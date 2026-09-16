Gabriel estava inicialmente cotado para ser incluído no elenco de Michael Carrick para o confronto de quarta-feira pela Copa da Liga Inglesa contra o Brighton. Entrar em campo teria consolidado seu lugar na história como o jogador mais jovem de todos os tempos do United.

Em vez disso, o adolescente muito bem avaliado agora deve ficar totalmente fora da lista de relacionados para a partida depois de faltar aos treinos nesta semana. Segundo informações, os dirigentes do United não sabem os motivos exatos por trás de seu repentino desejo de sair.

Se uma saída acabar se concretizando, o Madrid já tem um caminho claro traçado. A mesma reportagem sugere que o clube espanhol planeja integrar Gabriel imediatamente ao time B para acelerar seu desenvolvimento.