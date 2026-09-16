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Barcelona e Real Madrid em alerta máximo enquanto a joia do Manchester United, JJ Gabriel, exige saída de Old Trafford
Jovem promessa exige saída de Old Trafford
O United vive um impasse surpreendente com Gabriel. O talentoso jogador de 15 anos e seus representantes surpreenderam os dirigentes de Old Trafford ao apresentarem um súbito pedido para deixar o clube imediatamente. No entanto, o Manchester United mantém posição firme e se recusa terminantemente a ceder no assunto. O clube não rescindirá o contrato do jovem em nenhuma circunstância, o que significa que, neste momento, ele não pode ser desregistrado.
Apesar dessa posição firme do clube inglês, a situação colocou vários grandes clubes da Europa em alerta. Os gigantes espanhóis Barcelona e Madrid monitoram ativamente os desdobramentos de olho em uma possível transferência, de acordo com a ESPN.
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Madrid prepara plano para adolescente
Gabriel estava inicialmente cotado para ser incluído no elenco de Michael Carrick para o confronto de quarta-feira pela Copa da Liga Inglesa contra o Brighton. Entrar em campo teria consolidado seu lugar na história como o jogador mais jovem de todos os tempos do United.
Em vez disso, o adolescente muito bem avaliado agora deve ficar totalmente fora da lista de relacionados para a partida depois de faltar aos treinos nesta semana. Segundo informações, os dirigentes do United não sabem os motivos exatos por trás de seu repentino desejo de sair.
Se uma saída acabar se concretizando, o Madrid já tem um caminho claro traçado. A mesma reportagem sugere que o clube espanhol planeja integrar Gabriel imediatamente ao time B para acelerar seu desenvolvimento.
Rivais da elite cercam a estrela adolescente
Regulamentos rígidos normalmente impedem que jogadores jovens se transfiram para clubes europeus antes dos 18 anos. No entanto, Gabriel tem passaporte irlandês, o que o torna plenamente elegível para uma transferência de alto nível para um time europeu.
Barcelona e Real Madrid não são os únicos clubes acompanhando o desenrolar da situação. Os gigantes da Premier League Manchester City e Chelsea também estão observando de muito perto o tenso impasse do jovem.
Perder um grande talento para um rival doméstico feroz seria um duro golpe para a diretoria de Old Trafford. Ainda assim, segue havendo esperança de que a situação ainda possa ser resolvida de forma amigável.
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Decisões cruciais aguardam no próximo mês
A postura inflexível de Gabriel, sem dúvida, abriu a porta para uma possível saída no próximo verão. O ponto de virada imediato, no entanto, chega em 6 de outubro, quando o atacante celebra seu 16º aniversário.
A partir dessa data específica, o adolescente se torna oficialmente elegível para assinar formulários de bolsa de estudos. Embora a situação atual pareça incrivelmente sombria, os dirigentes do Manchester United seguem esperançosos de que a relação rompida ainda possa ser reparada. Por enquanto, o mundo do futebol observa enquanto o jovem de 15 anos contempla seu próximo passo na carreira.
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