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Barcelona faz alerta ao PSG sobre o futuro de Ferran Torres após Hansi Flick tomar decisão sobre transferência
Flick considera Torres uma peça vital
Hansi Flick integrou Torres ao seu planejamento para a próxima temporada, vendo o jogador de 26 anos como uma peça essencial de seu esquema tático. Fontes dentro do clube foram enfáticas sobre a situação do atacante e afirmaram claramente que Torres não está à venda, de acordo com o Mudo Deprotivo.
O compromisso do clube com o ex-jogador do Manchester City é reforçado ainda mais pelo plano de lhe oferecer uma renovação contratual. Quando a frenética janela de transferências de verão se encerrar em setembro, dirigentes do Barcelona pretendem se reunir com os representantes do jogador para discutir um novo acordo. Isso acontece apesar de o fato de que uma renovação acionaria uma cláusula específica em seu acordo de transferência original, exigindo que o Barça pague ao Manchester City uma quantia adicional de aproximadamente 8 milhões de euros.
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Interesse do PSG encontra forte resistência
Os rumores que ligam Torres ao PSG se intensificaram recentemente, com algumas notícias chegando a sugerir que o atacante já havia decidido se mudar para a capital francesa neste verão. No entanto, o Barcelona segue firme em sua posição e sustenta que nenhuma abordagem formal alterou seu desejo de mantê-lo.
Além disso, a chegada de um novo atacante não significaria necessariamente o fim de Torres no Camp Nou. O Barcelona identificou Julian Alvarez, do Atlético de Madrid, como seu principal alvo para reforçar o setor ofensivo, já que o internacional argentino expressou o desejo de vestir as famosas cores azul e grená. No entanto, o Atlético é notoriamente um negociador difícil e está particularmente relutante em vender para um rival direto de La Liga.
Silêncio do jogador em meio às comemorações da Copa do Mundo
Do lado do jogador, houve um silêncio calculado. O entorno de Ferran optou por não entrar em detalhes sobre seu futuro, preferindo respeitar seu atual período de férias. O atacante está atualmente relaxando após um verão exaustivo, mas bem-sucedido, no qual ajudou a Espanha a erguer o troféu da Copa do Mundo.
De fato, o Barcelona não espera o retorno do atacante aos treinamentos antes de 12 de agosto, a mesma data definida para os demais internacionais espanhóis que participaram das fases finais do torneio. Até lá, a posição oficial segue sendo a de que Torres é jogador do Barcelona.
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Possíveis cenários de saída e posição do clube
Embora o clube esteja atualmente fechado a ofertas, reconheceu que apenas um cenário levaria Torres a ser colocado no mercado de transferências. Fontes dentro do clube observam que a única maneira de ele ser colocado na vitrine seria se ele próprio pedisse para ser vendido neste mês de agosto. Até o momento, o jogador não fez qualquer exigência desse tipo. Se ele expressasse o desejo de sair, a hierarquia do Barcelona então teria de pesar os benefícios de uma lucrativa taxa de transferência contra o risco esportivo de manter um jogador contra a própria vontade.
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