O Barcelona enfrenta novos problemas de viagem antes do confronto decisivo contra o PSG pela Champions League, na terça-feira. Um nevoeiro denso na Espanha impediu que o avião da equipe decolasse no horário rumo à capital francesa, segundo o SPORT.

A delegação tinha chegada prevista a Paris por volta do meio-dia de segunda-feira. No entanto, o atraso inesperado obrigou o clube a alterar o cronograma e os últimos preparativos antes da partida. O novo contratempo ocorre em um momento crítico para o clube espanhol, que agora corre contra o tempo para se instalar em Paris antes do importante compromisso europeu.