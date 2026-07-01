Barcelona e Atlético de Madrid disputam Julián Álvarez: a oferta com prazo, a reclamação à Fifa e o desejo do jogador

O último a se pronunciar sobre o assunto foi o presidente do Barcelona, Joan Laporta, que falou sobre o interesse do clube catalão pelo atacante argentino Julián Álvarez.





“Conversei pessoalmente com o Atlético de Madrid e esclareci a situação. Deco apresentou uma oferta específica por esse jogador. Sabemos que ele deseja vir para o Barça há muito tempo, desde antes mesmo de sua transferência para o City. Apresentamos essa oferta com o máximo respeito pelo Atlético; tenho grande estima por eles, tanto pelo Cerezo quanto pelo Gil Marín. Eles receberam a proposta e nos comunicaram que não querem vender por falta de uma alternativa; respondi que, caso encontrassem um substituto, nossa oferta continuaria válida. Manteremos a proposta em aberto enquanto considerarmos oportuno, mas não ficaremos apenas aguardando a decisão do Atlético. A oferta existe e estamos prontos para mantê-la válida; a negociação pode se concretizar. No momento, a realidade é que eles declararam não querer vender por não terem uma alternativa. Espero que, caso encontrem um substituto, o Atlético de Madrid leve em consideração a oferta do Barça. A proposta não é por tempo indeterminado”.