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Barcelona em alerta máximo enquanto Estevao fica frustrado com papel no Chelsea sob Xabi Alonso
dificuldades em Stamford Bridge
Estevao estaria cada vez mais frustrado com sua falta de tempo de jogo no Chelsea nesta temporada. O internacional brasileiro se tornou uma figura periférica sob o comando do técnico Alonso, acumulando apenas 23 minutos nas cinco primeiras rodadas da Premier League.
Suas únicas partidas como titular na temporada aconteceram na Copa da Liga Inglesa, o que faz o jogador de 19 anos se sentir ignorado e irritado. Depois de uma temporada de estreia de adaptação ao futebol inglês, o atacante esperava ter um papel maior e mais continuidade, mas agora vê seu futuro imediato com pessimismo.
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Surgem tensões táticas
SPORTafirmou que uma "guerra fria" teria surgido entre o habilidoso atacante e Alonso, alimentada por divergências táticas. Estevao acredita que sua evolução natural é atuar mais centralizado saindo da ponta direita, mas esse espaço atualmente é ocupado por Cole Palmer.
Além disso, o adolescente está relutante em continuar ganhando massa muscular, um processo que ele iniciou durante seu primeiro ano na Inglaterra. Ele teme que ganhar ainda mais massa o faça perder sua agilidade e sua velocidade impressionante, que seguem sendo suas armas ofensivas mais potentes. Apesar dessas tensões, o jogador não está, no momento, forçando uma transferência para deixar Stamford Bridge, e seus representantes não estão buscando ativamente uma saída.
Mantendo um foco profissional
Enquanto estava com a seleção brasileira na Austrália, Estevão minimizou o atrito noticiado com Alonso. Ele optou por uma abordagem diplomática ao ser questionado sobre seus minutos restritos, recusando-se a iniciar um confronto público com o técnico espanhol.
"Todo treinador tem sua maneira de jogar e, claro, eu trabalho todos os dias e dou o meu melhor", disse aos repórteres. "Temos muitos jogadores de imensa qualidade no Chelsea. Eu me concentro no que posso controlar. Quando tenho uma chance, tento dar o meu melhor."
Alonso também apoiou publicamente o jovem e, recentemente, insistiu que há "100 por cento de chance" de ele receber mais oportunidades devido ao seu imenso potencial.
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Barcelona à espreita
Embora uma saída imediata esteja fora de cogitação, Estevao segue firmemente no radar do Barcelona. O Barça acompanhou de perto sua evolução nos tempos de Palmeiras, mas o diretor esportivo Deco acabou priorizando Lamine Yamal, permitindo que o Chelsea fechasse um acordo de € 61,5 milhões.
No entanto, Deco mantém informações de primeira mão sobre a atual situação de seu compatriota em Londres. De acordo com a mesma reportagem, dirigentes do Barça estão prestando muita atenção aos desdobramentos em Stamford Bridge para ver como a situação se desenrola.
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