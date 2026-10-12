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“Barcelona é maior do que ele!”: ex-presidente Joan Gaspart critica Lionel Messi por atraso na homenagem
Ex-chefe alerta lendário atacante argentino
Gaspart criticou duramente Messi por adiar repetidamente uma homenagem oficial de despedida diante da torcida no Camp Nou. O dirigente veterano, que presidia o clube catalão quando o jogador chegou à La Masia, afirmou que a grandeza do clube está acima de qualquer indivíduo. A relação fria entre Messi e Laporta continua sendo o principal obstáculo para uma despedida à altura desde a saída de Messi em 2021.
- Xinhua
Dirigente veterano exige retorno incondicional
O homem de 82 anos fez questão de destacar o papel crucial do Barcelona na formação da carreira de Messi e exigiu que ele saudasse a torcida, independentemente de quem esteja na diretoria.
Em participação no podcast 'Solo para cules', Gaspart desabafou: "Leo é um jogador incontestável, o melhor do mundo e um grande jogador. Há apenas uma coisa que ele não pode esquecer: o Barcelona é maior do que ele, e ele deve tomar cuidado, deve tomar cuidado.
"Digo isso pelo carinho de longa data que tenho por um jogador que contratei quando ele tinha 13 anos e eu era presidente do Barça: ele deve tomar cuidado. O Barça é maior do que ele como indivíduo."
Ameaça contundente de boicote surge após ultimato
Gaspart alertou que sua paciência está se esgotando e prometeu boicotar qualquer homenagem caso o atacante insista em esperar por uma mudança na direção do clube.
Ao continuar suas declarações no mesmo podcast, o ex-presidente rejeitou ressalvas políticas: “Ele é um grande jogador, o melhor do mundo, em parte, não vou dizer em que porcentagem, graças ao Barcelona. Portanto, ele não pode se esquecer disso. Por isso, ainda estou lhe dando um prazo de tolerância, mas chegará o dia em que vai começar a me incomodar se o senhor Messi criar o menor obstáculo que seja para vir ao Barcelona se despedir da torcida.”
“Seja quem for o presidente, seja quem for o presidente, ele precisa vir se despedir do Barcelona. Se Leo Messi só vier se despedir no dia em que Laporta não estiver mais aqui, e se recusar a vir porque Laporta é o presidente, eu não lhe prestaria uma homenagem. Quem ele pensa que é para condicionar sua vinda a Barcelona à presença ou não de Laporta? Se Laporta não estivesse lá [por causa dessa condição], eu não compareceria à homenagem.”
- AFP
Meia veterano encerra trajetória na seleção
Messi encerrou recentemente sua carreira internacional pela Argentina após uma vitória por 3 a 0 sobre o Benim na terça-feira, 6 de outubro. O meia de 39 anos agora concentra toda a atenção nos compromissos que lhe restam pelo Inter Miami nos Estados Unidos, onde seu contrato vai até o fim de 2028. Enquanto isso, o Barcelona segue à espera de uma confirmação definitiva de seu ídolo para que a despedida, adiada há tanto tempo, finalmente aconteça.
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