Barcelona em apuros? Real Madrid está convencido de que a Uefa agora pode punir o gigante catalão

A tensão de longa data entre os dois maiores clubes da Espanha chegou a um novo ponto de ebulição, já que as consequências da investigação sobre o caso Negreira continuam pairando sobre o Camp Nou. O Real Madrid intensificou recentemente seus esforços ao fornecer à Uefa uma enorme coleção de documentos, com mais de 50.000 páginas, que, na visão do clube, prova que os pagamentos históricos do Barcelona a dirigentes de arbitragem justificam uma intervenção disciplinar imediata.

Enquanto um processo judicial na Espanha segue em andamento, os dirigentes da capital pressionam para que as autoridades esportivas ajam mais rapidamente do que o sistema legal civil.

Em um movimento formal para garantir que o assunto não caia no esquecimento, o clube publicou um comunicado oficial do Real Madrid confirmando que a Uefa recebeu a extensa denúncia. "A Uefa confirmou o recebimento da denúncia apresentada pelo Real Madrid C.F. e a continuidade da investigação referente aos pagamentos feitos ao longo das últimas duas décadas pelo F.C. Barcelona ao ex-vice-presidente do Comitê Técnico de Árbitros.

A denúncia apresentada pelo nosso clube inclui ampla documentação e provas sobre fatos de extraordinária gravidade, que afetam diretamente a integridade da competição e a confiança no sistema de arbitragem", dizia o comunicado, segundo o Mundo Deportivo.