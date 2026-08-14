O Barcelona estabeleceu um prazo firme de 48 horas para concluir a contratação do meio-campista Rodri, do Manchester City, segundo o Fichajes. O clube catalão pressiona para chegar a um acordo final para que o internacional espanhol possa ser apresentado na próxima partida do Troféu Joan Gamper.

As negociações entre as duas potências europeias chegam a uma fase crítica, enquanto tentam reduzir a diferença de avaliação. O Manchester City insiste em um pacote próximo de €80 milhões (£69 mi) para autorizar a saída do meio-campista.

A mais recente oferta oficial do Barcelona, de €60 milhões mais €10 milhões em bônus, foi rejeitada pelo Manchester City. Uma proposta ajustada de até €75 milhões também não destravou a transferência, o que levou a novas conversas estruturadas ao longo do fim de semana.