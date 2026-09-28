Estevao estaria cada vez mais frustrado com sua falta de tempo de jogo no Chelsea nesta temporada. O internacional brasileiro se tornou uma figura periférica sob o comando do técnico Alonso, acumulando apenas 23 minutos nas cinco primeiras rodadas da Premier League.

Suas únicas partidas como titular na temporada aconteceram na Copa da Liga Inglesa, o que faz o jogador de 19 anos se sentir ignorado e irritado. Depois de uma temporada de estreia de adaptação ao futebol inglês, o atacante esperava ter um papel maior e mais continuidade, mas agora vê seu futuro imediato com pessimismo.