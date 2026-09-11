Flick transformou o Barcelona em uma máquina implacável, e poucos são mais qualificados para avaliar seu progresso do que o ex-meio-campista Cesc Fabregas. O atual técnico do Como vem acompanhando de perto a trajetória de seu ex-clube, particularmente após a demolição clínica por 5 a 1 sobre o Feyenoord na Liga dos Campeões.

Falando após a própria demolição do RB Leipzig pelo Como, o vencedor da Copa do Mundo expressou sua genuína admiração pelo nível estabelecido na Catalunha. "Assisti ao jogo do Barca ontem e posso dizer que o Feyenoord é um time muito bom, mas a questão é que o Barca faz você parecer ruim porque encontra uma saída para todas as situações o tempo todo", explicou Fabregas.



