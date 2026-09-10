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Barcelona, Deco: "Sobre Julián Álvarez, sempre fomos respeitosos, oferecemos 100 milhões"

Barcelona
Mercado da bola
J. Alvarez

O diretor esportivo do Barcelona volta a falar sobre a negociação fracassada pelo argentino do Atlético de Madrid

Deco, diretor esportivo do Barcelona, fez um balanço da janela de transferências de verão recém-encerrada em entrevista concedida ao El Món, da RAC 1. O dirigente do Barcelona abordou diversos temas, detendo-se também em alguns nomes em evidência nas últimas semanas e reiterando sua máxima confiança no projeto técnico de Hansi Flick, à luz do ótimo início de temporada da equipe.


Entre os assuntos abordados, também esteve a tentativa do Barça de chegar a Julián Álvarez, operação sobre a qual Deco explicou ter a consciência tranquila.


  • "Há coisas das quais não podemos falar. Fizemos as coisas direito. Apresentamos uma oferta de 100 milhões de euros, a serem pagos em três anos, mas não recebemos resposta. A partir daquele momento, falou-se disso principalmente na imprensa".


    Deco depois reconstituiu os contatos com o Atlético de Madrid, destacando a postura correta adotada pelo clube catalão: "Jan já explicou que falou algumas vezes com eles, sempre de forma respeitosa. Eles nos disseram que não queriam vender o jogador".


    E sobre o futuro do atacante argentino, o dirigente do Barcelona prefere não se adiantar: "O futuro? Cada momento deve ser avaliado pelo que é. Na imprensa há muita tensão, mas não há mais nada a acrescentar".


    Por fim, Deco rejeitou com firmeza qualquer pressão exercida pelo Barcelona sobre o jogador para levá-lo a pedir publicamente a transferência: "Não pedimos ao jogador que dissesse no Mundial que queria deixar o Atlético".


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