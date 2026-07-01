Continuam as disputas entre o Barcelona e o Atlético de Madrid por Julián Álvarez. Depois que o jogador se pronunciou, deixando claro que gostaria da transferência, vieram as declarações dos dirigentes dos dois clubes. Os madrilenos se recusam a liberá-lo, os catalães aguardam a resposta à oferta – que, no entanto, não é por tempo indeterminado – e, enquanto isso, o Arana busca uma possível repetição histórica na Copa do Mundo. Vamos colocar ordem nessa novela que promete acompanhar nosso verão.
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Barcelona e Atlético de Madrid disputam Julián Álvarez: a oferta com prazo, a reclamação à Fifa e o desejo do jogador
O último a se pronunciar sobre o assunto foi o presidente do Barcelona, Joan Laporta, que falou sobre o interesse do clube catalão pelo atacante argentino Julián Álvarez.
“Conversei pessoalmente com o Atlético de Madrid e esclareci a situação. Deco apresentou uma oferta específica por esse jogador. Sabemos que ele deseja vir para o Barça há muito tempo, desde antes mesmo de sua transferência para o City. Apresentamos essa oferta com o máximo respeito pelo Atlético; tenho grande estima por eles, tanto pelo Cerezo quanto pelo Gil Marín. Eles receberam a proposta e nos comunicaram que não querem vender por falta de uma alternativa; respondi que, caso encontrassem um substituto, nossa oferta continuaria válida. Manteremos a proposta em aberto enquanto considerarmos oportuno, mas não ficaremos apenas aguardando a decisão do Atlético. A oferta existe e estamos prontos para mantê-la válida; a negociação pode se concretizar. No momento, a realidade é que eles declararam não querer vender por não terem uma alternativa. Espero que, caso encontrem um substituto, o Atlético de Madrid leve em consideração a oferta do Barça. A proposta não é por tempo indeterminado”.
As declarações do presidente do clube catalão vêm na sequência das do presidente do Atlético de Madrid, Enrique Cerezo, que havia reiterado que seu clube “não estava disposto” a ceder o atacante argentino. Após a partida entre Argentina e Áustria na Copa do Mundo de 2026, Álvarez havia se mostrado aberto a uma transferência para o Barça para “realizar seu sonho”. “Isso nos pegou de surpresa e fizemos o que devíamos fazer: declarar que ele é um jogador do Atlético de Madrid, que não recebemos ofertas de ninguém e que, mesmo que houvesse, não queremos vendê-lo”, declarou Cerezo.
Vale lembrar que Alvarez tem contrato com o Atlético de Madrid até 30 de junho de 2030 e uma cláusula de rescisão de 500 milhões de euros. O Atlético também anunciou a intenção de apresentar uma reclamação à FIFA contra o Barcelona por ter entrado em contato com o atacante. Por sua vez, o Barça poderia chegar a oferecer 130/140 milhões de euros (incluindo bônus), valor que, no entanto, por enquanto, ainda não satisfaz os madrilenos.