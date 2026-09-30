O gigante catalão viveu um momento de tensão nesta semana quando Raphinha precisou ser substituído no intervalo durante um confronto contra a Austrália. A troca precoce imediatamente gerou preocupação na Espanha, com temores iniciais apontando para uma possível ausência prolongada do prolífico atacante.

De acordo com o El Chiringuito, a situação provocou grande irritação dentro do Barcelona, direcionada diretamente a Ancelotti. Segundo a publicação, o clube está indignado com a forte dependência do ex-treinador do Real Madrid em relação ao seu atacante ao longo da janela internacional.

Ancelotti optou por manter Raphinha em campo durante toda a primeira partida amistosa contra a Austrália antes de escalá-lo novamente como titular no segundo confronto. Essa sequência intensa acabou culminando na saída do atacante ainda no primeiro tempo.



