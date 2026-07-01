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cm grafica alvarez atletico madrid 2026 16 9Getty Images
Simone Gervasio

Traduzido por

Barcelona e Atlético de Madrid disputam Julián Álvarez: a oferta com prazo, a reclamação à Fifa e o desejo do jogador

Mercado da bola
La Liga
J. Alvarez
Atlético de Madrid
Barcelona

Disputa no mercado pelo argentino.

Continuam as disputas entre o Barcelona e o Atlético de Madrid por Julián Álvarez. Depois que o jogador se pronunciou, deixando claro que gostaria da transferência, vieram as declarações dos dirigentes dos dois clubes. Os madrilenos se recusam a liberá-lo, os catalães aguardam a resposta à oferta – que, no entanto, não é por tempo indeterminado – e, enquanto isso, o Arana busca uma possível repetição histórica na Copa do Mundo. Vamos colocar ordem nessa novela que promete acompanhar nosso verão.

  • O último a se pronunciar sobre o assunto foi o presidente do Barcelona, Joan Laporta, que falou sobre o interesse do clube catalão pelo atacante argentino Julián Álvarez.


    “Conversei pessoalmente com o Atlético de Madrid e esclareci a situação. Deco apresentou uma oferta específica por esse jogador. Sabemos que ele deseja vir para o Barça há muito tempo, desde antes mesmo de sua transferência para o City. Apresentamos essa oferta com o máximo respeito pelo Atlético; tenho grande estima por eles, tanto pelo Cerezo quanto pelo Gil Marín. Eles receberam a proposta e nos comunicaram que não querem vender por falta de uma alternativa; respondi que, caso encontrassem um substituto, nossa oferta continuaria válida. Manteremos a proposta em aberto enquanto considerarmos oportuno, mas não ficaremos apenas aguardando a decisão do Atlético. A oferta existe e estamos prontos para mantê-la válida; a negociação pode se concretizar. No momento, a realidade é que eles declararam não querer vender por não terem uma alternativa. Espero que, caso encontrem um substituto, o Atlético de Madrid leve em consideração a oferta do Barça. A proposta não é por tempo indeterminado”.

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  • As declarações do presidente do clube catalão vêm na sequência das do presidente do Atlético de Madrid, Enrique Cerezo, que havia reiterado que seu clube “não estava disposto” a ceder o atacante argentino. Após a partida entre Argentina e Áustria na Copa do Mundo de 2026, Álvarez havia se mostrado aberto a uma transferência para o Barça para “realizar seu sonho”. “Isso nos pegou de surpresa e fizemos o que devíamos fazer: declarar que ele é um jogador do Atlético de Madrid, que não recebemos ofertas de ninguém e que, mesmo que houvesse, não queremos vendê-lo”, declarou Cerezo.


    Vale lembrar que Alvarez tem contrato com o Atlético de Madrid até 30 de junho de 2030 e uma cláusula de rescisão de 500 milhões de euros. O Atlético também anunciou a intenção de apresentar uma reclamação à FIFA contra o Barcelona por ter entrado em contato com o atacante. Por sua vez, o Barça poderia chegar a oferecer 130/140 milhões de euros (incluindo bônus), valor que, no entanto, por enquanto, ainda não satisfaz os madrilenos.