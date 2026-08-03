Goal.com
Ao VivoIngressos

Esta página tem links afiliados. Quando você compra um serviço ou um produto por meio desses links, nós podemos ganhar uma comissão.

+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento
Tudo sobre apostas na GOAL
FERRAN TORRES BARCELONA Getty Images
Donny Afroni

Traduzido por

Barcelona faz alerta ao PSG sobre o futuro de Ferran Torres após Hansi Flick tomar decisão sobre transferência

Mercado da bola
F. Torres
Barcelona
La Liga

O Barcelona enviou uma mensagem clara ao Paris Saint-Germain sobre o futuro de Ferran Torres, insistindo que o internacional espanhol não está à venda neste verão. Apesar das crescentes especulações ligando o atacante a uma transferência para o Parc des Princes, o gigante catalão está determinado a manter um jogador que se mostrou decisivo no recente triunfo da Espanha na Copa do Mundo.

  • Flick considera Torres uma peça vital

    Hansi Flick integrou Torres ao seu planejamento para a próxima temporada, vendo o jogador de 26 anos como uma peça essencial de seu esquema tático. Fontes dentro do clube foram enfáticas sobre a situação do atacante e afirmaram claramente que Torres não está à venda, de acordo com o Mudo Deprotivo.

    O compromisso do clube com o ex-jogador do Manchester City é reforçado ainda mais pelo plano de lhe oferecer uma renovação contratual. Quando a frenética janela de transferências de verão se encerrar em setembro, dirigentes do Barcelona pretendem se reunir com os representantes do jogador para discutir um novo acordo. Isso acontece apesar de o fato de que uma renovação acionaria uma cláusula específica em seu acordo de transferência original, exigindo que o Barça pague ao Manchester City uma quantia adicional de aproximadamente 8 milhões de euros.



    • Publicidade
  • FC Barcelona v Real Madrid CF - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

    Interesse do PSG encontra forte resistência

    Os rumores que ligam Torres ao PSG se intensificaram recentemente, com algumas notícias chegando a sugerir que o atacante já havia decidido se mudar para a capital francesa neste verão. No entanto, o Barcelona segue firme em sua posição e sustenta que nenhuma abordagem formal alterou seu desejo de mantê-lo.

    Além disso, a chegada de um novo atacante não significaria necessariamente o fim de Torres no Camp Nou. O Barcelona identificou Julian Alvarez, do Atlético de Madrid, como seu principal alvo para reforçar o setor ofensivo, já que o internacional argentino expressou o desejo de vestir as famosas cores azul e grená. No entanto, o Atlético é notoriamente um negociador difícil e está particularmente relutante em vender para um rival direto de La Liga.

  • Silêncio do jogador em meio às comemorações da Copa do Mundo

    Do lado do jogador, houve um silêncio calculado. O entorno de Ferran optou por não entrar em detalhes sobre seu futuro, preferindo respeitar seu atual período de férias. O atacante está atualmente relaxando após um verão exaustivo, mas bem-sucedido, no qual ajudou a Espanha a erguer o troféu da Copa do Mundo.

    De fato, o Barcelona não espera o retorno do atacante aos treinamentos antes de 12 de agosto, a mesma data definida para os demais internacionais espanhóis que participaram das fases finais do torneio. Até lá, a posição oficial segue sendo a de que Torres é jogador do Barcelona.

    • GOSTOU DESTA HISTÓRIA?

    Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.

    Siga a GOAL no Google
  • Ferran Torres Barcelona 2025Getty Images

    Possíveis cenários de saída e posição do clube

    Embora o clube esteja atualmente fechado a ofertas, reconheceu que apenas um cenário levaria Torres a ser colocado no mercado de transferências. Fontes dentro do clube observam que a única maneira de ele ser colocado na vitrine seria se ele próprio pedisse para ser vendido neste mês de agosto. Até o momento, o jogador não fez qualquer exigência desse tipo. Se ele expressasse o desejo de sair, a hierarquia do Barcelona então teria de pesar os benefícios de uma lucrativa taxa de transferência contra o risco esportivo de manter um jogador contra a própria vontade.

La Liga
Elche crest
Elche
ELC
Barcelona crest
Barcelona
BAR