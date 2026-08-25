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Barcelona está jogando a longo prazo com Erling Haaland? Transferência ‘mítica’ é abordada enquanto prolífico atacante do Manchester City vê especulações sobre ida para La Liga
Barcelona se desfez de Lewandowski e Ferran Torres
Depois de conquistar mais um título nacional em 2025-26, o Barcelona acertou a saída de dois jogadores já comprovados. O prolífico atacante polonês Robert Lewandowski se despediu da Catalunha como agente livre, e agora joga na MLS, enquanto o internacional espanhol campeão da Copa do Mundo Ferran Torres deixou o clube para acertar com o Paris Saint-Germain em uma transferência de €50 milhões (£43 mi/$58 mi).
O empolgante potencial da joia egípcia Hamza Abdelkarim foi adquirido em fevereiro, mas ele tem apenas 18 anos e é relativamente pouco testado no mais alto nível. Houve muita discussão a respeito de um suposto interesse no atacante Julian Alvarez, do Atletico Madrid, que quer sair.
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Blaugrana é ligado ao campeão da Copa do Mundo Alvarez
O argentino de 26 anos ainda pode acabar no Camp Nou, mas outro artilheiro com ligações com o Manchester City está no radar de reforços há algum tempo. Haaland balançou as redes em 162 ocasiões em 200 partidas pelo peso-pesado da Premier League.
Ele tem contrato até 2034, mas isso pouco fez para esfriar os rumores de saída na Inglaterra. O pai de Haaland, Alf Inge, deixou a porta da transferência entreaberta, com um novo desafio na Espanha sendo bastante atraente. O Barcelona está esperando o momento certo e preparando uma investida para 2027?
Haaland pode acabar no Camp Nou em 2027?
Quando essa pergunta foi feita a McManaman, o ex-jogador do City, que falava à GOAL por cortesia da ESPN no Disney+, que exibirá a visita do Atlético a Sevilha neste sábado, disse: “Talvez. Todo mundo tem essa ideia meio mítica de que o Erling quer jogar na Espanha, não é?
“Quer dizer, se o Barcelona teria condições de contratar o Erling já é outra questão, então talvez eles estejam pensando no longo prazo, não faço ideia. O Erling parece muito, muito feliz no City, assinou um enorme contrato de longo prazo no ano passado, não foi?
“Mas eu concordo, achei que eles estavam bem curtos no ataque no ano passado e foram lá e ganharam a liga com bastante tranquilidade. O Robert saiu, o Ferran saiu, quem é o centroavante deles nesta temporada?
“Acho que o [Karim] Adeyemi não é exatamente um camisa 9 de referência, ele é mais aquele típico jogador de velocidade, não é? Você tem o Raphinha, tem o [Anthony] Gordon, tem o Lamine [Yamal].
“Sempre que eu olhava para o Barcelona no ano passado, era a mesma coisa, e no ano anterior também. Eu olhava para várias áreas e pensava: eles estão curtos ali, estão curtos ali, e depois vão lá e atropelam todo mundo.
“Eu olho para o Eric Garcia, ele jogou em umas quatro ou cinco posições no ano passado, e eu fico pensando: ‘será que ele pode jogar ali, será que ele pode jogar ali?’, e na verdade pode, ele pode jogar em qualquer lugar, caramba!”
“Então eles continuam me surpreendendo, mas eu penso igual, ainda acho que eles precisam de um camisa 9 de posição. Se eles têm um na La Masia, surgindo como um jovem que possa quebrar um galho para você em talvez 10 a 15 jogos, já é outra história.
“O Madrid trouxe o [Carlos] Espi, que já marcou alguns gols, de novo um tipo diferente de jogador. Mas você sabe, o Lamine vai fazer 20 se continuar saudável, o Raphinha vai fazer mais 25 se continuar saudável, e aposto que o Adeyemi vai fazer 20, e o Gordon, se jogar jogos suficientes, vai marcar 20 gols. Eles tendem a dividir isso de forma um pouco mais equilibrada do que o Real Madrid.”
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Jogos do Barcelona em 2026-27: defesa do título de La Liga
O Barcelona escalou o internacional alemão Adeyemi centralizado na estreia de sua campanha de 2026-27 fora de casa contra o Elche. Ele esteve entre os gols na goleada por 5 a 0, com Raphinha e Fermin Lopez marcando dois cada.
Os atuais campeões de Hansi Flick agora têm pela frente dois jogos seguidos em casa, com o primeiro deles sendo contra o Athletic Club na quinta-feira. Depois, com os rumores sobre Haaland correndo ao fundo, receberão o Rayo Vallecano em 31 de agosto.
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