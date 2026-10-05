Sem história. O Barcelona se confirma como o time a ser batido, não só na Espanha. No fim de semana, as blaugranas atropelaram no Clásico o Real Madrid de Arianna Caruso, que saiu do Spotify Stadium arrasado. O resultado final não deixa espaço para interpretações: 7 a 0, com a partida praticamente encerrada já no primeiro tempo. Mesmo sem Alexia Putellas e Mapi Leon, transferidas no verão para o London City Lionesses, o Barcelona encanta e se diverte. Para a alegria dos 40.533 espectadores, recorde para uma partida da Liga F.
Barcelona devastador, 7 a 0 no clássico contra o Real Madrid. Show de Claudia Pina, quatro gols em um tempo
CLAUDIA PINA, A ATACANTE MAIS FORTE DO MUNDO
Protagonista da partida, nem é preciso dizer, Claudia Pina, que marcou quatro gols em um único tempo. De Hansen, autora de dois gols no 6 a 0 pela Women's Champions League contra a Roma, saiu o outro tento. Na etapa final, Pajor e Schertenleib também deixaram os seus. Mais uma vez, o Barça se mostrou superior em todos os aspectos: na pressão, no jogo, na intensidade. O Real Madrid havia chegado com bons motivos para acreditar que as coisas poderiam ser diferentes: tinha feito frente ao Manchester City, campeão da Inglaterra, na Women's Champions League, e a transformação ocorrida durante o verão deixava prever um Clásico mais equilibrado. Mas o Barcelona, em meia hora, transformou a partida em uma festa.
DOMÍNIO TOTAL
Assim, o Barcelona chega a 18 pontos na tabela, com seis vitórias em seis jogos, com cinco pontos de vantagem sobre Madrid CFF e Real Madrid. Na Europa, o Barcelona é a única equipe com 100% de aproveitamento, com dois triunfos em dois jogos: 5 a 2 na estreia contra o Paris FC e 6 a 0 fora de casa sobre a Roma na semana passada.
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