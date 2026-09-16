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FBL-ESP-LIGA-BARCELONA-RACINGAFP
Yosua Arya

Traduzido por

Barcelona faz sete! Hat-trick de Raphinha e golaço de João Cancelo mantêm o início perfeito de Hansi Flick em La Liga

Barcelona
Raphinha
Barcelona x Racing Santander
La Liga
Racing Santander

O incansável Barcelona de Hansi Flick deu sequência ao seu início impecável na temporada de La Liga com uma impressionante goleada por 7 a 2 sobre o Racing Santander. Raphinha foi o grande destaque com um brilhante hat-trick, encobrindo um erro raro do goleiro reserva Wojciech Szczesny em um duelo extremamente eletrizante.

  • Barcelona mantém início perfeito no cenário nacional

    O Barcelona garantiu sua sexta vitória consecutiva na Liga nesta temporada com um enfático triunfo por 7 a 2 sobre o Racing Santander. A equipe de Flick se mostrou forte demais para os visitantes em uma atuação de tirar o fôlego em casa.

    Os donos da casa, implacáveis, não perderam absolutamente nenhum tempo para estabelecer seu domínio em campo. Com apenas oito minutos de jogo, Joao Cancelo abriu o placar de forma espetacular, para a alegria da torcida local.

    O internacional português acertou um chute impressionante de 25 jardas. Sua finalização potente entrou após bater na parte de baixo do travessão e deu o tom de uma tarde incrivelmente prolífica em gols.

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  • FBL-ESP-LIGA-BARCELONA-RACINGAFP

    Raphinha lidera o ataque

    Raphinha rapidamente assumiu o protagonismo para ampliar a vantagem do Barcelona no meio do primeiro tempo. O atacante brasileiro sofreu um pênalti após uma entrada de Pedro Felipe e cobrou com confiança para converter a penalidade.

    O Santander interrompeu momentaneamente o ritmo dos donos da casa quando Maguette Gueye dominou a bola com categoria antes de tocar para o gol, fazendo 2 a 1. No entanto, o Barça rapidamente restabeleceu a vantagem de dois gols quando um forte chute de Cancelo desviou fortemente em Asier Villalibre e entrou na rede.

    Antes do apito para o intervalo, Raphinha marcou novamente para fazer 4 a 1. O ponta finalizou com precisão após aproveitar um passe preciso do companheiro Dani Olmo.

  • Drama e erros criam tensão

    O primeiro tempo, cheio de ação, quase rendeu um quinto gol do Barcelona antes do intervalo. Lamine Yamal foi para a cobrança de pênalti, mas sua finalização foi defendida de forma brilhante pelo goleiro do Santander, Julen Agirrezabala.

    Após o intervalo, um erro defensivo chocante ofereceu aos visitantes uma inesperada tábua de salvação. Wojciech Szczesny, que substituiu o lesionado Joan Garcia no intervalo, sofreu uma falha fatal de concentração.

    O goleiro veterano entregou a posse de bola no campo de defesa. Yassir Zabiri aproveitou imediatamente o erro displicente e finalizou com tranquilidade para reduzir a desvantagem para 4 a 2.

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  • FBL-ESP-LIGA-BARCELONA-RACINGAFP

    Time de Flick garante a primeira colocação

    Qualquer esperança remanescente de uma reação milagrosa do Santander foi rapidamente extinguida. Raphinha completou seu hat-trick com mais um pênalti cobrado com autoridade, ampliando o placar para 5 a 2 e deixando a partida definitivamente fora de alcance.

    Depois, o reserva Gabriel Jesus também entrou na festa dos gols, tocando com calma no canto oposto da rede para fazer 6 a 2. Yamal enfim marcou o gol que merecia pouco depois, concluindo um contra-ataque devastador para completar a goleada por 7 a 2.

    Essa vitória convincente garante que o Barcelona siga como o único clube da elite do futebol espanhol a ostentar uma campanha perfeita nesta temporada. A imparável equipe de Flick ocupa com orgulho a liderança da tabela de La Liga, enquanto o Santander aparece temporariamente em décimo lugar.

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