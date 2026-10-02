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Barcelona em apuros? Real Madrid está convencido de que a Uefa agora pode punir o gigante catalão
Madri exige ação urgente sobre as provas do caso Negreira
A tensão de longa data entre os dois maiores clubes da Espanha chegou a um novo ponto de ebulição, já que as consequências da investigação sobre o caso Negreira continuam pairando sobre o Camp Nou. O Real Madrid intensificou recentemente seus esforços ao fornecer à Uefa uma enorme coleção de documentos, com mais de 50.000 páginas, que, na visão do clube, prova que os pagamentos históricos do Barcelona a dirigentes de arbitragem justificam uma intervenção disciplinar imediata.
Enquanto um processo judicial na Espanha segue em andamento, os dirigentes da capital pressionam para que as autoridades esportivas ajam mais rapidamente do que o sistema legal civil.
Em um movimento formal para garantir que o assunto não caia no esquecimento, o clube publicou um comunicado oficial do Real Madrid confirmando que a Uefa recebeu a extensa denúncia. "A Uefa confirmou o recebimento da denúncia apresentada pelo Real Madrid C.F. e a continuidade da investigação referente aos pagamentos feitos ao longo das últimas duas décadas pelo F.C. Barcelona ao ex-vice-presidente do Comitê Técnico de Árbitros.
A denúncia apresentada pelo nosso clube inclui ampla documentação e provas sobre fatos de extraordinária gravidade, que afetam diretamente a integridade da competição e a confiança no sistema de arbitragem", dizia o comunicado, segundo o Mundo Deportivo.
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Possível suspensão da Champions League se aproxima
O cerne da convicção do Madrid está nos regulamentos específicos que regem o futebol europeu. Pelos estatutos da Uefa, qualquer clube considerado direta ou indiretamente envolvido em atividades destinadas a influenciar o resultado das partidas, seja em nível nacional ou internacional, pode ser impedido de participar de competições continentais.
Para o Barcelona, isso pode significar exclusão da Liga dos Campeões por pelo menos uma temporada completa, além de uma multa financeira substancial.
Real Madrid acredita que a Uefa tem provas suficientes para agir
Fontes internas do Real Madrid acreditam que o novo dossiê fornece o "elo que faltava" e que a entidade anteriormente não tinha para justificar uma punição esportiva tão severa.
Além disso, a diretoria do Bernabéu argumenta que pagar a uma autoridade de arbitragem de alto escalão por um período de 15 anos representa uma violação fundamental do código de ética da Uefa.
Eles sustentam que as sanções esportivas não devem depender do resultado final do julgamento criminal na Espanha. Na visão deles, um clube pode ser absolvido das acusações criminais em um tribunal, mas ainda assim ser responsabilizado por infrações disciplinares segundo as regras específicas de integridade do futebol.
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Ceferin reconhece a gravidade da situação
O presidente da Uefa, Aleksander Ceferin, não fugiu da dimensão do escândalo e já descreveu a situação como uma das mais graves que encontrou no esporte. Embora tenha mantido certo distanciamento por conta da independência do comitê disciplinar, seus comentários anteriores sugerem que a entidade encara as acusações com extrema preocupação.
A exigência por uma resolução rápida segue como prioridade para o Real Madrid, que afirmou que continuará acompanhando o processo de perto. "O Real Madrid C.F. considera essencial que, agora que a Uefa tem esta documentação, a investigação avance com a máxima urgência até sua plena conclusão, e que os órgãos competentes tomem as decisões apropriadas de acordo com a gravidade dos fatos verificados."
"Nosso clube continuará a colaborar ativamente com a Uefa e a tomar todas as medidas ao seu alcance para esclarecer acontecimentos que considera incompatíveis com os princípios de integridade, transparência e fair play que devem reger o futebol europeu", acrescentou o clube.
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