AFP
Traduzido por
Barcelona faz sete! Hat-trick de Raphinha e golaço de João Cancelo mantêm o início perfeito de Hansi Flick em La Liga
Barcelona mantém início perfeito no cenário nacional
O Barcelona garantiu sua sexta vitória consecutiva na Liga nesta temporada com um enfático triunfo por 7 a 2 sobre o Racing Santander. A equipe de Flick se mostrou forte demais para os visitantes em uma atuação de tirar o fôlego em casa.
Os donos da casa, implacáveis, não perderam absolutamente nenhum tempo para estabelecer seu domínio em campo. Com apenas oito minutos de jogo, Joao Cancelo abriu o placar de forma espetacular, para a alegria da torcida local.
O internacional português acertou um chute impressionante de 25 jardas. Sua finalização potente entrou após bater na parte de baixo do travessão e deu o tom de uma tarde incrivelmente prolífica em gols.
- AFP
Raphinha lidera o ataque
Raphinha rapidamente assumiu o protagonismo para ampliar a vantagem do Barcelona no meio do primeiro tempo. O atacante brasileiro sofreu um pênalti após uma entrada de Pedro Felipe e cobrou com confiança para converter a penalidade.
O Santander interrompeu momentaneamente o ritmo dos donos da casa quando Maguette Gueye dominou a bola com categoria antes de tocar para o gol, fazendo 2 a 1. No entanto, o Barça rapidamente restabeleceu a vantagem de dois gols quando um forte chute de Cancelo desviou fortemente em Asier Villalibre e entrou na rede.
Antes do apito para o intervalo, Raphinha marcou novamente para fazer 4 a 1. O ponta finalizou com precisão após aproveitar um passe preciso do companheiro Dani Olmo.
Drama e erros criam tensão
O primeiro tempo, cheio de ação, quase rendeu um quinto gol do Barcelona antes do intervalo. Lamine Yamal foi para a cobrança de pênalti, mas sua finalização foi defendida de forma brilhante pelo goleiro do Santander, Julen Agirrezabala.
Após o intervalo, um erro defensivo chocante ofereceu aos visitantes uma inesperada tábua de salvação. Wojciech Szczesny, que substituiu o lesionado Joan Garcia no intervalo, sofreu uma falha fatal de concentração.
O goleiro veterano entregou a posse de bola no campo de defesa. Yassir Zabiri aproveitou imediatamente o erro displicente e finalizou com tranquilidade para reduzir a desvantagem para 4 a 2.
- AFP
Time de Flick garante a primeira colocação
Qualquer esperança remanescente de uma reação milagrosa do Santander foi rapidamente extinguida. Raphinha completou seu hat-trick com mais um pênalti cobrado com autoridade, ampliando o placar para 5 a 2 e deixando a partida definitivamente fora de alcance.
Depois, o reserva Gabriel Jesus também entrou na festa dos gols, tocando com calma no canto oposto da rede para fazer 6 a 2. Yamal enfim marcou o gol que merecia pouco depois, concluindo um contra-ataque devastador para completar a goleada por 7 a 2.
Essa vitória convincente garante que o Barcelona siga como o único clube da elite do futebol espanhol a ostentar uma campanha perfeita nesta temporada. A imparável equipe de Flick ocupa com orgulho a liderança da tabela de La Liga, enquanto o Santander aparece temporariamente em décimo lugar.
Siga a GOAL no Google
GOSTOU DESTA HISTÓRIA?
Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.