Barcelona, é oficial a segunda contratação do verão: Karem Adeyemi chega do Borussia Dortmund, quanto custou

Com ele, o Barcelona completa o mercado de reforço no que diz respeito ao leque de extremos ofensivos, com a confirmação de Raphinha e Yamal e a saída de Rashford, pelo qual os blaugrana decidiram não investir os 30 milhões de euros acordados com o Manchester United para exercer o direito de compra incluído no empréstimo da última temporada. Agora, as atenções dos campeões de Espanha estarão voltadas para o mercado de saídas, necessário para financiar a contratação de pelo menos um defesa-central (o nome de Aymeric Laporte está no topo da lista) e de um avançado para o lugar de Lewandowski. Julian Alvarez, do Atlético Madrid, continua a ser o grande sonho do presidente Laporta.