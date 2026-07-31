A RFEF abriu oficialmente um processo disciplinar extraordinário contra o Barcelona, segundo o Marca. A medida ocorre após uma denúncia formal apresentada pelo Atleti em 30 de junho sobre a investida do clube catalão por Alvarez. Os Colchoneros alegam que o Barça iniciou contato com o atacante de 26 anos fora do período legal permitido pelos regulamentos esportivos.

Alvarez está atualmente vinculado ao clube de Madri por um contrato de longo prazo válido até junho de 2030. Os dois clubes já foram formalmente notificados do procedimento disciplinar. Eles devem apresentar suas respectivas alegações e versões dos fatos antes que os órgãos competentes tomem uma decisão final.