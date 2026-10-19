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FC Barcelona v Feyenoord - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD1Getty Images Sport
Yosua Arya
Traduzido por

Barcelona enfrenta novos transtornos na viagem após atraso de voo para Paris antes de duelo com o PSG pela Champions League

Barcelona
Liga dos Campeões
PSG x Barcelona
PSG

O Barcelona sofreu um segundo contratempo na viagem antes do confronto com o Paris Saint-Germain pela Champions League, na terça-feira. Uma neblina densa atrasou o voo da equipe para a capital francesa, obrigando o clube a alterar sua programação pré-jogo.

  • Preparação fica de pernas para o ar

    O Barcelona enfrenta novos problemas de viagem antes do confronto decisivo contra o PSG pela Champions League, na terça-feira. Um nevoeiro denso na Espanha impediu que o avião da equipe decolasse no horário rumo à capital francesa, segundo o SPORT.

    A delegação tinha chegada prevista a Paris por volta do meio-dia de segunda-feira. No entanto, o atraso inesperado obrigou o clube a alterar o cronograma e os últimos preparativos antes da partida. O novo contratempo ocorre em um momento crítico para o clube espanhol, que agora corre contra o tempo para se instalar em Paris antes do importante compromisso europeu.

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    Retido em terra devido à forte neblina

    Segundo a mesma reportagem, a forte neblina pela manhã tornou insegura a decolagem no aeroporto. A equipe ficou retida enquanto aguardava uma melhora suficiente das condições meteorológicas.

    A espera inesperada afetou diretamente a programação cuidadosamente elaborada pela comissão técnica. O Barcelona havia organizado o roteiro da viagem para garantir o máximo de descanso e concentração antes do início da partida, na noite de terça-feira.

    Complicações na viagem são a última coisa que qualquer técnico deseja antes de um confronto europeu tão importante. O elenco agora terá de se adaptar rapidamente assim que finalmente pousar em solo francês.

  • Um segundo pesadelo de viagem

    Esta é, surpreendentemente, a segunda vez em questão de dias que o Barcelona enfrenta problemas de viagem. O clube passou por um contratempo semelhante logo após a vitória por 5 a 2 sobre o Real Betis em La Liga.

    As condições climáticas adversas na Andaluzia obrigaram a equipe a passar a noite de sábado em Sevilha, em vez de voltar de avião imediatamente. Os jogadores só puderam retornar a Barcelona na manhã de domingo.

    Enfrentar dois problemas logísticos consecutivos em um intervalo de 48 horas representa um desafio físico adicional. Cuidar da recuperação dos jogadores e controlar o desgaste tornou-se, de repente, uma prioridade inesperada para a equipe médica.

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    Adaptando os planos em Paris

    O Barcelona agora precisa reorganizar sua programação pré-jogo após chegar à França mais tarde do que o previsto. Os compromissos com a imprensa e as últimas sessões de treino no estádio talvez precisem ser remarcados por causa do atraso.

    Apesar das complicações fora de campo, o foco principal continua no jogo. O Barcelona espera que as mudanças na programação da viagem não afetem seu desempenho contra o PSG. A vitória na França segue como único objetivo na busca por um resultado fundamental na Champions League.

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