Barcelona denuncia PSG à UEFA por mosaico de Halloween 'agressivo' com motosserra e escudo destruído em duelo da Champions League

Apesar do espetáculo em campo, o confronto cobrou um alto preço físico das duas equipes. O Paris Saint-Germain perdeu Ousmane Dembele, com suspeita de um problema na coxa, nos primeiros 20 minutos, o que obrigou Ferran Torres a entrar em campo contra seu ex-clube.

A situação piorou no segundo tempo, com dois problemas para os donos da casa na mesma jogada. Khvicha Kvaratskhelia precisou de atendimento médico após sentir o joelho em uma disputa pelo alto com Xavi Espart, enquanto o capitão Marquinhos também teve de deixar o campo naquele mesmo lance.

O Barcelona também não saiu ileso do confronto. Dani Olmo ficou em campo por apenas 27 minutos antes de sofrer uma pancada e ser substituído por Fermin Lopez em um início de jogo agitado.



