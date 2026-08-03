Barcelona faz alerta ao PSG sobre o futuro de Ferran Torres após Hansi Flick tomar decisão sobre transferência

Hansi Flick integrou Torres ao seu planejamento para a próxima temporada, vendo o jogador de 26 anos como uma peça essencial de seu esquema tático. Fontes dentro do clube foram enfáticas sobre a situação do atacante e afirmaram claramente que Torres não está à venda, de acordo com o Mudo Deprotivo.

O compromisso do clube com o ex-jogador do Manchester City é reforçado ainda mais pelo plano de lhe oferecer uma renovação contratual. Quando a frenética janela de transferências de verão se encerrar em setembro, dirigentes do Barcelona pretendem se reunir com os representantes do jogador para discutir um novo acordo. Isso acontece apesar de o fato de que uma renovação acionaria uma cláusula específica em seu acordo de transferência original, exigindo que o Barça pague ao Manchester City uma quantia adicional de aproximadamente 8 milhões de euros.







