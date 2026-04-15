Barcelona e Manchester City disputam o meio-campista de 16 anos do Palmeiras, com o time da La Liga determinado a evitar que se repita o que aconteceu com Endrick e Estevão

Vestindo a camisa número 10, Conceição surgiu com força total no Campeonato Sul-Americano Sub-17, no Paraguai, estabelecendo-se como um dos destaques da competição com um gol e duas assistências. Os observadores o consideram um jogador especial, traçando fortes comparações com os primeiros passos de Estevão. O próprio jovem destacou seu estilo de jogo em uma entrevista recente, explicando: “Adoro o um contra um, driblar e passar pelos adversários com velocidade.” Ao falar sobre sua maior inspiração para chegar ao topo do futebol profissional, o adolescente foi muito claro sobre seu atual modelo a seguir, acrescentando com orgulho: “Minha referência é o Endrick...”