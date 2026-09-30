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Barcelona está furioso com Carlo Ancelotti após susto com lesão de Raphinha durante período com a seleção brasileira
- AFP
Raphinha sofre susto com lesão contra a Austrália
O gigante catalão viveu um momento de tensão nesta semana quando Raphinha precisou ser substituído no intervalo durante um confronto contra a Austrália. A troca precoce imediatamente gerou preocupação na Espanha, com temores iniciais apontando para uma possível ausência prolongada do prolífico atacante.
De acordo com o El Chiringuito, a situação provocou grande irritação dentro do Barcelona, direcionada diretamente a Ancelotti. Segundo a publicação, o clube está indignado com a forte dependência do ex-treinador do Real Madrid em relação ao seu atacante ao longo da janela internacional.
Ancelotti optou por manter Raphinha em campo durante toda a primeira partida amistosa contra a Austrália antes de escalá-lo novamente como titular no segundo confronto. Essa sequência intensa acabou culminando na saída do atacante ainda no primeiro tempo.
Ancelotti ignora lesão em entrevista coletiva após a partida
A frustração no Camp Nou foi ainda mais agravada pela conduta de Ancelotti após a partida. Durante sua entrevista coletiva depois do jogo, o treinador omitiu por completo qualquer menção ao estado físico de Raphinha ou à natureza de sua saída precoce.
Em vez de abordar a substituição forçada, o técnico optou por concentrar sua coletiva em encher Vinicius Jr de elogios. Essa aparente desconsideração com uma lesão potencialmente séria de um jogador-chave do clube apenas serviu para aprofundar o ressentimento entre a cúpula do Barcelona.
Histórico na coxa direita causa grande preocupação
A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou rapidamente um comunicado confirmando que exames de imagem detectaram um edema muscular "pequeno". Segundo relatos, a decisão de mandar o atacante de volta à Catalunha foi tomada em comum acordo como uma medida estritamente preventiva para evitar novos danos musculares.
O susto é particularmente alarmante para o Barcelona, dado o histórico médico recente do jogador. Raphinha desfalcou a equipe por mais de 150 dias na temporada passada após sofrer quatro lesões distintas exatamente na mesma coxa direita, incluindo uma saída forçada contra o Haiti na Copa do Mundo.
Antes de ser substituído por Endrick no intervalo, o ponta havia, na verdade, tido uma atuação positiva. Ele converteu com sucesso um pênalti na vitória por 4 a 2 sobre a Austrália, encerrando um jejum de gols pela seleção que já durava mais de 500 dias.
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Barcelona fica apreensivo com a disponibilidade para o jogo contra o Getafe
O Brasil fará agora um último treino em Brisbane antes de viajar para o leste, rumo a Kolkata, para o amistoso de sábado contra a Índia. Ancelotti optou por não convocar um substituto para seu capitão interino, apesar de já lidar com lesões anteriores de Joao Pedro e Wesley.
De volta à Espanha, o Barcelona aguarda com ansiedade para determinar se seu atacante estrela estará pronto para o duelo de La Liga contra o Getafe, em 10 de outubro. Preservar a condição física de Raphinha é fundamental para o gigante catalão, que tem dependido muito de sua fase arrasadora nesta temporada, que inclui 12 gols na liga nacional e dois gols contra o Feyenoord na Champions League.
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