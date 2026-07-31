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Julian Alvarez(C)Getty images
Yosua Arya

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Barcelona é investigado por tentativa de contratar Julian Alvarez após o Atlético de Madrid apresentar queixa à Federação Espanhola de Futebol

Barcelona
J. Alvarez
Atlético de Madrid
La Liga

A Federação Espanhola de Futebol (RFEF) abriu oficialmente uma investigação disciplinar contra o Barcelona após uma reclamação formal do Atlético de Madrid. O clube da capital alega que o gigante catalão abordou ilegalmente o atacante estrela Julian Alvarez fora dos parâmetros permitidos da janela de transferências para garantir sua contratação.

  • RFEF abre investigação oficial

    A RFEF abriu oficialmente um processo disciplinar extraordinário contra o Barcelona, segundo o Marca. A medida ocorre após uma denúncia formal apresentada pelo Atleti em 30 de junho sobre a investida do clube catalão por Alvarez. Os Colchoneros alegam que o Barça iniciou contato com o atacante de 26 anos fora do período legal permitido pelos regulamentos esportivos.

    Alvarez está atualmente vinculado ao clube de Madri por um contrato de longo prazo válido até junho de 2030. Os dois clubes já foram formalmente notificados do procedimento disciplinar. Eles devem apresentar suas respectivas alegações e versões dos fatos antes que os órgãos competentes tomem uma decisão final.

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  • Julian AlvarezGetty Images

    Aumenta a tensão entre rivais nacionais

    As tensões entre os dois gigantes de La Liga aumentaram significativamente por causa do atacante argentino. O CEO do Atlético, Miguel Angel Gil Marin, já havia alertado que o clube tomaria medidas severas para defender seus interesses contra qualquer abordagem ilegal. Apesar da investigação iminente, o Barcelona segue determinado a garantir seu principal alvo para o ataque. O presidente do clube, Joan Laporta, admitiu abertamente em 13 de julho que uma oferta formal pelo atacante já estava na mesa em Madri.

    No entanto, o Atlético mantém uma posição firme e continua a recusar completamente qualquer negociação sobre uma possível transferência. Essa recusa obstinada transformou a saga em uma das disputas de transferência mais controversas do verão.

  • Álvarez exige um novo desafio

    Enquanto os dois gigantes espanhóis entram em choque nos bastidores, as intenções do jogador continuam sendo um fator importante. Alvarez expressou publicamente seu desejo de deixar o Metropolitano e buscar um novo desafio durante a recente Copa do Mundo. O atacante argentino segue sendo a prioridade absoluta do Barcelona para reforçar seu setor ofensivo antes da próxima temporada.

    No entanto, a disputa judicial em andamento e a posição inflexível do Atlético complicaram severamente a operação. O Barcelona vê a notificação da RFEF como uma etapa obrigatória padrão nessas situações. A diretoria de Laporta agora prepara sua defesa jurídica enquanto tenta, ao mesmo tempo, forçar um avanço nas negociações travadas.

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  • Julian AlvarezGetty Images

    Retorno crucial para a pré-temporada de verão

    Um momento decisivo nesta saga de transferências se aproxima rapidamente, à medida que o Atlético inicia sua preparação de pré-temporada. Alvarez está oficialmente programado para se reapresentar em 10 de agosto. Seu retorno iminente à capital espanhola obrigará o atacante a esclarecer sua posição imediata diretamente à hierarquia do clube. Essa reunião que se aproxima pode potencialmente destravar o atual impasse entre os dois clubes rivais.

    Enquanto isso, o Barcelona reluta em deixar essa operação se arrastar indefinidamente. Embora Alvarez siga sendo o reforço dos sonhos do clube, a equipe catalã trabalha ativamente em alvos alternativos para o ataque caso o negócio desmorone por completo.

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