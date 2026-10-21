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Muhammad Zaki
Traduzido por

Barcelona denuncia PSG à UEFA por mosaico de Halloween 'agressivo' com motosserra e escudo destruído em duelo da Champions League

Barcelona
PSG
Liga dos Campeões
PSG x Barcelona

O Barcelona teria apresentado uma queixa à Uefa após uma exibição controversa da torcida durante sua viagem à capital francesa pela Champions League. O clube catalão ficou furioso depois que torcedores do Paris Saint-Germain exibiram um mosaico de temática de terror com imagens fortes antes do confronto europeu, na noite de terça-feira.

  • Motosserras e pirotecnia no Parque dos Príncipes

    Antes de a bola rolar em Paris, torcedores da casa posicionados atrás de um dos gols exibiram um enorme bandeirão com tema de terror. A imagem mostrava uma pessoa mascarada usando uma motosserra para despedaçar o escudo do Barcelona. A arte vinha acompanhada de uma mensagem ameaçadora: “Massacre ao estilo parisiense.”

    Os torcedores reforçaram o clima de intimidação ao acender artefatos pirotécnicos para simular faíscas saindo da lâmina da motosserra. Segundo a ESPN, o tom agressivo da exibição antes da partida teria irritado a delegação visitante, levando o Barcelona a denunciar o campeão francês à entidade que rege o futebol europeu.



  • Paris Saint-Germain v FC Barcelona - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD3Getty Images Sport

    Lista de baixas importantes cresce em Paris

    Apesar do espetáculo em campo, o confronto cobrou um alto preço físico das duas equipes. O Paris Saint-Germain perdeu Ousmane Dembele, com suspeita de um problema na coxa, nos primeiros 20 minutos, o que obrigou Ferran Torres a entrar em campo contra seu ex-clube.

    A situação piorou no segundo tempo, com dois problemas para os donos da casa na mesma jogada. Khvicha Kvaratskhelia precisou de atendimento médico após sentir o joelho em uma disputa pelo alto com Xavi Espart, enquanto o capitão Marquinhos também teve de deixar o campo naquele mesmo lance.

    O Barcelona também não saiu ileso do confronto. Dani Olmo ficou em campo por apenas 27 minutos antes de sofrer uma pancada e ser substituído por Fermin Lopez em um início de jogo agitado.


  • PSG põe fim ao início de temporada perfeito do Barcelona

    Em meio ao caos nas arquibancadas e no departamento médico, o PSG conquistou uma vitória convincente por 4 a 2 e manteve o aproveitamento perfeito neste início de Champions League. Desire Doue abriu o placar com um chute rasteiro, coroando um primeiro tempo dominante. Nos 45 minutos iniciais, o Barcelona cedeu 10 finalizações no alvo, seu pior desempenho defensivo em um único tempo desde a temporada 2003/04.

    O Barcelona reagiu com bravura e empatou a partida duas vezes, com gols de Xavi Espart e Lamine Yamal. No entanto, gols de Vitinha e Fabian Ruiz na reta final garantiram os três pontos aos atuais campeões europeus.

    O resultado no Parc des Princes impôs ao Barcelona sua primeira derrota da temporada. A derrota também encerrou a sequência de 11 vitórias dos líderes de La Liga.


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    Grandes confrontos nacionais se aproximam

    Os dois gigantes terão grandes desafios em seus campeonatos nacionais neste fim de semana, após o desgaste dos compromissos europeus. O Barcelona precisa se recuperar rapidamente, física e mentalmente, para receber o arquirrival Real Madrid em um clássico muito aguardado.

    Enquanto isso, o PSG enfrenta o Lyon em um confronto entre equipes do topo da tabela da Ligue 1. Luis Enrique terá de fazer várias mudanças na escalação para manter o embalo da equipe enquanto aguarda avaliações médicas importantes de vários titulares.

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