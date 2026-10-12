O homem de 82 anos fez questão de destacar o papel crucial do Barcelona na formação da carreira de Messi e exigiu que ele saudasse a torcida, independentemente de quem esteja na diretoria.

Em participação no podcast 'Solo para cules', Gaspart desabafou: "Leo é um jogador incontestável, o melhor do mundo e um grande jogador. Há apenas uma coisa que ele não pode esquecer: o Barcelona é maior do que ele, e ele deve tomar cuidado, deve tomar cuidado.

"Digo isso pelo carinho de longa data que tenho por um jogador que contratei quando ele tinha 13 anos e eu era presidente do Barça: ele deve tomar cuidado. O Barça é maior do que ele como indivíduo."