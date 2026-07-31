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Barcelona é investigado pela investida por Julian Alvarez após o Atletico Madrid apresentar queixa à Federação Espanhola de Futebol
RFEF abre investigação oficial
A RFEF abriu oficialmente um processo disciplinar extraordinário contra o Barcelona, segundo o Marca. A medida ocorre após uma queixa formal apresentada pelo Atlético em 30 de junho sobre a investida do clube catalão por Alvarez. Os colchoneros alegam que o Barça iniciou contato com o atacante de 26 anos fora do período legal permitido pelos regulamentos esportivos.
Alvarez atualmente tem vínculo com o clube madrilenho em um contrato de longo prazo válido até junho de 2030. Os dois clubes já foram formalmente notificados sobre o procedimento disciplinar. Eles devem apresentar suas respectivas alegações e versões dos fatos antes que os órgãos competentes tomem uma decisão final.
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Tensões aumentam entre rivais domésticos
As tensões entre os dois pesos-pesados de La Liga aumentaram significativamente por causa do atacante argentino. O CEO do Atlético, Miguel Angel Gil Marin, alertou anteriormente que o clube tomaria medidas severas para defender seus interesses contra qualquer abordagem ilegal. Apesar da investigação iminente, o Barcelona segue determinado a garantir seu principal alvo para o ataque. O presidente do clube, Joan Laporta, admitiu abertamente em 13 de julho que uma oferta formal pelo atacante já estava na mesa em Madri.
No entanto, o Atlético mantém uma posição firme e continua a recusar completamente qualquer negociação sobre uma possível transferência. Essa recusa inflexível transformou a saga em uma das batalhas de transferência mais controversas do verão.
Alvarez exige um novo desafio
Enquanto os dois gigantes espanhóis entram em choque nos bastidores, as intenções do jogador seguem sendo um fator importante. Alvarez expressou publicamente seu desejo de deixar o Metropolitano e buscar um novo desafio durante a recente Copa do Mundo. O atacante argentino segue sendo a prioridade absoluta do Barcelona para reforçar sua linha de frente antes da próxima temporada.
No entanto, a disputa jurídica em andamento e a posição inflexível do Atletico complicaram severamente a operação. O Barcelona vê a notificação da RFEF como uma etapa obrigatória padrão nessas situações. A diretoria de Laporta agora prepara sua defesa jurídica, ao mesmo tempo em que tenta forçar um avanço nas negociações paralisadas.
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Retorno crucial para a pré-temporada de verão
Um momento decisivo nesta novela de transferências se aproxima rapidamente à medida que o Atlético inicia sua preparação para a pré-temporada. Alvarez está oficialmente programado para se reapresentar em 10 de agosto. Seu retorno iminente à capital espanhola obrigará o atacante a esclarecer sua posição imediata diretamente à cúpula do clube. Essa reunião que se aproxima pode potencialmente quebrar o atual impasse entre os dois clubes rivais.
Enquanto isso, o Barcelona reluta em deixar essa operação se arrastar indefinidamente. Embora Alvarez siga sendo seu grande sonho no mercado, o lado catalão trabalha ativamente em alvos alternativos para o ataque caso o negócio desmorone por completo.
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