"Há coisas das quais não podemos falar. Fizemos as coisas direito. Apresentamos uma oferta de 100 milhões de euros, a serem pagos em três anos, mas não recebemos resposta. A partir daquele momento, falou-se disso principalmente na imprensa".





Deco depois reconstituiu os contatos com o Atlético de Madrid, destacando a postura correta adotada pelo clube catalão: "Jan já explicou que falou algumas vezes com eles, sempre de forma respeitosa. Eles nos disseram que não queriam vender o jogador".





E sobre o futuro do atacante argentino, o dirigente do Barcelona prefere não se adiantar: "O futuro? Cada momento deve ser avaliado pelo que é. Na imprensa há muita tensão, mas não há mais nada a acrescentar".





Por fim, Deco rejeitou com firmeza qualquer pressão exercida pelo Barcelona sobre o jogador para levá-lo a pedir publicamente a transferência: "Não pedimos ao jogador que dissesse no Mundial que queria deixar o Atlético".



