Mundo expressou sua genuína admiração pelo nível estabelecido na Catalunha. "Assisti ao jogo do Barca ontem e posso dizer que o Feyenoord é um time muito bom, mas a questão é que o Barca faz você parecer ruim porque encontra uma saída para todas as situações o tempo todo", explicou Fabregas.
- Getty Images Sport
Flexibilidade tática sob o comando de Flick
O que mais impressionou Fabregas foi a enorme variedade de soluções que o Barcelona encontra em campo, independentemente de como o adversário tenta sufocá-lo. Seja diante de uma linha baixa ou de uma pressão agressiva, o Barça parece ter resposta para tudo. Fabregas destacou que até marcações individuais específicas sobre nomes-chave não conseguem quebrar o fluxo da equipe, já que a inteligência coletiva do elenco lhe permite driblar os pontos de pressão com facilidade.
"Você pode marcá-los individualmente, como tentaram com Rodri ou Pedri, mas eles encontram soluções por todos os lados. Quem quer que jogue, está em um nível muito alto. Dá medo, o nível em que eles estão jogando agora dá medo", acrescentou. Essa profundidade e adaptabilidade se tornaram marcas da era Flick, com o técnico alemão conseguindo extrair atuações de elite tanto de estrelas veteranas quanto dos talentos emergentes de La Masia.
Como se preparando para a elite
Fàbregas vive atualmente seu próprio sucesso à beira do campo, depois de comandar o Como em uma impressionante vitória por 4 a 1 sobre o RB Leipzig em sua estreia na Liga dos Campeões. No entanto, o espanhol não tem ilusões sobre o salto de qualidade necessário para competir com os melhores.
"No futebol de hoje, você precisa estar preparado para qualquer coisa. Para ser um time completo, é preciso se destacar em muitas áreas", observou o ex-astro de Arsenal e Chelsea. "Há mini-jogos dentro dos jogos e você precisa saber como lidar com determinadas situações, especialmente nesses níveis.
"Há partidas que você pode vencer jogando da mesma maneira o tempo todo, e há outras em que você precisa saber como lidar com determinados momentos, especialmente nesses níveis aos quais não estamos acostumados."
- AFP
Um reencontro em janeiro no Camp Nou
A aula tática atualmente dada por Flick será colocada à prova contra a equipe de Fabregas mais tarde nesta temporada. O Barcelona está programado para receber o Como no Camp Nou em 27 de janeiro, na rodada final da fase de liga da Champions League.
Embora o Como tenha provado que pertence ao grande palco com seu início enfático, enfrentar o Barcelona em sua forma atual representa um nível diferente de dificuldade. O respeito que Fabregas tem por seu ex-clube é evidente, mas ele terá a tarefa de encontrar uma maneira de parar o momento "assustador" que identificou de forma tão clara.
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