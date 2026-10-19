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Barcelona enfrenta novos transtornos na viagem após atraso de voo para Paris antes de duelo com o PSG pela Champions League
Preparação fica de pernas para o ar
O Barcelona enfrenta novos problemas de viagem antes do confronto decisivo contra o PSG pela Champions League, na terça-feira. Um nevoeiro denso na Espanha impediu que o avião da equipe decolasse no horário rumo à capital francesa, segundo o SPORT.
A delegação tinha chegada prevista a Paris por volta do meio-dia de segunda-feira. No entanto, o atraso inesperado obrigou o clube a alterar o cronograma e os últimos preparativos antes da partida. O novo contratempo ocorre em um momento crítico para o clube espanhol, que agora corre contra o tempo para se instalar em Paris antes do importante compromisso europeu.
- AFP
Retido em terra devido à forte neblina
Segundo a mesma reportagem, a forte neblina pela manhã tornou insegura a decolagem no aeroporto. A equipe ficou retida enquanto aguardava uma melhora suficiente das condições meteorológicas.
A espera inesperada afetou diretamente a programação cuidadosamente elaborada pela comissão técnica. O Barcelona havia organizado o roteiro da viagem para garantir o máximo de descanso e concentração antes do início da partida, na noite de terça-feira.
Complicações na viagem são a última coisa que qualquer técnico deseja antes de um confronto europeu tão importante. O elenco agora terá de se adaptar rapidamente assim que finalmente pousar em solo francês.
Um segundo pesadelo de viagem
Esta é, surpreendentemente, a segunda vez em questão de dias que o Barcelona enfrenta problemas de viagem. O clube passou por um contratempo semelhante logo após a vitória por 5 a 2 sobre o Real Betis em La Liga.
As condições climáticas adversas na Andaluzia obrigaram a equipe a passar a noite de sábado em Sevilha, em vez de voltar de avião imediatamente. Os jogadores só puderam retornar a Barcelona na manhã de domingo.
Enfrentar dois problemas logísticos consecutivos em um intervalo de 48 horas representa um desafio físico adicional. Cuidar da recuperação dos jogadores e controlar o desgaste tornou-se, de repente, uma prioridade inesperada para a equipe médica.
- AFP
Adaptando os planos em Paris
O Barcelona agora precisa reorganizar sua programação pré-jogo após chegar à França mais tarde do que o previsto. Os compromissos com a imprensa e as últimas sessões de treino no estádio talvez precisem ser remarcados por causa do atraso.
Apesar das complicações fora de campo, o foco principal continua no jogo. O Barcelona espera que as mudanças na programação da viagem não afetem seu desempenho contra o PSG. A vitória na França segue como único objetivo na busca por um resultado fundamental na Champions League.
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