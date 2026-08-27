Laporta provocou a mais recente polêmica ao reforçar o interesse do Barcelona em uma entrevista aos canais de redes sociais do clube. O presidente insistiu que sua equipe está apenas reagindo a rumores de que o Atletico está disposto a negociar com outros interessados, como o Arsenal.

"Antes de mais nada, temos o maior respeito pelo Atletico de Madrid", declarou Laporta. "Isso não é motivado por ações do Barca. É motivado pelo fato de que o Atletico nos disse que não venderia [Alvarez]. No entanto, parece que... eles estão tentando chegar a acordos com outros clubes."

O dirigente do Barca sustentou que a oferta milionária deles continua de pé. "Temos muito interesse em comprar Julian Alvarez", acrescentou. "Gostaríamos que nossa oferta fosse aceita."

O Atletico respondeu com fúria, descartando completamente uma venda para seu rival nacional. Em um comunicado contundente, declarou: "O jogador está sendo retratado como a vítima, mas as únicas vítimas no caso Julian somos nós. Fomos prejudicados tanto financeiramente quanto socialmente.

"Há zero por cento de chance de vendê-lo ao Barca. Esta situação não é sobre dinheiro; é sobre dignidade. Foi criada uma campanha cheia de mentiras e meias-verdades. Os únicos que estão pagando o preço por tudo isso são o Atletico."