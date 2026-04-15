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Barcelona e Manchester City disputam o meio-campista de 16 anos do Palmeiras, com o time da La Liga determinado a evitar que se repita o que aconteceu com Endrick e Estevão
O Barcelona acelera as negociações para contratar a jovem promessa brasileira
De acordo com o AS, o Barcelona intensificou suas negociações para fechar a contratação de Conceição. O clube catalão vem acompanhando a evolução do meia-atacante desde antes de sua revelação na Copinha, onde marcou quatro gols e deu três assistências em sete partidas. Temendo uma repetição dos cenários frustrantes com Endrick, Estevão ou Rayan, o clube assumiu a liderança em uma negociação relâmpago. Embora o adolescente possua uma cláusula de rescisão de € 100 milhões em seu contrato atual, válido até janeiro de 2029, o Palmeiras aceitaria, segundo relatos, metade desse valor, buscando € 50 milhões entre taxas fixas e variáveis.
O Manchester City lidera a corrida pela Premier League
O Manchester City e o Chelsea são os principais rivais a serem superados nesta corrida de longa distância. De acordo com a ESPN Brasil, o City vem trabalhando para cercar o jovem jogador e afastar outros clubes ingleses. Aproveitando as sólidas relações estabelecidas nas negociações anteriores envolvendo Gabriel Jesus e Vitor Reis, o City preparou uma oferta indicativa de € 40 milhões, a maior apresentada até o momento. Os proprietários do Chelsea também acompanham a situação de perto, enquanto aguardam pacientemente o momento ideal para apresentar uma proposta formal.
Um talento de ponta que está deixando sua marca
Vestindo a camisa número 10, Conceição surgiu com força total no Campeonato Sul-Americano Sub-17, no Paraguai, estabelecendo-se como um dos destaques da competição com um gol e duas assistências. Os observadores o consideram um jogador especial, traçando fortes comparações com os primeiros passos de Estevão. O próprio jovem destacou seu estilo de jogo em uma entrevista recente, explicando: “Adoro o um contra um, driblar e passar pelos adversários com velocidade.” Ao falar sobre sua maior inspiração para chegar ao topo do futebol profissional, o adolescente foi muito claro sobre seu atual modelo a seguir, acrescentando com orgulho: “Minha referência é o Endrick...”
- Cesar Greco / Palmeiras
O que o futuro nos reserva
Conceição não pode se transferir para a Europa até completar oficialmente 18 anos. O Palmeiras não tem pressa em vendê-lo e planeja integrá-lo diretamente ao time principal de Abel Ferreira após o torneio sub-17. A estratégia é que ele se torne um jogador-chave do time principal antes de realizar sua transferência multimilionária para o exterior.