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West Ham United v Manchester City - Premier LeagueGetty Images Sport
Yosua Arya

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Barcelona estabelece prazo de 48 horas para fechar transferência de Rodri, do Manchester City, por € 80 milhões

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O Barcelona estabeleceu um prazo rígido de 48 horas para fechar uma contratação bombástica do meio-campista do Manchester City Rodri. O internacional da Espanha já informou ao City seu desejo de se juntar ao gigante catalão, com Joan Laporta entrando em cena para selar um acordo próximo de € 80 milhões.

  • Barcelona estabelece prazo de 48 horas para Rodri

    O Barcelona estabeleceu um prazo firme de 48 horas para concluir a contratação do meio-campista Rodri, do Manchester City, segundo o Fichajes. O clube catalão pressiona para chegar a um acordo final para que o internacional espanhol possa ser apresentado na próxima partida do Troféu Joan Gamper.

    As negociações entre as duas potências europeias chegam a uma fase crítica, enquanto tentam reduzir a diferença de avaliação. O Manchester City insiste em um pacote próximo de €80 milhões (£69 mi) para autorizar a saída do meio-campista.

    A mais recente oferta oficial do Barcelona, de €60 milhões mais €10 milhões em bônus, foi rejeitada pelo Manchester City. Uma proposta ajustada de até €75 milhões também não destravou a transferência, o que levou a novas conversas estruturadas ao longo do fim de semana.

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  • Rodri Golden Ball World Cup 2026 SpainGetty

    Rodri força transferência para o Camp Nou

    O principal ponto de impasse nas discussões continua sendo a estrutura econômica exata da transferência. O City quer maximizar a parte garantida da taxa, enquanto o Barcelona tenta limitar seu desembolso garantido.

    Os dois clubes avaliam duas principais fórmulas de compromisso para alcançar a avaliação exigida. Uma estrutura proposta inclui €70 milhões em pagamentos fixos com bônus reduzidos, enquanto outra prevê €65 milhões fixos, além de €15 milhões em bônus por desempenho.

    Fundamentalmente, Rodri já comunicou seu firme desejo de deixar a Inglaterra e prioriza uma transferência para o Barcelona. Com o interesse alternativo do Real Madrid agora completamente descartado, a posição clara do meio-campista deu enorme confiança ao Barcelona durante as negociações.

  • Laporta intervém para resolver os detalhes finais

    Rodri voltou recentemente à Inglaterra para se apresentar à pré-temporada com o Manchester City, depois de pedir um breve adiamento para resolver seu futuro. Ele pretende ganhar ritmo de jogo com o City, embora sua passagem por Manchester possa ser curta.

    O Barcelona considera a avaliação do City um pouco alta, já que o meio-campista tem apenas um ano restante de contrato. No entanto, a cúpula catalã aceita que precisa atender às exigências financeiras do clube inglês para garantir sua contratação imediatamente.

    O presidente Joan Laporta agora está programado para intervir diretamente nas etapas finais das negociações. O Barcelona espera que o envolvimento direto de Laporta finalize um acordo durante o fim de semana ou, no mais tardar, até segunda-feira.

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  • rodri(C)Getty images

    Revelando planos e o impacto mais amplo na janela de transferências

    Se o Barcelona cumprir com sucesso o prazo que estabeleceu para si, Rodri viajará para a Catalunha pouco depois de um acordo ser fechado. O clube planeja que ele participe de seu primeiro treino na terça-feira antes de aparecer na apresentação do Troféu Joan Gamper.

    Garantir a contratação do meio-campista de peso influenciará significativamente o planejamento financeiro do Barcelona e a margem salarial restante dentro das regras da LaLiga. Assim que o custo final da transferência de Rodri for quantificado, a equipe de gestão esportiva voltará sua atenção para as prioridades restantes no mercado de transferências.

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