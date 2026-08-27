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Barcelona e Atlético de Madrid se preparam para confronto constrangedor em Mônaco, enquanto guerra de transferências por Julian Alvarez fica TÓXICA após amarga troca pública de farpas
Tensões aumentam antes do sorteio do Monaco
O próximo sorteio da Champions League, em Mônaco, servirá como um constrangedor campo de batalha para Barcelona e Atlético de Madrid. Representantes dos dois clubes, incluindo o presidente do Atleti, Enrique Cerezo, e o vice-presidente do Barça, Rafa Yuste, vão se encontrar poucos dias depois de uma grande ruptura pública, segundo o SPORT.
O gigante catalão está desesperadamente tentando contratar o atacante Alvarez, de 26 anos. Apesar de ter apresentado uma proposta gigantesca de € 100 milhões, o time de Diego Simeone rejeitou imediatamente a oferta sem abrir negociações. O clube da capital já havia denunciado o Barcelona à Real Federação Espanhola de Futebol (RFEF), em julho, por supostas abordagens antiéticas pelo argentino.
Os torcedores do Atlético também se voltaram contra o atacante que quer sair. Alvarez foi muito vaiado por parte da torcida durante o recente empate por 2 a 2 com o Villarreal e seguiu direto para o túnel após o apito final.
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Laporta e Atlético trocam farpas publicamente
Laporta provocou a mais recente polêmica ao reforçar o interesse do Barcelona em uma entrevista aos canais de redes sociais do clube. O presidente insistiu que sua equipe está apenas reagindo a rumores de que o Atletico está disposto a negociar com outros interessados, como o Arsenal.
"Antes de mais nada, temos o maior respeito pelo Atletico de Madrid", declarou Laporta. "Isso não é motivado por ações do Barca. É motivado pelo fato de que o Atletico nos disse que não venderia [Alvarez]. No entanto, parece que... eles estão tentando chegar a acordos com outros clubes."
O dirigente do Barca sustentou que a oferta milionária deles continua de pé. "Temos muito interesse em comprar Julian Alvarez", acrescentou. "Gostaríamos que nossa oferta fosse aceita."
O Atletico respondeu com fúria, descartando completamente uma venda para seu rival nacional. Em um comunicado contundente, declarou: "O jogador está sendo retratado como a vítima, mas as únicas vítimas no caso Julian somos nós. Fomos prejudicados tanto financeiramente quanto socialmente.
"Há zero por cento de chance de vendê-lo ao Barca. Esta situação não é sobre dinheiro; é sobre dignidade. Foi criada uma campanha cheia de mentiras e meias-verdades. Os únicos que estão pagando o preço por tudo isso são o Atletico."
Impasse por causa de uma cláusula de rescisão enorme
O Atlético tem toda a vantagem neste impasse de alto risco. Alvarez está preso a um contrato de longo prazo que vai até 2030, e seu vínculo inclui uma impressionante multa rescisória de € 500 milhões. Isso dá ao clube de Madri controle total sobre seu futuro imediato, tornando a oferta de € 100 milhões do Barcelona essencialmente impotente, a menos que a relação entre as partes melhore.
Embora o Arsenal mantenha forte interesse, Alvarez estaria desesperado para forçar uma transferência para a Catalunha. O atacante já admitiu o desejo de deixar o Metropolitano durante uma entrevista na Copa do Mundo, mas o Atlético se recusa a ser pressionado a vender para um rival direto de La Liga.
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Flick desesperado por reforços para o ataque
Hansi Flick enfrenta uma crise no ataque do Barcelona e precisa desesperadamente de uma solução antes do prazo final. Após as saídas de grande repercussão de Robert Lewandowski para o Chicago Fire e de Ferran Torres para o Paris Saint-Germain no verão, Alvarez foi identificado como a contratação dos sonhos para liderar uma linha de frente desfalcada.
A próxima reunião em Mônaco pode ser a última oportunidade do Barcelona para reparar as relações com Cerezo e o CEO Miguel Angel Gil Marin. Se o Atleti se recusar a negociar, Flick será forçado a procurar outras opções ou a contar com um elenco reduzido pelo restante da campanha.
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