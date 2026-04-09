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Muhammad Sharaf Eldeen

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Barcelona e Atlético de Madrid: muito barulho por nada... e o cartão fatal volta daqui a quatro dias

Barcelona x Espanyol
Barcelona
Espanyol
La Liga
Barcelona x Atlético de Madrid
Atlético de Madrid
Liga dos Campeões
Atlético de Madrid x Barcelona
H. Flick
D. Simeone
P. Cubarsi
M. Pubill
Espanha
Alemanha
Argentina

A expulsão de Kubarsi colocou o Barça à beira do colapso

Numa noite que confirmou que a Liga dos Campeões não perdoa erros individuais nem falta de eficácia, o Atlético de Madrid conseguiu sair vitorioso (0 a 2) do reduto do Barcelona, nesta quarta-feira, na partida de ida das quartas de final, no Estádio Camp Nou, pela primeira vez desde 2006.

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    Cartão fatal

    O Barça dominou amplamente o primeiro tempo, como era de se esperar, antes que a expulsão do zagueiro Pau Cubarsi marcasse uma virada decisiva na partida.

    O Barcelona provou do próprio remédio que o Atlético havia sofrido apenas quatro dias antes, contra o time catalão na La Liga, quando o jogador do Atlético, Nico González, também foi expulso antes do fim do primeiro tempo, enquanto o placar indicava um empate (1 a 1).

    No segundo tempo, o Barça aproveitou a desvantagem numérica do Atlético para vencer por 2 a 1 com um gol decisivo de Robert Lewandowski, dando mais um passo rumo ao título da La Liga.

    Desta vez, porém, a situação se inverteu: Kubarsi foi expulso, causando uma falta direta para os visitantes, e o atacante argentino Julián Álvarez não hesitou em mandá-la para o fundo da rede (45'), antes que o norueguês Alexander Sørloth desferisse o golpe final no Barcelona, marcando o segundo gol aos 70 minutos.

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    Um toque polêmico

    No entanto, a partida também não ficou isenta de polêmicas arbitrais. Aos 54 minutos, o goleiro do Atlético, Juan Musso, passou a bola de um rebote na trave para seu companheiro de equipe, o zagueiro Marc Poblet, que estava próximo a ele na pequena área, antes que este a segurasse com a mão e a jogasse novamente, para surpresa dos espectadores.

    Essa jogada gerou protestos por parte de alguns jogadores do Barcelona, mas o árbitro da partida, Estefán Kovač, não marcou pênalti, nem os árbitros de vídeo solicitaram a revisão da jogada.

  • FC Barcelona v Atletico de Madrid - UEFA Champions League 2025/26 Quarter-Final First LegGetty Images Sport

    Muito barulho por nada

    No total, os jogadores do Barcelona chutaram 18 vezes à baliza do Atlético (7 dentro da área), contra apenas 5 dos visitantes (3 dentro da área), com uma posse de bola de 58,3% a favor dos blaugranas e 7 escanteios para os donos da casa contra apenas um dos rojiblancos.

    E embora a média de gols esperados (xG) do Barcelona tenha chegado a 1,21 contra 0,45 do Atlético, de acordo com as estatísticas da UEFA e da Opta, o time catalão não conseguiu aproveitar a posse de bola e a pressão contínua, que se traduziram em 43 toques dentro da área adversária, contra apenas 9 do time da capital, pagando um preço alto pela falta de eficácia.

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    O Atlético decidiu

    A desvantagem numérica prejudicou a recuperação física do Barça no segundo tempo, o que foi aproveitado pelo técnico do Atlético, Diego Simeone, para desferir o golpe decisivo, graças à sua defesa organizada e às rápidas transições, enquanto seus jogadores se mostraram mais precisos e souberam explorar os detalhes decisivos.

    Além disso, o excelente desempenho do goleiro argentino Juan Musso contribuiu para frustrar as tentativas do Barça, com 7 defesas, contra apenas uma do espanhol Juan García, goleiro do Blaugrana.

    Diante da falta de eficácia, o técnico do Barcelona, Hans Flick, tentou melhorar o ataque e fechar as brechas no meio-campo e na defesa com suas substituições — especialmente após a expulsão de Kubarsi — colocando Fermin López no lugar de Lewandowski, e Gavi no lugar de Pedri (por lesão), depois colocou Ferran Torres e tirou Marcus Rashford, colocou Ronald Araújo no lugar de Jules Koundé, antes de colocar Alejandro Balde no lugar de Cancelo.

    Mas todas essas alterações não conseguiram trazer o impacto esperado, enquanto o Atlético manteve sua solidez defensiva, que lhe garantiu uma vitória valiosa e o colocou com um pé e meio nas semifinais da maior competição continental.