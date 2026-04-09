Barcelona e Atlético de Madrid: muito barulho por nada... e o cartão fatal volta daqui a quatro dias

Numa noite que confirmou que a Liga dos Campeões não perdoa erros individuais nem falta de eficácia, o Atlético de Madrid conseguiu sair vitorioso (0 a 2) do reduto do Barcelona, nesta quarta-feira, na partida de ida das quartas de final, no Estádio Camp Nou, pela primeira vez desde 2006.

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