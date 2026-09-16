Você tem 24 anos ou mais?

Ajude-nos a verificar sua idade respondendo com sinceridade. Este site contém publicidade relacionada a jogos de azar destinada a maiores de 24 anos.

Conteúdo com restrição de idade

Você não tem idade suficiente para visualizar conteúdo relacionado a apostas. Você será redirecionado para a página inicial.

alt
Ao VivoIngressos
+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento
Tudo sobre apostas na GOAL
JJ Gabriel Manchester United 2025-26Getty Images
Yosua Arya

Traduzido por

Barcelona e Real Madrid em alerta máximo enquanto a joia do Manchester United, JJ Gabriel, exige saída de Old Trafford

Mercado da bola
J. Gabriel
Barcelona
Real Madrid
Manchester United
La Liga
Premier League

O Manchester United ficou atônito depois que JJ Gabriel, de 15 anos, exigiu deixar Old Trafford em meio a um impasse amargo. O desdobramento surpreendente colocou em alerta potências europeias como Barcelona e Real Madrid, além de rivais da Premier League, que acompanham de perto a situação do adolescente.

  • Jovem promessa exige saída de Old Trafford

    O United vive um impasse surpreendente com Gabriel. O talentoso jogador de 15 anos e seus representantes surpreenderam os dirigentes de Old Trafford ao apresentarem um súbito pedido para deixar o clube imediatamente. No entanto, o Manchester United mantém posição firme e se recusa terminantemente a ceder no assunto. O clube não rescindirá o contrato do jovem em nenhuma circunstância, o que significa que, neste momento, ele não pode ser desregistrado.

    Apesar dessa posição firme do clube inglês, a situação colocou vários grandes clubes da Europa em alerta. Os gigantes espanhóis Barcelona e Madrid monitoram ativamente os desdobramentos de olho em uma possível transferência, de acordo com a ESPN.

    • Publicidade
  • Manchester United v Crystal Palace - FA Youth CupGetty Images Sport

    Madrid prepara plano para adolescente

    Gabriel estava inicialmente cotado para ser incluído no elenco de Michael Carrick para o confronto de quarta-feira pela Copa da Liga Inglesa contra o Brighton. Entrar em campo teria consolidado seu lugar na história como o jogador mais jovem de todos os tempos do United.

    Em vez disso, o adolescente muito bem avaliado agora deve ficar totalmente fora da lista de relacionados para a partida depois de faltar aos treinos nesta semana. Segundo informações, os dirigentes do United não sabem os motivos exatos por trás de seu repentino desejo de sair.

    Se uma saída acabar se concretizando, o Madrid já tem um caminho claro traçado. A mesma reportagem sugere que o clube espanhol planeja integrar Gabriel imediatamente ao time B para acelerar seu desenvolvimento.

  • Rivais da elite cercam a estrela adolescente

    Regulamentos rígidos normalmente impedem que jogadores jovens se transfiram para clubes europeus antes dos 18 anos. No entanto, Gabriel tem passaporte irlandês, o que o torna plenamente elegível para uma transferência de alto nível para um time europeu.

    Barcelona e Real Madrid não são os únicos clubes acompanhando o desenrolar da situação. Os gigantes da Premier League Manchester City e Chelsea também estão observando de muito perto o tenso impasse do jovem.

    Perder um grande talento para um rival doméstico feroz seria um duro golpe para a diretoria de Old Trafford. Ainda assim, segue havendo esperança de que a situação ainda possa ser resolvida de forma amigável.

    • GOSTOU DESTA HISTÓRIA?

    Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.

    Siga a GOAL no Google
  • Manchester United v Crystal Palace - FA Youth CupGetty Images Sport

    Decisões cruciais aguardam no próximo mês

    A postura inflexível de Gabriel, sem dúvida, abriu a porta para uma possível saída no próximo verão. O ponto de virada imediato, no entanto, chega em 6 de outubro, quando o atacante celebra seu 16º aniversário.

    A partir dessa data específica, o adolescente se torna oficialmente elegível para assinar formulários de bolsa de estudos. Embora a situação atual pareça incrivelmente sombria, os dirigentes do Manchester United seguem esperançosos de que a relação rompida ainda possa ser reparada. Por enquanto, o mundo do futebol observa enquanto o jovem de 15 anos contempla seu próximo passo na carreira.