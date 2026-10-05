Barcelona devastador, 7 a 0 no clássico contra o Real Madrid. Show de Claudia Pina, quatro gols em um tempo

Protagonista da partida, nem é preciso dizer, Claudia Pina, que marcou quatro gols em um único tempo. De Hansen, autora de dois gols no 6 a 0 pela Women's Champions League contra a Roma, saiu o outro tento. Na etapa final, Pajor e Schertenleib também deixaram os seus. Mais uma vez, o Barça se mostrou superior em todos os aspectos: na pressão, no jogo, na intensidade. O Real Madrid havia chegado com bons motivos para acreditar que as coisas poderiam ser diferentes: tinha feito frente ao Manchester City, campeão da Inglaterra, na Women's Champions League, e a transformação ocorrida durante o verão deixava prever um Clásico mais equilibrado. Mas o Barcelona, em meia hora, transformou a partida em uma festa.