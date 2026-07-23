Depois da contratação de Anthony Gordon ao Newcastle por 80 milhões de euros, o Barcelona oficializa a sua segunda contratação no mercado deste verão. Através dos seus canais oficiais, o clube espanhol comunica, de facto, a chegada do extremo ofensivo Karim Adeyemi, nascido em 2002, proveniente do Borussia Dortmund.
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Barcelona, é oficial a segunda contratação do verão: Karem Adeyemi chega do Borussia Dortmund, quanto custou
OS NÚMEROS
A operação foi fechada com base num valor fixo de 22 milhões de euros, mais 7 milhões em bónus e uma percentagem sobre uma futura revenda. O jogador alemão vincula-se ao Barcelona com um contrato até 30 de junho de 2031. Adeyemi, que deu os primeiros passos nas camadas jovens do Bayern Munique e do Unterhacking antes de se transferir para o Leipzig, encerra a sua aventura no Borussia Dortmund, onde jogou de 2022 a 2026, após 146 jogos e 36 golos.
O mercado do Barcelona
Com ele, o Barcelona completa o mercado de reforço no que diz respeito ao leque de extremos ofensivos, com a confirmação de Raphinha e Yamal e a saída de Rashford, pelo qual os blaugrana decidiram não investir os 30 milhões de euros acordados com o Manchester United para exercer o direito de compra incluído no empréstimo da última temporada. Agora, as atenções dos campeões de Espanha estarão voltadas para o mercado de saídas, necessário para financiar a contratação de pelo menos um defesa-central (o nome de Aymeric Laporte está no topo da lista) e de um avançado para o lugar de Lewandowski. Julian Alvarez, do Atlético Madrid, continua a ser o grande sonho do presidente Laporta.
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