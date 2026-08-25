Quando essa pergunta foi feita a McManaman, o ex-jogador do City, que falava à GOAL por cortesia da ESPN no Disney+, que exibirá a visita do Atlético a Sevilha neste sábado, disse: “Talvez. Todo mundo tem essa ideia meio mítica de que o Erling quer jogar na Espanha, não é?

“Quer dizer, se o Barcelona teria condições de contratar o Erling já é outra questão, então talvez eles estejam pensando no longo prazo, não faço ideia. O Erling parece muito, muito feliz no City, assinou um enorme contrato de longo prazo no ano passado, não foi?

“Mas eu concordo, achei que eles estavam bem curtos no ataque no ano passado e foram lá e ganharam a liga com bastante tranquilidade. O Robert saiu, o Ferran saiu, quem é o centroavante deles nesta temporada?

“Acho que o [Karim] Adeyemi não é exatamente um camisa 9 de referência, ele é mais aquele típico jogador de velocidade, não é? Você tem o Raphinha, tem o [Anthony] Gordon, tem o Lamine [Yamal].

“Sempre que eu olhava para o Barcelona no ano passado, era a mesma coisa, e no ano anterior também. Eu olhava para várias áreas e pensava: eles estão curtos ali, estão curtos ali, e depois vão lá e atropelam todo mundo.

“Eu olho para o Eric Garcia, ele jogou em umas quatro ou cinco posições no ano passado, e eu fico pensando: ‘será que ele pode jogar ali, será que ele pode jogar ali?’, e na verdade pode, ele pode jogar em qualquer lugar, caramba!”

“Então eles continuam me surpreendendo, mas eu penso igual, ainda acho que eles precisam de um camisa 9 de posição. Se eles têm um na La Masia, surgindo como um jovem que possa quebrar um galho para você em talvez 10 a 15 jogos, já é outra história.

“O Madrid trouxe o [Carlos] Espi, que já marcou alguns gols, de novo um tipo diferente de jogador. Mas você sabe, o Lamine vai fazer 20 se continuar saudável, o Raphinha vai fazer mais 25 se continuar saudável, e aposto que o Adeyemi vai fazer 20, e o Gordon, se jogar jogos suficientes, vai marcar 20 gols. Eles tendem a dividir isso de forma um pouco mais equilibrada do que o Real Madrid.”