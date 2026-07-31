A RFEF abriu oficialmente um processo disciplinar extraordinário contra o Barcelona, segundo o Marca. A medida ocorre após uma queixa formal apresentada pelo Atlético em 30 de junho sobre a investida do clube catalão por Alvarez. Os colchoneros alegam que o Barça iniciou contato com o atacante de 26 anos fora do período legal permitido pelos regulamentos esportivos.

Alvarez atualmente tem vínculo com o clube madrilenho em um contrato de longo prazo válido até junho de 2030. Os dois clubes já foram formalmente notificados sobre o procedimento disciplinar. Eles devem apresentar suas respectivas alegações e versões dos fatos antes que os órgãos competentes tomem uma decisão final.