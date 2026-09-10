Deco, diretor esportivo do Barcelona, fez um balanço da janela de transferências de verão recém-encerrada em entrevista concedida ao El Món, da RAC 1. O dirigente do Barcelona abordou diversos temas, detendo-se também em alguns nomes em evidência nas últimas semanas e reiterando sua máxima confiança no projeto técnico de Hansi Flick, à luz do ótimo início de temporada da equipe.
Entre os assuntos abordados, também esteve a tentativa do Barça de chegar a Julián Álvarez, operação sobre a qual Deco explicou ter a consciência tranquila.